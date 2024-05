Recenze filmu Furiosa: The Legend of Mad Max

Publikum se zde poprvé představilo v roce 1979, kdy měla premiéru úvodní sekvence této benzínem vonící postapokalyptické ságy. Modrá planeta se stala pustinou a barbarské kmeny bojují o suroviny. V něm bývalý policista Max Rockatansky v podání Mela Gibsona bojuje o přežití. Miller se slibně ukázal v roce 2015, když na první tři filmy navázal dlouho očekávaným (a ještě déle připravovaným) pokračováním. Ať už jde o Earth nebo akční žánr. Třetí pokračování s podtitulem „Divoká cesta“ je známým moderním trhákem, který se také vrací do dob speciálních efektů a tiché frašky.

Název tohoto akčního vozu poháněného adrenalinem a osmiválcovým motorem ale klame. Hnacím motorem vyprávění není Max, který se stal Tomem Hardym po Melu Gibsonovi, ale Foliosa. Jednoruká řidička Charlize Theron má ve filmu „Rychle a zběsile“ jediný cíl – odvézt skupinu sexuálních otrokyň z pouštní pevnosti do zeleného matriarchálního ráje, který zná od dětství. Letošní trháky začínají zde.

Pokračování Mad Max mělo v určité fázi svého vývoje podobu televizního seriálu. Fragmentovaná verze Furiosa ukazuje, jak by mohl vypadat. Ve srovnání s několikadenní honičkou pouští v předchozím filmu je jeho námět i časoprostorový záběr výrazně širší. Svět se složitou mytologií se nestane kulisou pro masivní exploze a bitvy s motorovou pilou. naopak. Vysvětlování, jak to v pustině chodí, a představování různých postav a lokací zabírá více místa než akční sekvence.

Podrobně je vysvětleno pouze to, co se předpokládá pro konzistenci a kompaktnost. Postavy dostanou čas se nadechnout a promluvit. Jen ne vždy říkají užitečné věci. Furiosa potvrzuje, že Miller byl lepší ve vyprávění příběhů pomocí velkolepých obrázků než slovy. Koneckonců, stejně jako Fury Road, film není založen na scénáři, ale na scénářích připomínajících komiks. Kdykoli postavy vedou rozhovor o tom, co si myslí, plánují udělat nebo jaký je metaforický význam konkrétní scény, vyprávění zmizí.