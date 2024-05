The Saint(2024) |. moviezone.cz

Ano, venku je občas sucho a vy budete vděční za nový film České televize režiséra Jiřího Stracha s Jiřinou Bohdalovou v hlavní roli. Ano, bolí mě to vůbec zmiňovat jako potenciální téma v chatu redaktora, na druhou stranu většinou překvapivě dobré ohlasy a zajímavé stěžejní téma dělají ze Svaté projekt, který se na našem webu nemusí ztratit, as to jednoznačně zaujalo české publikum. O čem tedy tento film je?

Jako hrdý zastánce přesvědčení, že české pohádky jsou peklo, je Jerzy Strache jedním z hlavních tvůrců pohádek a vzhledem k poněkud kontroverzním osobním oblastem jeho života mi Sváťa vlastně imponuje řemeslem Buďte mile překvapeni. Překvapivě to vypadá jako zcela neškodná epizoda některé z lepších českých sérií. Ne, natož vizuální stránka filmu, natož unikátní režijní vize, je vyloženě průměrná a nedá se k ní nic moc říct, ale rozhodně ji nebudeme slepě chválit.

Vše je založeno na scénáři veterána Marka Epsteina (Temné stíny, Hustleři, Bratři) a herecké roli Jiřiny Bohdalové, hlavní dámy českého filmu. Ještě dodám, že Lenka Vlasáková vedle ní hraje svou dceru a pro mě je nejdůležitější, že tady podává úctyhodný výkon. Samozřejmě jako devadesátiletá Olga, hrdinka, která po druhé světové válce přežila sibiřský gulag a nyní chodí kolem jako očitá svědkyně, vypráví o tom, co dělala a co viděla a zažila. V jejích vlastních očích je Bokhdarova obecně uvěřitelná a má potenciál být (ťuk ťuk) její poslední skutečně silnou rolí.

Mezitím Krzemírkův vokál s Vochomůrkou a nějaké nadávky, nadávky a podobné výrazy (plus prapodivný opilecký tanec) její vystoupení lehce okořenily, pokud to někdy čeští herci a herečky dokázali dokonale prodat Line: „Sakra“, tohle je rozhodně ona . Čili ano, Bochdarová se zde předvedla dobře, možná nejlépe, co ve svém pokročilém věku umí, protože 93 opravdu není žádná sranda.

Čímž se dostáváme zpět na scénu, která – z hlediska expozice tématu, ztvárnění postav a celého dramatu rozporů, zda Olga mluví pravdu nebo ne, jestli vlastně lže, jestli na tom opravdu záleží – je pěkně plochý. Znovu zmíním epizodu lepší české série, od Svaté se dá zhruba čekat úroveň zpracování, která někomu může stačit, mně ne. Zejména některé české série již dosáhly světové kvality, která je velmi odlišná od ostatní domácí tvorby (zahrnuji i Sváťu).

Možná by ze „Svaté“ bylo lepší udělat divadelní inscenaci. Koneckonců, není vlastně žádný důvod, proč by to musel být film, kromě toho, že jde o relativně jednoduché a levné věci, které lze sledovat v televizi bez velkého úsilí ze strany kohokoli. Není tu žádný myšlenkový ani historický nadhled a vztah matka-dcera je řešen jen naoko, ale aspoň se to rychle rozplyne a děj tak nějak navazuje, takže nemám problém dát průměrné skóre . Nechápu však to nadšení, a pokud jste se se Swatou nesetkali, rozhodně bych vás k tomu nenabádal. V kinech a na streamovacích službách je mnohem lepší obsah.

PS Nejnerealističtější na tomto filmu je chování reportérky Reflexu, která dobrovolně vynechá případ roku, protože má silné morální přesvědčení…haha