“Furiosa: The Mad Max Legend: Fury Road Prequel” je hitem |. (Jason Pirodsky)

Foto © Warner Bros.

Mladá dívka je unesena z oázy v postapokalyptickém vnitrozemí a bojuje o přežití v pouštní pustině ve filmu Mad Max, který má premiéru v Cannes tento týden poté, co měl premiéru o víkendu v Praze a v kinech po celém světě. Tento rozlehlý epos není tak docela adrenalinem jako Mad Max: Fury Road a přímá srovnání by mohla utrpět, ale nabízí větší rozsah a spoustu odměn. Lepší blockbuster letos v kinech asi neuvidíte.

Furiosa: The Legend of Mad Max vypráví příběh pretoriána Furiosa, kterého v předchozím filmu ztvárnila Charlize Theron, v hlavních rolích Alela Brown a Anya Taylor – hraje Joey. Vzhledem k omezenému zobrazení titulního Šíleného Maxe v každém filmu kromě originálu z roku 1979 se zdá, že nepotřebujeme celý životní příběh této vedlejší postavy, nicméně Furiosa je pouze silná ústřední postava, na tomto základu staví scénárista a režisér George Miller vybudovat živý svět, který ve svých prvních čtyřech filmech ještě neviděl.

V dynamické úvodní akční sekvenci Furiosa: The Mad Max Legend unese skupina motorkářů v kostlivci mladou Furiosu (hranou Brownem v první polovině filmu) z jejího domova v tajemném Greenbeltu, úrodné oáze světa. Doufají, že ji přivedou zpět ke svým vůdcům jako důkaz lepších pastvin, ale její matka Uvalini (Elsa Pataky) je následuje přes poušť a jednoho po druhém je zabíjí.

Po většinu první poloviny Mad Max hrál Chris Hemsworth Dementa, šíleného vůdce mobilního motorkářského gangu. Miloval mladou Furiosu jako své vlastní děti, připomínala mu plyšového medvídka připoutaného k hrudi, ale držel ji stranou, zatímco se v kleci soustředil na své větší ambice.

Dementova honba za slávou v pustině ho zavede ke zlému War Boyovi a nakonec se dostane na Hrad, silně opevněnou pevnost, kde sídlí Immortan Joe (který po jeho smrti hraje Lucky Hume ve hře Hugh Keith-Byrne). Když se obležení nezdařilo, zaměřil se na dobytí Gastownu a Orb Farm (hradní zdroj ropy a munice), ale během toho vyměnil Furiosu.

V první polovině Šíleného Maxe je spousta příběhu a expozice, a i když ohromující vizuální stránka udrží naši pozornost po celou dobu (ohromující kamera Simona Duggana dokonce předčí práci Johna Sealea na Fury (dílo nominované na Oscara v “The Road”), ale vyprávění začíná mít větší spád bez tohoto samostatného příběhu. Nepomáhá ani to, že jsme již viděli film odehrávající se po událostech tohoto dílu, z nichž můžeme usuzovat hodně na děj.

Furiosa: The Legend of Mad Max se ale rozjede na plné obrátky a nyní již dospělá ústřední postava v podání úchvatné Taylor-Joy se převlékne za mechaniku, která staví válečné auto Immortana Joea, proháněného pustou pustinou s rozverným pretoriánem Jackem. (Tom Burke, jediný sympatický mužský filmový představitel).

Vzpomínka na Mad Max: Fury Road zůstává živá v nejlepších akčních sekvencích Furiosy, ve kterých Jack, Furiosa a War Boys brání válečnou platformu proti hordě vyšinutých nájezdníků Splinter. Sekvence obsahuje různé nápadité akční scény válečníků, ve kterých paraglidisté ​​útočí na ropný tanker, ale zatímco Fury Road byla v podstatě dlouhá akční sekvence ve stejném stylu, zde je krátký, dvacetiminutový sestřih.

Díky zaměření na vnější svět se The Legend of Mad Max cítí velmi odlišně od svého předchůdce, i když znovu vytváří mnoho ze stejných prostředí a postav. Jack a Furiosa vyvinou nečekaně dojemný a napjatý vztah a vyčnívá i postava Dementa: s Maxem sdílí minulost a některé osobnostní rysy, ale volí temnější cestu přežití.

Pátý film ze série Mad Max a první, který se zaměřuje na budování spektáklů mimo přímé kino, Furious Max nabízí stejné funkce jako ostatní série v zábavních parcích a používaných akčních figurkách. Není to samostatná akční podívaná jako Mad Max: Fury Road, ale přenese nás do snového světa, do kterého se nemůžeme dočkat, až se vrátíme. Ostatní velké franšízy by měly následovat.

Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro Prague Report a do češtiny jej přeložil Jiří Borový