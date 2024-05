Já, padouch: Osvěžující anime plné klišé bez urážek |.

Foto © Universal Pictures

Osobně se mi anime tolik nelíbí. Nicméně jich za rok přežiju několik, takže jsem malý člověk. Příběh sleduje superpadoucha jménem Gru, který je pronásledován novým mladým zločincem, kterému se podaří ukrást starověkou hrobku v Egyptě. Gru tedy přichází s plánem, který zahanbí všechny velké loupeže. Rozhodne se zmenšit a ukrást měsíc. Aby tento plán uspěl, musí pomocí tří sirotků ukrást smršťovací paprsek. Jejich vliv na jeho plány byl však mnohem větší, než Gru zpočátku připouštěl.

“I Am the Villain” využívá poměrně neotřelý přístup a jde o velmi povedenou a koukatelnou podívanou Dá se říci, že není jen pro děti. Najdou se v něm i nějaké odkazy pro starší lidi a dabéři (samozřejmě v původní verzi) také nejsou nejhorší. V půlce filmu však občas film začne trochu upadat do možná vynucených žánrových klišé a už to nestíhá dotáhnout do konce. Je tu také závěrečný hudební konec, který se vyvinul v nepřeberné množství animovaných filmů.

Když se na to podívám jako na celek, je to animovaná zábava, u které se budete hodinu a půl usmívat, ale ve většině scén ji vážně tíží nemoc a přílišný nedostatek originality. O to víc potěší, když se tam objeví něco z původního briefu. V závěru se film lehce vymyká běžné animaci série, hravě šťouchá do některých kousků. Není důvod mu to vyčítat.

koktejl :

40 % Žánrová klišé v různých podobách

20 % Příležitostné originální koncepty

30 % dobrý hlasový projev

10% Odkazy je docela zábavné i pro starší diváky

Část seriálu: Já, padouch