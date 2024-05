Recenze Furiosa: The Legend of Mad Max (2024)

Pamatujete si na rok, řekněme 2014, kdy to o 4 roky později vypadalo, že George Miller natočí Mad Max? Báli se většinou, že tento úkol nezvládá, nebo se vyloženě smáli tomu, že před Maxem natočil dva komiksy o tančících tučňákech? Pamatujete si, jak jste v roce 2015 odešli z kina a věděli jste, že tenhle australský děda vytvořil něco, co jste ještě neviděli? Osobně jsem si myslel, že promítání Fury Road bylo jedno z nejlepších, jaké jsem kdy viděl, když jsem si uvědomil, jak jedinečný byl režisérův výtvor. Nejen proto, že George Miller je zpět v mé oblíbené sérii, ale hlavně proto, že celý film jakoby dává prostředníček Hollywoodu jako celku, jeho psaným i nepsaným pravidlům a je nekompromisně originální a svůj. Něco takového v kinech vídáme jen zřídka.

Tento moment překvapení se samozřejmě nemohl stát Furiose, ale přeci jen Miller byl do jisté míry v podobné pozici. Trailer nevypadá úplně přesvědčivě, alespoň co se techniky týče a diváci by mohli začít mít pocit, že to tentokrát opravdu nebude ono, protože Miller je opravdu starý, nebo že to paradoxně bude do značné míry stejně jako minule, jen trochu mimo. Ale Aussie se opět dokonale postaral o Hollywood, očekávání publika a nadšené fanoušky. Skoro tak zábavné jako minule.

Snad nejdůležitější věc, kterou je třeba poznamenat o prequelech Road to Fast and Furious a vytvoření Fast and Furious, je, že tento film je velmi odlišný. Na jednu stranu se to dalo čekat, ostatně to platí pro všechny příběhy ve světě Mad Max, ale musím to podotknout. Miller má i tentokrát jasnou vizi a ví, co chce říct a hlavně jak to říct, ale je nejlepší být připraven, protože tato vize může být velmi odlišná od toho, co chtějí diváci vidět. Furiosa: The Legend of Mad Max se odehrává v průběhu několika let a skládá se z pěti kapitol ságy o životě a pustině budoucí královny. I kdyby v něm samozřejmě došlo k nějakému incidentu, tady by to nepřicházelo v úvahu.

Miller se tentokrát rozhodl spoléhat více na samotné postavy a především svět. Furiosa, malá holčička, kterou zde poznáváme (talentovaná Alela Brown), je už dlouhou dobu zatížena událostmi a může jen pasivně přihlížet, jak ztratí vše, co v životě znala, a když jí zbyde nic, stává se víc než jen zbožím při vyjednávání mezi dvěma tyrany určenými k vedení války v poušti. Krok za krokem se učí přežít a nakonec zvítězit v prostředí plném násilí a šílenství. Na její skutečné hrdinství si však budeme muset ještě nějakou dobu počkat.

Miller se téměř polovinu filmu zabývá úplně jinými věcmi než Furiosa. Zatímco Fury Road byla velká honička, kde se diváci prostě museli smířit s tím, že se věci děly po svém a postavy se chovaly podle svého, Miller jde tentokrát hlouběji. Podívejte se, jak se střetnou dvě armády v poušti a jak se střetnou dvě formy diktátorů, a navíc jak funguje kmen Dementů Chrise Hemswortha a proč je Super Joe na hradě Je velmi zajímavé nastavit systém tak, aby nespadl. Tam, kde to Miller dříve jen přeskočil, nyní to podrobně popisuje a ukazuje efektivní sociální hierarchii, která vnáší do postapokalyptického chaosu určitý řád. Jeho svět funguje ještě děsivěji. Ve Fury Road byla primitivní brutalita, ale teď je tu najednou nějaký podivný systém a překroucená pravidla. Možná ještě děsivější.

