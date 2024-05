Furiosa: Mad Max Saga dostává epický doplněk (recenze)

divoká jízda George Miller ho vytvářel už od 90. let, ale tato vysokooktanová cesta tam a zpět nás zasáhla až v roce 2015 kvůli bojům v produkčním pekle. šílený Max Aniž by stál před kamerou, měl režisér alespoň možnost destilovat příběhová pozadí jednotlivých postav. Prequel o válečnici Furiose, která dostane asi největší péči a celý film si pro sebe ukradne na úkor titulního hrdiny, měl být původně s šíleným způsobem. Nakonec se ale do kin dostává až nyní.

Furiosa: The Legend of Mad Max (Foto: Vertical Ent.)

série šílený Max Je s námi pětačtyřicet let, natočil celkem čtyři filmy, ve dvou hrál. Pokud se tedy ptáte sami sebe, zda má smysl to dělat zuřivý I když úplně nerozumíte předchozím oddílům, máme pro vás dobrou zprávu. Nejnovější film je ideálním úvodem do série. Písně uctívání a popravy divoká jízda s Tom Hardy Doplňuje příběh, ale klidně si to zahrajete i později. Původní trilogie a Mel Gibson Dějově je to pak trochu jiné než poslední dva filmy a nemusíte o tom nic vědět, abyste si to užili, ale byla by škoda o ten zážitek přijít.

Zrození hněvu

Jde tedy o zbytečný dějový zvrat, nebo o důstojné a originální rozšíření původní série? Ztratil Miller po 80. letech své lásko, nebo je stále agresivnější než jeho kolegové z mladší generace? Je výsledek neatraktivní shrnutí, nebo měli podvodníci plné ruce práce s opravováním jedniček a nul v upoutávce, které fanoušky lehce vyděsily? Po projekci Curling IMAX jsme rádi, že to druhé funguje pro všechny situace.

rozzlobený Elegantně a organicky uveden do světa postapokalyptického australského vnitrozemí zpustošeného horkem, hladomorem a radiací, kde je benzín nejcennější komoditou vedle vody a jídla a motorizované stroje jsou předmětem respektu a obdivu lidí. Pomáhá si k tomu úvodními titulky a samotným vyprávěním.

Stojí na vlastních nohou a živě ilustruje její dětství a její začátky jako silné bojovnice šíleným způsobem popsané tak nezapomenutelně charlize theron. Sledujeme ji z ráje, oázy hojnosti, do vyprahlé pouště plné vražedných gangů, zlých diktátorů a neustálého boje o přežití a moc…a její pomalou proměnu z malé dívky v impozantní ženu, kterou známe. rozzlobený Samozřejmě se nevyhýbá ani klasickému prequelovému úskalí, kdy film své hrdinky strká do předem známých situací jako pěšce na šachovnici. V tomto případě však není pochyb o tom, že cesta je také cílem. Zvlášť když je tak naštvaná.

Kdo řídí?

zuřivý Stojí za zhlédnutí už jen kvůli hereckému obsazení. Vkročit do zaprášených a krví potřísněných bot Charlize Theron rozhodně není snadný úkol. z Anyi Taylor-Joyrežisér viděl tuto roli Poslední noc v Soho, asi nikdo by nečekal nic menšího než nádherné představení. Ani tentokrát z ní nic nedostaneme. Rozhodnutí obsadit nejošklivější herečku do role, která většinu záběru nemluví a přes všechnu tu špínu a masku jí jsou vidět jen oči, bylo čisté génius.

S ohledem na to by mohli být diváci překvapeni, že herečku ve filmu uvidíme až po hodině stopáže, kdy její postava dosáhne požadovaného věku. Patnáctiletá australská estonská herečka Alela BrownováPředtím hrála mladou Furiosu, aniž by své starší kolegy v nejmenším ztrapnila. Nejen, že roli unesené dívky hraje tak dobře, ale ve filmu se natolik podobá Anye Taylor-Joy, že je někdy těžké uvěřit, že jsme tuto hrdinku neviděli oživit digitálními efekty.

Furiosa: The Legend of Mad Max (Foto: Vertical Ent.)

Podobně jako Furiosa krade pro sebe divoká jízdapak bývají její vlastní filmy poutavé od začátku do konce chris hemsworth Sprostý psychopat s příhodným jménem Dementus. Je jasné, že Aussie dosáhl svého snu tím, že byl součástí této série, a pravděpodobně ještě důležitější je, že se jako padouch mohl úplně zbláznit. Málokdo by ho asi chtěl vidět v komediální roli Thora pod vedením Taika Waititiho. Přesto je zde jeho výkon tak kouzelný, že ho nelze nemilovat – ať už štěká rozkazy svým fanatikům, jezdí v kočáře taženém třemi motorkami nebo si užívá lidské slzy.

Furiosa: The Legend of Mad Max (Foto: Vertical Ent.)

Máte, co je potřeba, aby to bylo epické?

Co se scénáře týče, jsou zde určité nedostatky. Vyprávění se klikatí do smíšeného efektu, romantická podzápletka je naprosto nadbytečná a rozdělení do kapitol působí trochu samoúčelně. I tak je napsat prequel, který má začátek, prostředek a uspokojivý konec, pořád výkon a přidává nové emoce do chronologického pokračování.

rozzlobený Navíc se nenásilným způsobem věnuje feministickým environmentálním tématům minulosti a celkově je v tomto ohledu komplexnější než minimalistické vyprávění. divoká jízda. Ale co bychom měli dělat? Největším lákadlem, které vás nutí spěchat do kina, jsou především vizuální a zvukové efekty tohoto filmu.

Furiosa: The Legend of Mad Max (Foto: Vertical Ent.)

Ano, CGI by zde mohlo být lepší. Paundekla se ale bát nemusíte, běžné marvelovky teď vypadají mnohem odolněji. Skutečně je zde podstatně méně akce než minule a nejpamátnější akční scénou je zde obléhání protijedoucího monster trucku. Přesto se nemusíte bát nudy nebo toho, že by režisér mohl ukrást pocit z minulosti.

Když se se svou hrdinkou vydáváte na cestu do pustiny, motory burácejí, hudba ohluší, obrazovka se rozzáří v živých barvách a vy sledujete, jak se scéna odehrává ve spalujícím, operním stylu, s kamerou divoce poletující mezi výbuchy, a je to prostě úžasné. Pro tento druh žertu byly vynalezeny filmy.



herec Furiosa: Legenda o šíleném Maxovi (2024) Furiosa, perfektní dárek pro fanoušky Mad Max, je ideálním vstupním bodem a je to epická cesta velkolepého, brutálního stylu, plná plynu, písku a krve.

Martin Mazári, Totalfilm.cz

Foto/Video: Vertical Entertainment © 2024

Furiosa: Legenda o šíleném Maxovi

Furiosa: Legenda o šíleném Maxovi

Premiéra: Vertical Entertainment dne 23. května 2024

směr: George Miller

Scénář: Nick Lassolis, George Miller

Fotografie: Simon Duggan

Hudba: Tom Holkenborg

hrajíHrají: Anya Taylor-Joy/Chris Hemsworth/Tom Burke/Lachi Hume/Nathan Jones/Angus Sampson/Charlie Fraser/Mattus/Ian Roberts/David Collins/Alela Brown/Daniel Weber/Goran D. Klett/Nat Buchanan/Jacob Tomuri