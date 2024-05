Zpět k černému komentáři.Film o Amy Winehouse neměl být nikdy natočen

padesát odstínů šedi

Kromě její chladnosti a plytké psychologie přispívá výkon Marisy Abel v hlavní hrdince také k její nedostatečné vyjadřovací schopnosti. Sice statečně odzpívala všechny písničky, úspěšně napodobila londýnský přízvuk a nasadila si účes ze 60. let, fyzicky připomínal její vzor, ​​ale chybělo jí to důležité charisma. Skutečná Amy Winehouse předběhla dobu a vsadila na autenticitu, než se stala nejcennějším aktivem showbyznysu. Na druhou stranu se filmová akce podřizuje klišé biografického vyprávění a vyznívá přehnaně. Směr je také nevýrazný. Sepraný obraz má pravděpodobně odrážet emocionální suchopárnost své hrdinky, ale film tento koncept nevyužívá chytře a ve výsledku působí šedě a nevábně. Představení z Glastonbury a dalších slavných festivalů jsou věrně napodobována, ale bez přidané hodnoty. Kamera a střih nedokážou zprostředkovat zpěvaččinu strhující energii. Ve výsledku tak jediná vizuálně nápaditější scéna, nahrávka „Back to Black“, vyčnívá z filmu, jako by šlo o sestřih filmu původně vytvořeného pro nějaký jiný účel.

Režisér Sam Taylor-Johnson a scenárista Matt Greenhalgh mohli natočit film podle příběhu Amy Winehouse o slávě, penězích, voyeurismu nebo přehnaných požadavcích kladených na ženské chování a vzhled. Místo toho se rozhodli vyprávět sentimentální dovádění o neopětované lásce, která se díky Amy a jejím fanouškům zdá neexistující. Zdá se, že primárním účelem tohoto úsilí je očistit jména těch, kteří oportunisticky zneužili její zranitelnosti a podíleli se na jejím tragickém konci. Ale i když vezmeme v úvahu morálně diskutabilní přikrášlování reality a svalování viny na oběti, je Back to Black stále brakový, ve všech směrech podprůměrný film. Pouze jednou, během závěrečných titulků, získá Nick Cave hloubku a autentičnost, když kváká a oduševněle zpívá svou baladu „Song for Amy“.

Ale pokud chcete pochopit bolest, kterou Amy Winehouse cítila, a talent, který měla, nejlepší způsob, jak to udělat, je poslechnout si jedno z jejích alb.