Strangers: Kapitola 1 (2024)

Začněte každou recenzi nového filmu Rennyho Harlina režisérovým počinem smrtící past 2 A útes Vstup do první ligy režisérů v 90. letech byl trefou do prázdné slámy. Jednak proto, že se tam nikdy pořádně nedostal, ale hlavně proto, že od té doby dostal spoustu příležitostí napravit to a dokázat, že Ostrov hrdlořezů byl omyl. Bohužel žádnou příležitost nevyužil, a tak sklouzl na úroveň všelijaké rutiny. To může být i rys jeho posledního filmu Cizinec , remaku stejnojmenného hororu z roku 2008 (ačkoliv u nás vyšel jako jim). Vzhledem k tomu, že se jedná o remake, nezbývá než jej postavit proti originálu a zjistit, zda nejde spíše o nehodu, než o zbytečné ždímání značky.

Není to tedy žádná velká značka. Film z roku 2008 s Liv Tyler a Scottem Speedmanem v hlavních rolích měl pouze jedno pokračování, takže zde mluvíme o sérii nebo filmovém vesmíru, jako je Halloween nebo něco jiného dlouhodobého. Běžící série je trochu mimo. Na druhou stranu tyto filmy dokázaly fanouškům navodit dobrou atmosféru rodinných vyvražďovačů a do hororového muzea alespoň přidaly zjevné masky tří hlavních lumpů. Je to mrazivá atmosféra blížící se apokalypsy, která dokáže vytěžit zásluhy z banálního příběhu mladého páru konfrontujícího skupinu maskovaných maniaků v izolovaném domě. Anonymita a naprostá absence jakéhokoli zjevného motivu tří maskovaných psychopatů vnáší do celého příběhu nezbytný neklid a odkazuje na ústřední motto filmu: Ameriku zachvátila masivní vlna násilné kriminality.

Není od věci vybrat si za režiséra chystaného remaku Rennyho Harlina, řemeslník má totiž s horory bohaté zkušenosti – osobně za něj ostatně považuji jeho Útok z hlubin. Dobrý film se žraloky. Kromě toho natočil i další horory jako např Exorcista: Zrození, temná síla A Záhada Hory mrtvých, tato díla nejsou nijak zvlášť zdařilá, ale mohou posloužit jako zdroj zážitku pro díla hororového žánru. Důvod, proč se produkční studio Lionsgate rozhodlo natočit celou trilogii Vetřelce, však zůstává záhadou. Ostatně na střední záběr zabere vlastní děj jen 90 minut.

Ve srovnání s původním dílem scenáristé Alan R. Cohen a Alan Friedland (na parkovišti) rozšiřuje úvodní vraždu a krátké představení hlavního hrdiny, který se setkává s několika obyvateli nedalekého města, ale hrůza předlohy spočívá právě v tom, že je jedno, kdo se za maskou skrývá. Toto není překvapivý konec o tom, kdo je vrah jako ve Scream. Pokud tedy chápeme, že místní netěžební vidlice je za účelem dosažení konečného zúčtování a odhalení vraha, nevím, zda může dosáhnout požadovaného efektu. Ale co už, třeba nás překvapí ve svých dalších dílech.

Kromě toho všechno ostatní o Zizinci zůstává stejné. Mladý pár dorazí do opuštěného domu a v noci je začnou ohrožovat tři sadističtí zabijáci. To je vše. Scénáristé se však z nějakého záhadného důvodu rozhodli z předlohy odstranit zápletku o partnerských problémech ústřední dvojice, což je škoda, protože film ztratil zajímavou dynamiku. I když je šťastný mladý pár klasickou formou krvežíznivé oběti vidláka, je nešťastné, že scénáristé posunuli už tak hroznou dějovou linku na jinou úroveň. Zůstává strach z cizince v domě a honička lesem, což nás přivádí k nejbolestivějšímu aspektu tohoto remaku – jeho logice. Občas se jí hodně sekne, a i když si nedokážu představit, co bych dělal ve starém domě s partou šílenců, jsou momenty, které vyvolávají zbytečné otazníky.

Hvězdy seriálu pocházejí z Riverdale Madeleine Page a málo známý Floy Gutierrez. Jako mladý pár odkojený ve velkém městě spolu vycházejí tak dobře, že byste se za ně modlili, nebýt toho, že jste dopředu věděli, co se s nimi stane. Výkony jsou adekvátní jejich očekáváním a zapadají do škatulky nevinných obětí. Neexistuje žádný přechod ze hry na lovce jako v kánonu, kde někdo zaklepe na dveře nebo se spása nekoná. Dorazí do malé ospalé díry kdesi v Oregonu, obklopené tísnivě hustým lesem, patřičně ustupujícími sekvojemi a vysloveně nepřátelským místním obyvatelstvem.

Neznámý dům a vrzající zvuk starých dřevěných prken, když se někdo proplíží skrz, je ideální pro vytvoření strašidelného pocitu. První krátký odraz masky za okenní tabulí nebo za mlžnou sprchou pomáhá budovat očekávání toho, co se stane. Ale jak už bylo řečeno, takových věcí moc není. Jsme v žánru home invasion, ne hororu, takže žádné krveprolití nečekejte. Jakmile k nim dojde, začnou závěrečné titulky (a mezitím uvidíte scény, které vás zvou na další díl).



Přehrát trailer Nemám nic proti hororovým trilogiím. Letos se dočkáme dokončení Erotica od Ti Westa, který tu nedávno byl předvečer Všech svatých První díl nové trilogie začal loni Zaříkání. O té zhýralé taškařici ani nemluvě Medvídek Pú Milovník krve a medu. Nemohu se však ubránit dojmu, že ve třech kapitolách Vetřelce máme co do činění s trojnásobkem toho, co jsme viděli v roce 2008. Nejděsivější z trilogie. To by byla škoda. Odpovědi na tyto otázky se naštěstí dozvíme poměrně rychle, do roku bychom se totiž měli dočkat všech tří dílů. Ve všech třech vystoupí Madeleine Page a Renny Harlin. Tak se nechme překvapit.