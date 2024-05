Recenze Horrible Tiny: Vermin probouzí zvířecí instinkty, ale promlouvá k lidstvu

“Pest” získal Zvláštní cenu poroty na loňském filmovém festivalu v Sitges v Katalánsku, který se zaměřuje na fantasy a horory. Co si však zaslouží větší respekt, je to, že jako představitelka ne úplně mainstreamového žánru získala na letošních francouzských národních filmových cenách César dvě nominace za nejlepší vizuální efekty a debutový film roku.

Dvojitý výstřel na sošku místní filmové školy vlastně není tak překvapivý. Tvůrce ve svém celovečerním debutu nápaditě šťouchá do vosího hnízda, či spíše pavoučí kukly, ze které se vyklube nepříjemná realita.

První horor, který jsem kdy viděl, byl americký remake slavného japonského filmu kruh 2002 v hlavní roli Naomi Watts. Bylo mi šest let a Samara, malá tmavovlasá holčička, která vylezla z televize, mě držela v noci vzhůru.

Hlavním hrdinou je Caleb (Theo Christian), menšina, která žije v zanedbaném bytě na předměstí a nezapadá do jiných zakořeněných stereotypů o svém původu. Nedroguje ani nekrade, jen se živě zajímá o chov exotických členovců.

Zvířecí rozměr filmu je postaven na zneklidňující atmosféře a především na našich nejzákladnějších instinktech. Přítomnost osminohého padoucha skutečně vnáší do jednání mráz po zádech a některé povedené fyzické „horory“ diváky jistě přivedou k údivu.

Snažil se zdůraznit, že početně slabší národy nelze dávat do jednoho pytle, ale že tito lidé musí být osobně známi, aby bylo možné rozlišit jednotlivce.

Přesto jsou přání filmaře otcem netolerantních nápadů. Jeho scénář to zakrývá do té míry, že je zapomenutelný, s občasnými nelogickými příběhy a hloupým melodramatickým koncem, který jen přidává na zmatku. Ubírá to i na hereckých výkonech herců, kteří solidně ztvárňují partu přátel, jejichž rozmanitost se stává hlavní hodnotou filmu.