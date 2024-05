Recenze: Nová “Furiosa” Anyy Taylor-Joy je čistě audiovizuální porno

Legendární australský filmař George Miller produkoval další film ze světa Mad Max. Stojí za to jít se podívat do kina?

Jsou filmy a pak jsou filmy. Bezpochyby bych tento film zařadil do druhé kategorie Mad Max: Fury Ride Počínaje rokem 2015 překonal tehdy 70letý režisér George Miller všechna možná očekávání a vytvořil velkolepý audiovizuální zážitek jednou za deset let. To je šokující, protože australský filmař posílá filmy do kin teprve od roku 1998 Dítě 2: Prasátko ve městě, šťastné nohy A šťastné nohy 2. Přestože jsme všichni příznivci malých roztomilých tučňáků, úroveň filmové tvorby šíleným způsobem Tyto dvě karikatury opravdu nemohou být odlišnější.

za žádných okolností zběsilá cestaJak se film původně jmenoval, spojil dva velmi odlišné, ale talentované jedince, Toma Hardyho a Charlize Theron, kteří se na place často nenáviděli, ale když zakřičeli, všechna frustrace, hněv a osobní nevraživost vypukne: „Akce !“ a jejich následný výkon podtrhuje celkovou jedinečnost obrazu. Ikonické momenty přicházejí jeden za druhým, s odvážnými akčními sekvencemi a hudebním dědictvím Toma Holkenborga (Junkie XL) a lidé opouštějící divadlo s čelistmi na zemi a pouze dvěma myšlenkami. Toto postapokalyptické mistrovské dílo je potřeba co nejdříve znovu vydat a Miller musí co nejdříve začít pracovat na pokračování.

Nakonec jsme na to čekali dlouhých devět let a ve finále to vůbec není pokračování, ale prequel odehrávající se několik let před událostmi. šíleným způsobem Po strastiplné cestě Furiosa ve stejnojmenném filmu byla do filmu obsazena vycházející hvězda Anya Taylor-Joy. Později to přidali Chris Hemsworth a Tom Burke. No, teď je před námi jen jedna otázka. Udělal to Miller znovu?

Je třeba říci od začátku rozzlobený je velmi odlišný typ filmu. Je rozdělena do pěti kapitol, s dlouhými expozicemi představujícími postavy a ústřední konflikt. Hlavní hrdina se v prvních 45 minutách neobjeví a akční scény jsou zpracovány opatrněji a vždy tak, aby pokročily samotný děj. Žádný okamžik není tak intenzivní jako bouře Bláznivý způsob. No a navrch chybí Max Rockatansky, a tak je potřeba představit nové šťavnaté postavy, s nimiž budou diváci spokojeně trávit další dvě a půl hodiny jeho života.

Scénář to dělá hned od začátku, když sledujeme malou Furiosu, jak je unesena skupinou útočníků a její matka se ji vydává zachránit. Zdlouhavá honička s promyšlenými zastávkami, kdy ubývající útočníci musí zničit stroj zesnulého kolegy, nosit palivo nebo se vypořádat s odporem mladého, ale vynalézavého Furiosy, je jen jedním z mnoha příkladů v podstatě každé scény – Každá sekvence je promyšleně promyšlená do posledního technického detailu.

Totéž platí pro budování světa a rozšiřování mytologie ságy šílený Max. Po celý film jsem stále přemýšlel, jak skvělé by bylo ukázat tento film někomu, kdo seriál nikdy neviděl, a pak se na něj pustit. šíleným způsobem. rozzlobený To znamená, že dává život světu a co je nejdůležitější, znamená to, že jsme tomu dříve tak úplně nerozuměli. Najednou víme vše důležité o fungování pustiny, hradu a dokonce v úvodním voiceoveru slyšíme, jak se svět vlastně řítí do záhuby. Je napínavý a strhující od začátku, se všemi informacemi o postavách a lokacích a důležitém krveprolití krásně odstupňované, a film plynule sleduje vývoj událostí až do konce. šíleným způsobem.