Tichá noc(2024)

Před pěti lety, kdy Michal Hogenauer debutoval ve filmu ponurým thrillerem Tiché doteky, jsem byl na film možná až příliš přísný. Tento minimalistický snímek se nakonec stal jedním z nejzajímavějších „malých“ filmů roku a podobně může dopadnout i novinka „Noční klid“. Navzdory čistotě a jasnosti Hognauerova zpracování má však jeho znepokojivé drama nezaměnitelnou kvalitu, která mě ani napodruhé úplně neodešla.

Pokud existují nějaká srovnání, o kterých jsem psal v Silent Contact to Peele’s Utech, Noknikrid patří k velmi oblíbenému současnému druhu sociálních thrillerů, které čerpají z prvků různých žánrů a odhalují hrůzy, které vznikají v současném společenském životě. Scénář tentokrát nepocházel od samotného Hognauera, ale od Marka Sindelky (Okupace), který jej zpracoval podle námětu Václava Kadenky (Krzyzáček). Kromě toho tito dva z pochopitelných důvodů společně pracovali na Kadenkových meditacích, nejasné, ale přesvědčivé zprávě o Spasiteli mrtvých.

V důsledku toho lze očekávat pomalejší tempo a okleštěné vyprávění bez velkého vysvětlování a výsledky tomuto účtu rozhodně odpovídají. Zároveň se však nejedná o nekoukatelné hardcorové umění bez srozumitelné zápletky, neboť Hognauerova režie žene film kupředu rytmicky, i když ne příliš rychlým tempem. S minutáží necelých 80 minut však toto dílo na témata strachu, odcizení a chřadnutí vztahů ubíhá vcelku vesele.

V úvodu Pavla Gajdoše je hlavním hrdinou nejmenovaný M.. Je to třicátník, typický úspěšný mileniál, který nevaří ani nekouří e-cigarety, vlastní mnoho produktů technologického giganta Apple a žije sám v docela prostorném bytě. S přítelkyní (Judit Petchaček) se vídá jen občas a spolu s kolegou (Mikhail Istanik) ze záměrně vágní designové firmy navrhuje pražským Hipsterům nabízet podivné produkty. Hognauerová po tiskových projekcích řekla, že postava možná ve skutečnosti neví, co dělá, a že je to nad rámec její práce.

Ve skutečnosti hned na začátku filmu do zdánlivě spokojeného, ​​ale poněkud prázdného života M. vstupuje prvek, který M. nedokáže začlenit. Na letišti se jeho oči a následné kroky střetnou s cizincem, který může být arabského původu, a přestože se vlastně nic neděje, pocit bezpečí hlavního hrdiny je tímto setkáním hluboce otřesen. M. upadá do šílenství v duchu paranoidních thrillerů jako “The Interview” nebo “Parallax”, čím dál více si uvědomuje nebezpečí a mezilidské nepřátelství kolem sebe ve stylu “Free Fall” nebo “Taxi Driver” a ztrácí půdu pod nohama. v matoucí anonymitě.

Film systematicky, ponuře, až odtažitě zkoumá, kam až může zajít zásadně iracionální strach z druhých a jak snadné je radikalizovat se ve svých názorech a činech. Ukazuje, že čím více se člověk strachu poddává, tím více se stává tím, čeho se bojí. Touha znovu získat kontrolu nad svým životem, která z této nejistoty pramení, může vést k něčemu mnohem horšímu, než vše na začátku příběhu.

Jsou to úžasné myšlenky k zamyšlení, ale pravděpodobně jste je už někde slyšeli. Film se zaměřuje na tolik diskutované pocity související s imigrační krizí (během psaní scénáře) nebo pandemií COVID-19 (během natáčení), ale není zrovna objevný ani přelomový. Film jako takový zatím ničím nepřekvapí a úkol, který si tvůrci dali, tedy plně plní. Napětí je plně vybudované prostřednictvím nejistoty, co se přesně děje – hlavní hrdina to neví a my někdy také ne.

Subjektivní hledisko M. je zvládnuto dobře a vzhledem k perverzní povaze postavy jsme schopni do ní promítnout vlastní strach pozorováním okolního světa. Filmaři si také mohli vybrat atraktivní místa v Praze, kde architektura zdůrazňuje pocit odcizení v přehnaně technologickém světě. Hognauer připravuje i povedenou zvrat a některé vypravěčské triky, které koneckonců umocňují výsledný dojem. Z filmu je tak cítit myšlenková hloubka a tvůrčí síla, což je oproti “Silent Touch” jasné zlepšení, nicméně k vytvoření skutečně důležitého díla tu něco chybí;