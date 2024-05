Nové drama “Svatý”: strhující příběh Olgy, která přežila Gulag |. (Jiří Borový)

Foto © Česká televize/Pavla Černá

ČT1 přináší na plátno nový činoherní film “Svatá”., odvysílá se 19. května 2024 ve 20:10 Snímek je výsledkem spolupráce režiséra Jiřího Stracha a scenáristy Marka Epsteina, kteří spoluvytvářeli silné drama z českého prostředí. Kameru má na starosti Martin Šec a v hlavním obsazení se objeví známé tváře jako Jiřina Bohdalová, Lenka Vlasáková, Pa Pavla Beretová, Jan Vondráček nebo Alena Mihulová.

Video krátký obsah

Hrdinkou příběhu je devadesátiletá Olga, kterou hraje Izhina Bokhdarova. Olga je energická důchodkyně, která žije se svou dcerou Hanou (Lenka Vlasáková), učitelkou. Jejich vztah má komplikovanou minulost a staré rány. Olga přežila hrůzy gulagu a nyní píše knihy a o svých zážitcích mluví na přednáškách. Díky své přesvědčovací schopnosti upoutal pozornost nejen svého publika, ale také novinářů. Mezi nimi i novinářka Dustycová (Pavla Beretová), která Olgu zná lépe než kdokoli jiný a chystá se toto odhalení zveřejnit.

Produkce a natáčení

Film “Svatá” se natáčel o letních prázdninách na Gymnáziu JS Machara v Brandis nad Labem. Účast studentů a profesorů školy dodala filmu na autenticitě a názornosti.

Představení a komentář

Jiřina Bohdalová, která hraje hlavní hrdinku Olgu, se o scénáři nadšeně rozpovídala: “Tento scénář se mi líbí, protože je hluboký a lidský. A jak se říká, herec má v kostech silný hlas.” na hraní Zdá se to neuvěřitelné, ale stále mě ta práce baví, i proto, že mi připomíná, když jsem se šel podívat na Komunistické zločince, jaké to bylo být otcem zkušenosti s minulým režimem měl být vyroben tak, abychom se do té doby už nikdy nevrátili.

na závěr

“Svatá” slibuje, že bude jedním z nejsilnějších českých filmů roku 2024 a vypráví nejen dramatický příběh, ale i důležité historické a lidské poselství. Nezapomeňte si tedy 19. května ve 20:10 naladit ČT1 a ponořit se do příběhu Olgy, jejíž osud nám připomíná dobu, na kterou bychom nikdy neměli zapomenout.

Zdroj: Čsfd.cz