Sama Furiosa začíná být aktivnější až v dospělosti, kdy získala určité fyzické předpoklady pro přežití na pusté cestě. Anya Taylor-Joy zde září. Zdá se být stejně odhodlaná jako Charlize Theron, ale často zlá a krutá a stejně jako ona také zranitelná. Přestože v tradičních dílech není mnoho prostoru pro vyjádření psychologie postav, místo toho se demontují obří nášlapné miny a hroutí se tovární komíny, Taylor-Joy přesně „zahrála“ Millerovu představu silné hrdinky. , kdy se zdá, že od ní nedostáváme mnoho informací, ale ve skutečnosti víme, čím si prošla, vše o ní a proč se stala Nemesis. Proto je neskutečná. Furiosa pronásledování Dementa je hluboce osobní a nekompromisní a konec, překvapivě ne úplně akční, může být nakonec působivější než jeho vyřešení další autonehodou. Podobně jako v tomto světě dokáže Miller svým hrdinům dodat nečekanou hloubku a složitost jejich postav, přičemž i ti nejodpornější občas začínají mít pocit, že jsou to vlastně jen chudáci stažení okolnostmi a osudem chudák.

Opět si ale všimněte, že i když „Šílený Max“ nemá stejné akční sekvence jako „Zběsilá cesta“, nemusíte se bát, že byste z divadla odcházeli nespokojení. Začíná to trochu pomalu (ačkoli v úvodní sekvenci je nějaká akce), ale v polovině vyvrcholí, když náklaďák převážející Furiosu a jejího kolegu pretoriána Jakea (který rozhodně vypadá jako Mel Gibson z původní trilogie) letěl dolů. Miller a jeho kaskadéři zde ukazují, že ještě zdaleka nejsou vyčerpaní z posledního filmu a že mají stále dost nápadů, aby vás udrželi v křesle deset minut, aniž byste mohli dýchat. Je radost sledovat nespoutanou kreativitu a režisér, který příští rok oslaví 80. narozeniny, opět dokázal, že co se nápaditosti a provedení divokých nápadů týče, je na míle před svou konkurencí. Pokud si tím nejste jisti, bude to 100% jasné, až se Furiosa a Jack utkají s Dementem a téměř celou jeho armádou.

Dostáváme tedy o něco méně akce, ale kvalitou se vyrovná Road to Fast and Furious. Vzhledem k tomu, že Fury Road je jedna z nejlepších akčních podívaných, která kdy byla vyrobena, mou chválu chápete. Obdivuji hodně. Přesto „Furiosa“ poněkud zaostává za celkovým dopadem svého předchůdce. Vůbec není problém, že se Miller vydal trochu jiným směrem, koneckonců ten odchod je drastický, i když ne tak razantní, aby nám to opravdu vadilo, protože stále dostáváme dostatek informací z Božího jednání. Ale upřímně, trochu mi chybí divokost čtvrtého filmu. Jsou to detaily, jako jsou méně výrazné barvy, díky nimž vypadá Furiosa méně stylově a jedinečně, nedostatek skutečně ohromujících akčních momentů, jako je bouře aut létajících vzduchem, nebo ty nové, které Miller vymyslel pro své kousky Malé náznaky slov a výrazy.



Přehrát trailer Nechci říkat, že “Furiosa” rozhodně nebyla náhoda, ale “Furious Road” ve mně vyvolalo pocit, že jsem objevil punkovou hudbu. Něco nového, nespoutaného, ​​bez pravidel, divoké, hypnotizující, něco, co nelze nikde zařadit. Furiosa chce naproti tomu vnést do světa řád, ale nejprve chce dát řád postavám, vytvořit pro ně srozumitelné motivace a vyvolat u diváků pochopení jejich jednání. dobré výsledky. Prostě jiný. Takže se určitě pusťte do toho divadla, protože Furiosa je následovníkem Furious 2 a nebojí se jít vlastní cestou. Naštěstí je to stejně zábavné.