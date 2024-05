Jiřina Bohdalová je svatá: ve hře Jiřího Stracha čelí nepříjemným otázkám o své minulosti

Olga, významná důchodkyně, pořádala přednášky a psala knihy o hrůzách stalinského gulagu. Prezident republiky jí chtěl dokonce udělit Státní vyznamenání. Zprávy přitahují pozornost médií a hlavní hrdinka musí odpovídat na nepříjemné otázky, a to i od vlastní dcery. Scenárista Marek Epstein vytvořil pro Jiřinu Bohdalovou komorní drama o bolestné minulosti a složitých vztazích. Její dceru hraje Lenka Vlasáková a novinářku Pavla Beretová.Film svatý Vysílá se v neděli 19. května ve 20:10 na ČT1.

Svatý, svatý, svatý

“Původní název byl Svatá, svatá, svatá, protože příběh byl o třech ženách, z nichž každá si svým způsobem myslela, že si za to, co udělaly, zaslouží svatozář. Ale jak čas šel, tím více nám bylo čím dál jasnější, že nic není takové na první pohled se zdá, že život je příliš složitý na to, abychom mohli dělat jednoduché soudy. Pro mě je náš film o nejednoznačnosti života a zkouškách, které pro nás čekají. Kreativní producentské plány ČT Jaroslav Šedraček a režisér Jiří Strache Doplňuje se takto: “Svatá” je další něžný, citlivý, lidský příběh od scénáristy Marka Epsteina, tentokrát je tu bonus, který je mému srdci velmi blízký, a tím je téma Pravda je absolutní hodnotou ? Václav Havel nás naučil, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.

Jiřina Bohdalová ve filmu hraje Olgu svatý

Film s otazníky

Jiřina Bohdalová si zahrála v oceňovaném filmu režiséra Jiřího Stracha a scénáře Marka Epsteina Vrásky způsobené láskou A klec. “Rád si svého hereckého partnera vybírám, pokud mi to tvůrce dovolí. Totéž platí o “Svaté”, chtěl jsem, aby roli mé filmové dcery hrála vynikající Lenka Vlasáková. Jako herci se velmi známe, dokonce existuje drobná podobnost měla Pavlu Beretovou zahrát další slavnou ženskou postavu, kterou jsme neznali, ale ve filmu “Svatá” mi udělala velkou radost, a to i přesto, že jsou velmi odlišné věku, myslím, že se k sobě perfektně hodíme. Řekl Ižina Bokhdalová.

Olga se mi vůbec nelíbí, ale chápu ji. Musel jsem ji mít rád a musel jsem si říct, že všechno, co v příběhu udělala, mělo svůj důvod. Neměla štěstí na muže, práci, nic ve svém životě. Takže jednoho dne chtěla být šťastná a užitečná. Máme právo ji soudit? Krása této show je v tom, že je to film s otazníkem.

Jiřina Bohdalová mluví o rolích

svatý – Ižina Pohdalová

Lenka Vlasáková Pavla Beretová

Scénář jako dárek devadesátých let

Před třemi lety věnoval Marek Epstein scénář legendární herečce Jiřině Bohdalové, aby připomněl její tehdejší výročí. Přípravy trvaly téměř dva roky. Tým Jiřího Stracha natáčel loni v srpnu a září film „Svatá“. “Chtěl jsem najít příběh, ve kterém hlavní roli hraje požehnaná žena. Nechtěl jsem vyprávět banální příběh šťastné starší ženy, protože paní Bochdalová už v některých příbězích hrála. Hledal jsem zajímavý, zajímavý příběh o šťastné starší ženě Příběh silných postav, který mě pobavil i naštval Pak jsem si uvědomil neuvěřitelný osud ženy, která stejně jako naše hrdinka kráčí na hranici mezi hrdinstvím a podvodem všechna chuť, kterou jsem hledal a potřeboval. on si pamatuje Marek Epstein.

Je to opravdu skvělý příběh, když s ní před kamerou pracuje dvaadevadesátiletá herečka, a to, že Izhina Bokhdalova má stále neuvěřitelnou energii. Je to něco z jiného světa, ne z tohoto světa. Budu se k ní stále vracet, dokud bude mít ještě sílu a chuť střílet. Poté, co jsme spolu natočili šest filmů, dalo by se říci, že se k sobě hodíme. Posloucháme jeden druhého. Ani jsem nepotřeboval dokončit větu, stačilo říct první dvě slova a Jizřina hned řekla: “Já vím, já vím, přestaň mluvit.” Jiří Strach O Jiřině Bohdalové

Představení má premiéru svatý Vysílá se v neděli 19. května ve 20:20 na ČT1. Film pak bude k vidění také na iVyslíjání ČT.

-Červené-

Zdroj: M. Rachmann, M. Antoš

Foto/Video: © Česká televize 2024