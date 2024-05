Recenze Cukrové série Colina Farrella

Jmenoval se John Sugar. nemovitý. I když to zní jako dobře promyšlený pseudonym naznačující, že někdo něco skrývá. Krimiseriál Sugar, který je nyní k dispozici celý ke shlédnutí v knihovně Apple TV+, před diváky, stejně jako jeho hrdinové, mnohé skrývá. Než ale vyloží všechny své karty na stůl, má v rukávu eso. Colin Farrow hraje ve filmu roli soukromého detektiva nevídaného od dob klasického Hollywoodu.

Zdroj inspirace pro autora programu Marka Protoseviche byl od začátku jasný. Přestože se představení odehrává v současném Los Angeles, hlavní hrdina v černém obleku jezdí po městě na uhlazené modré Corvettě, někdy vypadá jako Humphrey Bogart nebo jiný černoch ztvárnění hrdiny z filmů a takzvaných brutalistických detektivek. Ostatně samotný děj, v němž je Tangtang požádán, aby našel zmizelou vnučku velkého hollywoodského producenta, děsivě připomíná klasickou kriminálku Raymonda Chandlera Hluboký spánek, v níž Bogart napsal roli ve filmové adaptaci románu.

Ale na Johnu Sugarovi je něco divného. Které soukromé očko by si předplatilo celou sadu nejprestižnějších filmových časopisů, od Cahiers du Cinema přes Sight and Sound až po American Cinematographer? Jak mu řekl promítač v jedné scéně, Sugar je víc než jen filmový nadšenec, pokud jde o filmové formáty a projekci 35mm pásů. „Je to hlubší, spíš jako závislost,“ podotkne lakonicky hlavní hrdina.

Právě strhující zobrazení tohoto moderního noirového hrdiny Colina Farrella jako muže, který téměř doslova žije ve své interpretaci staré filmové klasiky, ale na rozdíl od všech svých předchůdců dělá ze série víc než jen odkaz na A poctu zlatým hollywoodským letům.

Režiséři Fernando Meirelles a Adam Arkin diváky aktivně okukují širokou škálou odkazů a ve svých emocionálně nejnabitějších momentech neváhají střihnout do filmů jako The Night of the Hunter nebo The Act . V jednu chvíli Sugar dokonce dostal zbraň, kterou používal herec Glenn Ford ve filmu The Raid.

V duchu klasických drsných školních slovních hříček se Sugar ponoří do případů, které se mu v každé epizodě vynořují. Příběh zahrnuje Hollywood a jeho nejmocnější představitele, rodiny producentů, a je charakterizován drogami, násilím, zradou a obchodem s bílým masem. Není to nic nového – vlastně ani hra se vzpomínkami a odkazy z filmu žádnou zvláštní radost nepřináší.

Colin Farrow hraje Johna Sugara, který vyšetřuje zmizení vnučky hollywoodského producenta. |. Foto: Apple TV+

Jen pro zábavu a vážné hraní? Z velké části ano, ale je tu záhada zvaná cukr. Kupodivu dobrý detektiv, nenosí u sebe zbraň – dokonce ani pistoli – a když říká, že nemá rád násilí, myslí to vážně.

Když to šel do klubu prozkoumat, požádal bezdomovce, aby hlídal jeho auto. Nezůstala jen u klasického “Tady je pár dolarů.” Tangtang si k němu dřepnul, držel ho za ruku, poplácal ho po rameni a dlouze poplácal svého psa. To vytváří zvláštní přitažlivost, zvláštní klid.

Colin Farrow působí jako někdo, s kým se automaticky cítíte bezpečně, jako společenský chlap, na rozdíl od padoucha v klobouku, který nevyhnutelně kouří doutník v rohu. Zároveň ale bylo jasné, že něco skrývá.

Zhruba v polovině osmidílného vyprávění zůstává Farrell hlavním hrdinou, což je možná jediný důvod, proč mnoho diváků nepřestává sledovat. Zdá se, že tvůrci nesestavili žádný inovativní materiál ze známých stereotypů. Ani se nesnaží vyprávět příběh v tempu, místo toho se často zdržují hlavním hrdinou, který možná až příliš komentuje publikum, což je na současné audiovizuální standardy poněkud zastaralá technika.

Až poměrně pozdě se ukázalo, že Sugar je na pokraji velkého zvratu, a ne jen dějového zvratu. Najednou se změnila celá perspektiva a žánrové nastavení. Najednou také dává smysl, jak se Sugar chová, proč se chová tak blízko vzorci filmu.

Série Sugar není jen dějový zvrat, je to velký. |. Foto: Apple TV+

V tuto chvíli se publikum pravděpodobně rozdělí na dva nesmiřitelné tábory. Člověk může pochopit ty, kteří byli tímto odhalením šokováni, jako by to byla epizoda “Frontier” nebo podobná produkce B-TV. Tato, byť poněkud neohrabaná technika zároveň dává filmařům možnost podívat se na známá klišé hollywoodských filmů jinak.

Bez prozrazení či naznačení se z Sugar rázem stává dílo, které se zabývá etickými rozměry téměř všeho, co se na plátně děje. Nemáme na mysli moralizování v noirovém příběhu plném lásky a zrady.

Sugar šel o krok dále a přemýšlel o násilí, hněvu a dalších lidských emocích, které prostupují město Los Angeles. Bohužel tento zvrat přichází příliš pozdě na to, aby filmaři překvapení využili.

To staví Sugar vedle řady nedávných ambiciózních, ale nevyužitých franšíz, které chtějí ovládnout nejslavnější žánry novým, revizionistickým způsobem nebo je úplně rozvrátit.

Je jen jeden důvod, proč “Sugar” nespadá do řad přehnané, hloupé a naprosto zapomenutelné série Westworld, která je prošpikována unavenou filozofií a známými sci-fi nápady. hlavní postava.

I když všechno skřípe a rozpadá se, Farrellův John Sugar zůstává středem pozornosti. Nutí nás přemýšlet o tom, co udělal, proč to udělal, čím si prošel, kým vlastně byl. Je to záhada, kterou chceme vyřešit, bez ohledu na to, jaké řešení nás čeká.