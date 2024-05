Boys Kill the World: John Wick se setkává se Scottem Pilgrimem v nadprůměrném filmu o pomstě. |. Recenze filmu (Jason Pirodski)

Foto © Graham Bartholomew / Atrakce u silnice

Boys Kill the World, aktuálně promítaný v pražských kinech, je přímočarý, ale inovativní film o mladém muži, který touží po krvavé pomstě poté, co jeho rodinu vyvraždil nelítostný diktátor. Tento mashup známých tropů z pomsty ve stylu Johna Wicka přebírá vizuální podněty z komiksů a videoher, podobně jako Scott Pilgrim vs. Svět Edgara Wrighta bere to, co mohlo být standardní hádankou, a mění to v něco, co jsme nikdy předtím neviděli.

Chvíli trvá, než se ponoříte do poutavé vizuální podoby filmu Boys Kill the World, který režisér Moritz Mohr napsal podle scénáře svých dřívějších krátkých filmů, kteří očekávají společné filmové tropy o pomstě musí hrát dohánění, protože film začíná řídce načrtnutou futuristickou krajinou několik let po pohnutých událostech.

Bill Skarsgård hraje bezejmenného, ​​tichého chlapce, který podněcuje k vraždě celé své rodiny diktátorkou Hildou van der Kooy (Famke Janssen). Vanderkoy vládne tomuto mlhavému budoucímu světu železnou pěstí a zadržuje dav prostřednictvím televizního vysílání podobného Hunger Games, kde jsou soutěžící určováni veřejnou loterií… ale z neznámých důvodů je právě zastřelena na ulici.

Úvodní scény se odvíjejí ve snovém stavu, kdy se chlapcův vnitřní hlas (H. Jon Benjamin) snaží dát vyprávění smysl. Odhalení ve třetím dějství odhalí, proč filmaři začali film tímto způsobem, ale trochu expozice a budování světa by pomohlo. Je to špatné znamení, pokud každá akce v prvních pěti minutách filmu působí nahodile a náhodně.

Chlapec stráví nejméně deset let ve vlaku smrti s tajemným šamanem (Yayan Ruhian), než se vydá na cestu pomsty. Poté se začne postupně propracovávat do rodokmenu Van der Koyů jeden po druhém ve velkolepých, přehnaných a neuvěřitelně násilných akčních sekvencích, doprovázených energickou partiturou skladatele videoher Ludwiga Fussella (Death Stranding). vystřelte kinetickou nálož…a nechte ji zasáhnout, ať se děje cokoliv.

Zbytek filmu je převážně akční, chlapci se spojí se dvěma rebely (Isaiah Mustafa a scéna vykrádá Andrew Koji), kteří chtějí také svrhnout diktátora a bojují s vlnou nepřátel na cestě za stopami. Další vlna následovnických bitev. Mann) a tajemná 27. června (Jessica Lord) s motocyklovou helmou na cestě na vrchol hory za Hildou.

Příběh se odehrává v rodinné továrně na zbraně, na večírku na jejich venkovském sídle, na natáčení televizní herní show pro kontrolu populace (která zahrnuje maskota snídaňových cereálií v boji ve stylu Running Man) a nakonec v jejich podzemí. bunkr. Masivní, dobře choreografované akční scény nás nakonec uchvátí způsobem, který příběh z velké části nedokáže poskytnout.

Člověk má pocit, že se tvůrci nestarali ani tak o postavy, jako spíš o inovativní filmařinu Boys Kill the World a přehnaný styl, který snižuje dopad toho, co mohlo být efektním zvratem ve třetím díle. . Film má mnoho společného s nedávno vydaným „Monkey Manem“ od Deva Patela, ale je vyprávěn přímočařeji, a proto je na dramatické úrovni uspokojivější.

Přesto je třeba ocenit gonzo, přízemní přístup, který Boys Kill World přináší na plátno, a čirou filmovou představivost, která jej odlišuje od ostatních filmů v kinech. I když mainstreamové publikum může film ignorovat, zdá se, že v příštích letech najde na půlnočním filmovém okruhu kultovní pokračování.

Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro Prague Report a do češtiny jej přeložil Jiří Borový