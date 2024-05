Recenze filmu Furiosa: The Legend of Mad Max

Dívka se brodila zelení tak bohatou a jasnou, že to vypadalo nadpozemsky. Režisér George Miller nás však zavede na místo, které připomíná nebe. Když hrdinka posledního dílu ságy Mad Max utrhne pestrobarevné ovoce, čeká ji cesta přes prach, špínu a rez v postapokalyptické krajině, kde je benzín nejcennější kapalinou.

Když se australský umělec vrátil ke své nejslavnější franšíze desítky let po Mad Max: Zběsilá jízda z roku 2015, vytvořil nečekaný klenot. Nejen, že se jedná o čtvrtý díl oblíbeného příběhu, mýtický prostor, ale je to také definitivní akční film 21. století.

Na pár fotkách akce pokračuje téměř bez přerušení. A pokud ano, většinou spoléhají na vystavení bojovým uměním. George Miller však zachytil fascinující cestu pouštní krajinou plnou vynalézavých návrhů, desítek výbuchů, bláznivých masek, zmutovaných jedinců a hlavně vozidel všech tvarů a proporcí.

Nyní, o necelých deset let později, se vrací se svým novým dílem “Furiosa: The Legend of Mad Max.” Film, který se od čtvrtka promítá v českých kinech, se odehrává před událostmi předchozího filmu a ukazuje hrdinčin původ.

Poté, co “Crazy Road” rozjela audiovizuální smršť, vyvstala otázka, jak toto dílo překonat nebo alespoň vyrovnat. Román měl světovou premiéru minulý týden na filmovém festivalu v Cannes – a právem. Devětasedmdesátiletý držitel Oscara Miller opět ukazuje progresivní tvář moderních velkorozpočtových filmů. Po “Duně 2” je to nejpamátnější sci-fi film tohoto roku.

Přes rozdílnou estetiku mají obě díla mnoho společného. Jak “Dune 2”, tak “Furiosa” představují velmi nelidský a temný pouštní svět, nicméně toto je čistě produkt lidského chování. Oba odrážejí obavy o životní prostředí v současných bojích o moc.

Anya Taylor-Joy hraje Furiosu především pomocí svých výrazných očí. |. Foto: Jacin Bolland

Furiosa se odehrává v novější budoucnosti než Duna, ale máme pocit, že jsme uvízli v nějakých velmi zvrácených bajkách. Zdejší klany, kterým vládnou barbaři jménem Centus nebo Dementus, se mohou zdát jako hloupý vtip, ale právě tento záměrný a značně zhýralý smysl pro humor hraje do kontrastu monumentality a hrůzy okolí.

Poté, co byla dívka Furiosa odvlečena pryč z nebeského místa zmíněného v předchozí hře “Fury Road”, čelila těžkému přežití mezi různými monstry a barbary, jejichž žíly jako by v nich místo krve tekla olej. Ve vyprávění rozděleném do pěti dějství tentokrát George Miller nesází na nekonečnou, stále gradující akci. Ale tempo a emoce jeho práce jsou ještě působivější.

Anya Taylor-Joy, známá především díky své roli v “Ladies’ Gambit”, hraje Furiosu ještě přesvědčivěji než postavu Charlize Theron v předchozím filmu. Režisér rád pracuje v ještě smrtící dimenzi, kdy hrdinové bloudí příběhem jako stvoření ovládaná nějakým zlomyslným demiurgem.

Furiosa hraje Anya Taylor-Joy, jejíž výrazné oči ve vyprahlém světě téměř jiskří. I ve chvíli, kdy se scéna promění ve scénu čiré hrůzy plné mrtvol lezoucích červy, působí nadějně.

Dement, kterého hraje Chris Hemsworth, měl jiný osud. Toto podivné, zpočátku vánice podobné stvoření, které neváhalo mučit zvláště bizarní masou Sado, se postupem času proměnilo v jiného tvora z dávných mýtů a legend. Tvůrci ho však nikdy nezneužívali ani nijak citově nevydírali. Šílený a pohrdavý George Miller nemá čas na smutek nebo napětí.

Chris Hemsworth a Jaco de Mentos. |. Foto: Jacin Bolland

Furiosa je plná tolika obrazů, že více než její předchůdce umisťuje své postavy do příloh místních budov, jako by ožila hromada rezavých průmyslových strojů a začala se skládat do obřích staveb.

Zatímco film z roku 2015 je vynalézavým akčním dobrodružstvím s nekonečnými tvůrčími jiskrami, Furiosa dbá na to, aby střídal výbuchy akce a destrukce s chvílemi prostojů s hrdiny. Jde spíše o cyklickou báseň s podobnými tématy. Záblesk naděje vystřídalo hlubší zoufalství.

Hlavním motorem tentokrát není cesta do ideálního ráje, kde je stále vegetace a další věci připomínající bývalou zemi. Motivací Furiosy je pomsta. Ještě předtím se ale Miller svými audiovizuálními díly zamýšlí nejen nad tím, co ze země a krajiny zbylo, ale také nad tím, zda na tomto světě zbyly alespoň zbytky lidskosti, nebo zda je to jen svět divoký. To je nemožné.

Naděje na lepší svět se nyní zdá nemožná, když lidé, kteří zde vládnou, jsou zcela posedlí svými vozidly. Jsou jako výplody partičky moddingových nadšenců, kteří při stavbě svých „miláčků“ užívali docela divné drogy a mysleli víc na efekt než na účel a výkon.

“Furiosa” je zvláštní sci-fi western. Navzdory šílenému designu a stylu však k problémům současného světa promlouvá důrazněji a zároveň jemněji než mnohé zádumčivé hry zaměřené na festivalové publikum.