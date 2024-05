Šílený Max: Zběsilá jízda (2015)

Max Rockatansky se v rubrice VIM dočkal už dvou článků, ale od té doby uplynulo patnáct let, během kterých se objevil další díl nebo spíše nečekané oživení celé série; Na začátku sedmdesátých let se George Miller vrátil ke své nejoblíbenější značce a vzepřel se všem předpokladům, aby vytvořil film, který se okamžitě zařadil mezi nejstylovější a nejúžasnější akční filmy desetiletí.

I když je tedy tato vynikající sekce většinou vyhrazena oněm zaprášeným klasikám, které stojí za připomenutí, v tomto případě je na místě udělat výjimku – a to nejen proto, že pátý díl prequelové série Mad Max bude mít premiéru , jednoduše proto, že s jedním můžete počítat. předat řadu sofistikovanějších, napínavějších akčních filmů za poslední desetiletí.

Osobně se musím přiznat, že první promítání před téměř devíti lety mě nechalo spíše chladným. Vždy se totiž někam vydají, pak se otočí a zase jdou zpátky! Jak ve skutečnosti funguje svět, když se vládci jednotlivých osad zdají být šílenější a sociopatičtější než ostatní a nemají žádné výčitky ohledně sebevražedných honiček? Jak to, že zámek uvedený v úvodu má tak velkou zásobu vody a rostlin, které jsou potřeba všude jinde? atd. To, co je zde šílené, nejsou jen cesty, kterými se rozmanité postavy vydávají, je to téměř vše. Ale tyto podivné principy, které museli diváci během let přijmout, se nakonec staly jedním z klíčových aktiv filmu.

V duchu názvu a podstaty série jako celku se v podstatě žádná postava nechová normálně. Postapokalyptické světy zalidňují pouze zmrzačené postavy uvnitř či vně (často oběma způsoby), které na každém kroku volí přehnanější a extrémnější řešení. Výsledkem je děsivá dvouhodinová honička, během níž si občas dáme na pár minut pauzu, ale dalších pár desítek minut nemáme čas popadnout dech, protože Miller nabízí akční sekvenci až k vztahům. mezi postavami, intenzivnější než předchozí.

Fury Road je také pozoruhodná, protože to byl hit navzdory mnoha pomyslným červeným vlajkám vlajících nad projektem. Miller chtěl natočit čtvrtý díl série už v 90. letech, ale než se stihl již napsaný scénář spustit do výroby, přišlo nejprve 11. září, pak válka v Iráku, Millerův závazek k Happy Feet Animation, The Controversy. Okolní Mel Gibson konečně stárne. Každá z těchto událostí mohla být z různých důvodů hřebíčkem do rakve celé inscenace, ale Millerova tvrdohlavost i přes jeho vlastní pokročilý věk a potřeba zcela přeobsadit hlavní postavy vedly k tomuto neklidnému projektu, který byl kdysi uvězněný v notoricky známém „vývojovém pekle“, dosáhl šťastného konce.

Jeho tvůrčí aura podnítila návrat filmové legendy Johna Sealea a právě spojení kamery a střihu Millerovy manželky Margaret Sissel, která v té době neměla žádné zkušenosti s akčními filmy, vytvořilo „Rychle a zběsile“ The Road se skutečně stává opravdu bláznivou, ale stále jasnou vizí. Miller a Seale společně vsadili na udržení klíčové akce uprostřed snímku, takže i přes rychlý pohyb postav a předmětů a ohromnou dynamiku akce bylo možné akci stále jasně sledovat. Existuje spousta filmových článků o Fury Road, které sbíhají sliny nad tempem akce nebo čtivostí zápletky, a to i uprostřed chaosu bojů. Ve skutečnosti jsme nenašli mnoho postav lépe vybavených pro zvládnutí tak obtížného úkolu. Svědčí o tom i fakt, že řada našich recenzí si stěžovala na nepřehlednost soubojů a honiček jiných současných herců.

Vliv na to jistě měly detailní předkreslené storyboardy a Millerovo nekompromisní použití minimálních digitálních efektů (většinou viditelných v barvě některých konkrétních scén). Celý příběh spojuje strhující partitura Toma Holkenborga, známějšího jako Junkie XL, který je tak akorát k tomu, aby okořenil hrdinské chvíle stovkami kaskadérů a slavných tváří v hlavních rolích.

Noční můra tohoto charakterního herce s minimálními liniemi má vynikající výkony od konvenčně drsného a drsného Toma Hardyho a stejně konvenčně okouzlující Charlize Theron, zatímco Nicholas Hoult má obsazení bizarních padouchů a zástup krásek, samozřejmě ne. Zároveň můžeme diskutovat o tom, zda je hlavním hrdinou Max, který postupně znovu objevuje své morální hodnoty a vrací se ke svému dávno zapomenutému policejnímu já, nebo Furiosa, hlavní hybatel a imaginární vůdce příběhu. odpor.

Tím, že se Miller odmítá ponořit do postav a klade důraz na vizuální vyprávění před příliš vysvětlenými dialogy, nechává úkol najít klíčové sdělení na publiku. Sám přitom zmiňuje totéž, co řekl Max ve svém úvodním monologu – že hlavní motivací je zde prosté přežití a film nás nepřímo nutí přemýšlet o tom, jakou hodnotu má sebeobětování a kdy stojí za to. to.



Jako takový je to vysokooktanový western, jehož narativní minimalismus dává divákovi možnost svobodně zkoumat základy lidské civilizace, morální úpadek, ekologické hrozby a dokonce i feminismus, nacházet naději v pustotě a v akci – a to nejdůležitější I téměř o deset let později stále přináší nejživější a nejpůsobivější akční zážitek, jaký může kinematografie 21. století nabídnout.