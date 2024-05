Anthropoid: Přesné historické drama i přes pseudoanglickou výslovnost českého názvu Retro Film Review (Lukáš Plaček)

Foto © Bleeker Street Media/James Lisle

Česká historie není zrovna tradičním zdrojem materiálu pro americké a britské filmy. Jsme proto rádi, když se zahraniční tvůrci rozhodnou natočit důležité momenty české historie v koprodukcích. Režisér Sean Ellis se ve filmu “Opice” rozhodl zaměřit na vojenské operace na okupovaném československém území, které vedly k atentátu na Reinharda Heydricha. Jak se tomuto velmi očekávanému filmu daří?

Joseph Gabchik (Cillian Murphy) a Jan Kubiš (Jamie Dornan) byl strůjcem jednoho z nejvýznamnějších okamžiků 2. světové války pro občany Československa. Atentát na „pražského řezníka“ Reinharda Heydricha byl samozřejmě mimořádně riskantní operací a tisíce Čechů a Slováků za to zaplatily životy. „Operace Anthropoid“ se zapsala do dějin jako odpor České republiky proti nacistickému režimu Jednalo se o významný milník a jediný úspěšný atentát na vysoce postaveného činitele za druhé světové války.

velká opice Je tu jeden zásadní problém. Jedná se o převážně české obsazení s britskými dialogy. Čeština byla nahrazena angličtinou (nemyslím si, že je to úplná záležitost), ale drtivá většina názvů míst, lidí a věcí se vyslovuje anglicky, i když je spousta českých herců mluvících anglicky s těžkou češtinou přízvuk , spíše než vyslovovaný v angličtině. Místo Oldřicha dostanete Old Rich nebo něco podobného. Za to, že zahraniční herci lépe rozumějí české realitě, se samozřejmě platí, ale na venkovského chlapíka se pár krkolomných momentů českého Patvara zdálo docela vtipných.

Ve chvíli, kdy se však této extrémně osvěžující nemoci zbavíte, v Antropoidní Uncovered je velmi dobré historické drama o dvou mužích, kteří se navzdory nepřízni osudu a pochybám o sobě pokusili zasadit citlivý úder proti nacistickému režimu. Sean Ellis Byl si velmi jistý v kramflecích a současná Praha mu slušela. Abych byl upřímný, opravdu si nevzpomínám, kdy jsem naposledy viděl tak věrohodné zobrazení české metropole ve filmu (který bohužel zahrnoval i českou produkci). Samozřejmě se najdou některé historické nepřesnosti a drobné detaily, které mohou citlivější popudit, ale v rámci mainstreamové produkce je to velmi příjemné překvapení.

vystupující duo Jamie Dornan A Cillian Murphy To znamená, že v roli československého partyzána pracoval jako každý jiný mezinárodní herec. Film ale sází především na velmi dobré audiovizuální aspekty, které na více než dvouhodinovém plátně pomáhají vytvářet působivou atmosféru, kterou silně umocňuje velmi sympatický hudební doprovod Robin Forstra. Ačkoliv se tedy film nakonec zdá o půl hodiny delší, než by měl, potěšující dojem z precizně zpracovaného historického námětu zůstává, zvlášť když tento film srovnáte s většinou podobných filmů posledních let.

velká opice Jde tedy o velmi překvapivý výsledek, který z české historie dělá vkusný historický film s chytrou atmosférou a slušným hereckým obsazením. Jediný problém je v tom, že český název a realita jsou o něco delší a anglická výslovnost je drsná. Pokud to však překonáte, dostanete slušný film s československým nádechem, který ve stylovém podání odhaluje jednu z nejdůležitějších událostí druhé světové války, která se v bývalém Československu odehrála. Navíc se na tuto historickou podívanou budete chtít brzy podívat znovu.

Pokud jste ochotni ignorovat drsnou anglickou pseudovýslovnost českých jmen, Anthropoid popírá neuvěřitelně působivé zpracování české historie, v níž Sean Ellis dokáže vytvořit hutnou atmosféru a Supported slušným obsazením a strašidelně přesným hudebním doprovodem. Lepší než většina podobně umístěných děl posledních let.

