Chimera aneb kouzelný hledač pokladů |. Recenze filmu (Jiří Kejkula)

Italský film La chimera (2023) je po uvedení na filmovém festivalu v Cannes a na festivalu Vari Film pravidelně distribuován v České republice. Jde o dílo italské režisérky Alice Rohrwach, která není v Cannes téměř neznámou postavou. Před mnoha lety získala Grand Prix na filmovém festivalu za film Le Meraviglie (2014) a cenu za nejlepší scénář za film Lazzaro felice (2018). Získala také několik ocenění Zlatá palma, Oscara (krátký film “Holčička – Le Studentle”, 2022), nominaci na Evropskou filmovou cenu a byla na filmovém festivalu v Sitges za výše zmíněný film “Happy Lazaro” Několikrát vyhrála ocenění. Její poslední dílo má ve Warri poměrně pozitivní ohlas, a tak jsem byl zvědavý, kdy se o něm dozvím.

Pokud by to z názvu nebylo poznat, tento film je o skupině hledačů pokladů, nebo spíše italských vykradačů hrobek. Rozdíl je v tom, že ji vede mladý Angličan Arthur (Josh O’Connor – můžete ho znát z televizního seriálu The Crown, nebo nyní z Feud), který má talent používat čárky Najděte místo pokladu. S touto magickou schopností by nám mohl připomínat slavného filmového archeologa, který také objevil za každým kamenem nějaký magický předmět, ale nic nemůže být dále od pravdy. Zatímco Jones, stejně jako zbytek Arthurovy party, jde především o poklad a bohatství spojené s jeho prodejem, v průběhu filmu zjišťujeme, že Arthur jde spíše o hledání lásky ke své mrtvé přítelkyni, k čemuž ho to nakonec vedlo. na samé hranici mezi životem a smrtí.

Kromě toho, že jsem zklamaný příběhem, si také nejsem jistý, zda film obstojí ve srovnání s Felliniho, která se k němu často objevují. Felliniho tvorba byla silně ovlivněna pozdním obdobím italského neorealismu a „Chimera“ trochu zkoumá sociální nebo vztahová témata. Na druhou stranu je obohacuje o své magické vidění světa, což je sice hezký (pro autorku asi typický) prvek, ale slovo realismus mi nějak nesedí. Myslím si tedy, že autorka se inspirovala Fellinim, ale myslím, že se nedá říct, že by ve svém filmu odkazovala na Felliniho dílo.

Celkově bych řekl toto: „Chiméra“ s největší pravděpodobností nebude režisérovým přelomovým filmem. Návštěvu bych doporučil každému, koho zajímá aktuální světové dění ve světě filmových festivalů, nebo každému, kdo má chuť na kvalitní italskou kinematografii. Myslím, že jde o klasický příklad festivalového filmu, který osloví umělecky založené publikum, ale nebude příliš přitažlivý pro běžné publikum.