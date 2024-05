Pest: Creepy Spider Horror z nadějného nováčka (recenze)

Slunce spaluje spálenou poušť Ze všech aspektů by tu nemělo nic přežít. Přesto máme podezření, že skupina pytláků skrývajících se pod róbami a šátky dělá víc než jen převracení kamenů. O několik minut později, přestože přišli o život, chytí některé z vysoce jedovatých pavouků predátorů, aby je mohli prodat na černém trhu, a začne se odvíjet řetězec událostí, které promění ošuntělý byt na předměstí Paříže v nakažený pavoučí síť pasti, ošklivá kusadla a vajíčka naložená do mozku.

Už úvodní minuty In the Desert dávají jasně najevo, že debut Sebastian VaníčekNadějný česko-francouzský filmař s tvůrčím šmrncem. Také nahlédl. To se potvrdilo až po změně prostředí na hlavní scénu, klaustrofobický pocit v uzavřené budově připomínající španělský zombie horor [REC]sedmdesátá léta červnebo loňský Smrtelné zlo: Probuzení. Přitom se postavil na vlastní nohy.

Narativní struktura videoher, v nichž každé patro obsahuje další past, sama o sobě zaručuje hororovou zábavu a Havěť maximálně využívá uzavřené prostředí, které je jejím hrdinům známé. Víte, že to časem udělá svou práci, když si postava neustále stěžuje, že má popletený pohybový spínač světla na chodbě nebo uklouzne na vlhkých schodech ve sklepě. Ano.

Se Sebastianem Vaníčkem jsme zastihli u příležitosti premiéry Havetiho, abychom probrali symboliku pavouků ve filmu, jak se jeho zkušenost s vyrůstáním na pařížském předměstí promítla do scénáře a co on Co děláš na tomto světě? Přečtěte si rozhovor zde.

Plazil se, lezl pavouk, prolézal světlíkem… (Foto: Continental Pictures)

Dále je výhodou vícepatrového bytu dostatek sousedů čekajících na šťavnatou dávku zkázy. Jak už to ale u hororů bývá, o vedlejších rolích toho moc nevíme. Zatímco se scénář snaží ukázat, proč bychom se o ně měli starat, naprostá většina z nich zůstává pro diváky anonymními líhněmi pavoučích vajíček. Bez ohledu na to vezmeme jed, na který se cítíte nejvíce dojatý osudem vašeho psa.

Hlavní postava filmu, Caleb, dokáže být vykreslena natolik dobře, že jsme mu fandili alespoň na pár desítek minut. Thea Christina. Přestože má svou vlastní skořápku, poznamenanou okrajem Paříže a smrtí své matky, v srdci je to dobrák, který se zastává uklízečky a z posledních peněz kupuje dárky pro své starší sousedy. Škoda, že se tak stalo Blázen. Chovat všechny druhy škůdců ve svém domě s láskou a zájmem, bez ohledu na to, že exotickí pavouci s obrovskými kusadly mohou být jedovatí nebo dokonce pravděpodobně požírat kartony, by si zasloužilo Darwinovu cenu.

Théo Christine jako Caleb (Foto: Continental Film)

Pokud jde o následné zabíjení, zlomyslní malí členovci skákající před vámi se mohou trochu opakovat. škůdci kde se chová podobně vetřelec Přestože jsou monstra ve Vetřelci stále ve stádiu vývoje facehugger, Vanicek svým monstrům stále hodně poskytuje přesný zvuk, krásnou kameru a nápaditou hru s temnotou a pomocí světla. Díky režisérovu úspěchu se i ti, kteří arachnofobií netrpí, při sledování filmu několikrát zachvějí.

Škoda, že je k dispozici jen poslední třetina filmu. Režisér, scenárista a námět filmu o mladých Francouzích, kteří se snaží nenásilně žít na předměstí Paříže, organicky vtiskuje vlastní zkušenost a tamní panující povahu, kdy „policii nelze věřit, ale… Ke konci filmu se obránci zákona výrazněji začleňují do příběhu a událostí, které se odehrávají v infikovaném vojenském táboře, a hrůzy, které se do té doby odehrály, se stávají trochu bez dechu a matoucí.

Matoucí konec nijak nepomáhá tomu, že: škůdci Dostal velmi zvláštní český překlad. Ještě můžete mávnout rukou, protože v titulcích si vyděšené dvacátníky z pařížského předměstí užívají dokonale spisovné, elegantní a dokonce datované výrazy – i když jsou k smrti vyděšené nebo musí neustále křičet a frustrovaně se na sebe dívají . I když nesnášíte styl a nemluvíte francouzsky, musíte být překvapeni zjevnými nesmysly, které překladatel postavám vkládá do úst na konci filmu. Když například jedna z nich tvrdila, že poběží otevřít krabici, nakonec otevřela dveře. Dabovanou verzi jsme v redakci zatím neviděli, ale doufáme, že se alespoň některým z těchto problémů vyhne.

Běžné projevy lidí s arachnofobií při sledování (Zdroj fotografie: Continental Film)

Český překlad ale Vaníčkovi nic nevyčítá a třetí dějství dělalo problém i zkušenému scenáristovi, nikoli nadšenému debutantovi. Ani pachuť zpackaného konce nedokáže překonat radost z tak nadějného mladého talentu, který kalí vody žánru. Moc se těšíme na jeho další tvorbu.



herec Škůdce (2024) Vůbec se nedivíme, že si Sam Raimi a spol vybrali režiséra Havertyho jako tvůrce chystaného spin-offu z univerza Smrtelného zla. Sebastien Vaníček na to má zjevně oko, mistrně vytváří napětí a atmosféru, která dokonale spolupracuje s prostředím, obrazy a zvuky. Pokud si nechá poradit od zkušenějších kolegů, můžeme se vsadit, že jeho další film bude neuvěřitelná žánrová pecka.

