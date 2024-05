Sváta: nová hra věnovaná Jiřině Bohdalové k oslavě jejího výročí

Foto © Česká televize/Pavla Černá

Dnes večer, v neděli 19. května, jsem s velkým zájmem sledoval televizi, protože ČT1 vysílala domácí drama Jiří Strach má jméno svatý, čekám už dlouho.Scénář je založen na skutečné postavě Věry Sosnarové (1931-2024) Marek Epstein Před třemi lety k narozeninám tehdejšího devadesátníka Ižina Bokhdalová Hra přímo na tělo si v tomto věku hraje s energií a lehkostí pod dobře míněným vedením Jiří Strache.Tato spolupráce Epstein Strache-Bohdalová Ti dva se setkali již dříve na natáčení oceňovaných filmů „A Wrinkle in Love“ a „Crack“.

Postava Olgy se mi nelíbila, protože její osobnost a manipulace hraničily s podvodem, ale Ilinka se mi ve filmu líbila. Izyinka se dokonce zasmála a přiznala, že ji museli ve filmu zestárnout, což pro ni v jejím věku byla obrovská pocta – má dlouhé bílé vlasy stažené do culíku a obličej masitější, bez výrazného make-upu. Nutno dodat, že Jiřinka hraje už 87 let!

Hlavním hrdinou je devadesátiletý důchodce Olga Trová (Ižina Bokhdalová) je člověk s komplexní osobností, dobrou i špatnou Žije s dcerou svého učitele ve vile starého pána. květ (Lenka Vlasáková), poskytující matkám a dcerám prostor k objevování vlastních generačních problémů. Olga byla údajně více než 12 let vězněna v Gulagu, proto byla prezidentem republiky třikrát navržena na Hrdinskou medaili, kterou dosud nedostala. O svém příběhu napsala knihu, kterou nyní její dcera Hana překládá do angličtiny.Přednáší na školách a poskytuje rozhovory – mimo jiné i reportérům Reflexu Zuzana Dastiková (Pavla Beretová), která se živě zajímá o to, co nazývá svým nespravedlivým osudem, když objevuje mezery jako cedník.

Marek Epstein dělá z Olgy hrdinku, která promlouvá k dnešním generacím:

„Hlavně ať se neopakuje hrůza, kterou jsem viděl.“

Hra vypráví příběh tří žen: Olgy, Hany a redaktorky Zuzany, z nichž každá věří, že si zaslouží svatozář za to, co dělají. Proto se tento film měl v první řadě jmenovat „Svatý, svatý, svatý“. Hra se zabývá tématy pravdy a lži, poctivosti a podvodu. Olga je zpočátku zobrazována jako svatá, ale postupem času je stále jasnější, že všechno není tak, jak se na první pohled zdá, a nikdo není úplně „svatý“, ale všichni jsou vlastní chyby. Takže tento film je celý o odhalování bolestivé pravdy: Olga byla mazaná lhářka, která všechny oklamala a ve skutečnosti okradla zemi o 2,5 milionu dolarů. Na druhou stranu odvedla nepopiratelnou práci, aby si lidé uvědomili utrpení vězňů Gulagu prostřednictvím svých řečnických vystoupení, což skuteční vězni nedokázali. Nakonec se ukázalo, že Olga nebyla vězněna v Gulagu, ale byla tam zaměstnána jako kuchařka v kuchyni.

Tento film umožňuje divákovi udělat si o Olze vlastní úsudek, smíme-li někoho soudit.

„Láska dokáže odpustit i lži.Mnoho pravd přitom může lásku zabít.“, uvedl Jiří Strach

Scénář je adaptován z příběhu Věry Sosnarové a její úspěšné knihy Krvavé jahody. Pořad zaujme nejednoho diváka svou lidskostí, neboť nezapomíná, že všichni máme světlou i temnou stránku. Je sázka na jistotu, že se v tomto filmu objeví osvědčené herečky Bokhdarova a Vlasakova.

