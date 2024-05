Devět to: Jeden kmen po druhém

Městské divadlo Brno uvede od roku 2022 prastarou legendu o brutální vraždě. Temnota může být velmi svůdná, zvláště pokud zapustí kořeny v duchu noirových kronik. auto Robin Schenk (hudba), Petr Teppon (texty psn a scn) a Miroslav Ondra (scn) původně pracoval na tomto projektu. Divkm vypráví příběh o lásce, nenávisti, zradě a životech lidí v malé vesnici se všemi jejich silnými i slabými stránkami. Strach z neznámého berou velmi vážně. Celé představení představuje profesionálně vynikající muzikál, založený na skvělé hudbě a nikoli na reprodukci středověkého materiálu, ale na sbírce rodinných a filmových skladeb, včetně krámských písní, lidových témat a církevních hymnů.

V podobném duchu dokonalosti plyne i text písně. Na jednu stranu jsou jednoduché, ale barevnější i v těch nejhlubších filozofických odstínech. Na větvi nejzelenějšího stromu postiženého mrazem se rozvíjí starověký lev, který odkazuje na lidové tradice. Pesto a zelí.

Petr tpn dodává písni energii větru, prodejů, polí a luků, stejně jako rytmus práce na polích a radost z úspěšné práce. Jiskra lásky. Není divu, že to považuje za dobré víno. Začíná to názvem Sněhurka a sedm trpaslíků (2008), pak: kmen MSN (2011); Baron Trunk (2012); Cyril Fader (2013); Mendel nebo HRK’s Rebellion (2015); BTLS (2017); Brunsko Colo (2017); Osmich (2018); Krazubu je osobní (2018); Napoleon nebo Alchemy TST (2021); DEVT Kͮ (2022) Krokodýl ze Swaratky (2023). Je to dáno zkušenostmi autorů a spoluautorů (otek, Slovk, Cn a Schenk).

Raisl Petr Gazdek Z tohoto pokladu vytěžil maximum. Nemanipuluje herci, jsou zrozeni, aby vynikli. T pochází ze skutečné maximální hodnoty literálu. Pbh Luke (No támhle) Kudley (Petr Teppon) zobrazuje divokého muže jako pár, Othella a Iaga. Nebojte se zmáčknout Adetinu postavu (Alena Antalová), v Juliině chvějící se povaze je chápána stejně jako pečující a ochranitelská, ale někdy i trochu pichlavá…

Událost sama o sobě nebyla důležitá, kromě svatby snoubenců u obce Hlubok v Leši kolem Velkého Btee. V obecných ani jiných kronikách není žádný záznam. V současných soudních spisech o tomto incidentu nenajdeme žádnou zmínku. Celé roky to vypadalo jako rebelie. Opakování a tradice této smutné události ho vedou k tomu, aby začal pátrat po pravdě. Autoi pesto doka staví fascinující pbh z dvnovuk.

graf scény Emile Konan Jednoduchý, v podstatě prázdný sen. Plot je klíčový prvek. Ochoz je výchozím bodem společnosti – vesničané jsou svědomím, svědkem nebo varováním, konečným ospravedlněním. Funkcí městské hradby je zabránit vnikání vánku. Light art tento plachý a hrubý postoj umocňuje David Kachira. Vezměte prosím na vědomí, že filtr na základně chytrého světla je velmi výkonný. Světelná magie začíná těmi zářivě barevnými nehty. Představuje skelné tělo samotné církve. Svědci uvedli, že na zemi byly nalezeny kameny a oheň. Suchý představuje pevnost a voda pomíjivost. Voda by měla být čistá, ale ne zakalená.

Kosmas Eliki Ondelkov Lupaov Představuji jednoduchost a odlišnost napříč kastami. I jednoduchá barva a rychlost psa může vyvolat pocity roztomilosti. Podtrhněte jednotlivé znaky.

Luca v podn Je tam Wells Byl dán a uzdraven za záchranu svého života. Jít do práce. Jeho oči jiskřily láskou. Plamen SR je zapálen na památku maďarského koně. Nenávidí lidi až do té míry, že je zabíjí, ale jinak má špatnou povahu a je v podstatě bezmocný, pokud jde o zabíjení lidí.

Petr Teppon Jménem Kudely. Od první chvíle bude podezřelý, že je prvním člověkem, který v lese páchal zlo. tpn nejen, že byl jeho Kudl hrdý, ale také se ukázal jako mistr manipulátor. Zvoní jen nelítostnými hlasy, které kdy zatemňují mysl. Semínka zrady a nenávisti kvůli mně okamžitě vyklíčila. Navíc je tu spousta vychloubačných práv. Sám si ale neuvědomil, že se v očích ostatních ponížil.

Rycht Heman milanimka představuje další postavu pro zkušeného herce. Drž mé srdce na dlani, dokud se obětuji pro druh. Je dostatečně empatický, aby s přehledem vyřešil místní spory a obnovil harmonii malé vesnice. To ho neopravňuje, aby jednal jinak. V zájmu budoucnosti své dcery se ze všech sil snažila zlepšit budoucnost své dcery.

Vavínek John Florina Je neschopný, neklidný a možná i trochu přehnaně opatrný. V rozhodující kritické chvíli se probudí a podnikne dostatečné kroky k obraně.

Elena Jurkovová Jako Dvka padni osudu nebo zemři, dokud nebude dost silný, aby dívku probudil. Kde se pbh dl rozplete? Kdo za to může? Mám ho soudit jako první? Elena Jurkov je velmi jemná a především sebevědomá. Dá se vyrobit stejně snadno jako studna. Musíme si uvědomit, že na nás občas spadne list. Přesto je voda jistá věc.

Marta Machová Vytvořte Doru plnou síly a vitality. Opt hraje jinou postavu, která se v jiných dílech nenachází (např. The Game Gone Wrong). Její Dora vstala v dobré náladě.

Světlana Janotová Poskytněte pomoc klaunovi Elricovi ve všech aspektech. Je válečník a bojí se o zdraví poutníka Lucy. Pak je tu energie, která pochází z její tlačenice. Náhle se zhroutil a upadl do melancholické nálady. Nemůžeme se dočkat, až se náš snoubenec vrátí, ale víme, že se objeví. Nakonec nevěděl kudy kam, a pes každý den vodil svého psa do Wavinkova domu.

Obratný Představuje suvenýr, odkazuje na hlavu Vesonny jako na zdroj života a smrti. “Kmen o kmen ks” je v muzikálech vnímán jako symbol naděje nebo poslední vlny nenávisti. Doufám, že to zažehne jiskru lásky. “Poslední ks kmen po kmeni.”

Psno od reprzy 19. května 2024.

mdb.cz