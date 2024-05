Recenze: ‘Back to Black’ je nevýrazný portrét velmi působivé hudební hvězdy

Je to příběh Amy?

Amy Winehouse je jednou z největších hvězd na hudebním nebi nového tisíciletí a členkou nechvalně známého “27 Club”, skupiny hudebníků, kteří zemřeli před svými 28. narozeninami Neformální název domova. Držitel multi-Grammy měl úžasný hlasový a pěvecký talent, stejně jako skvělé skládání písní a textů, ale bohužel také trpěl depresemi, bulimií, alkoholismem, užíváním drog a dalšími toxickými vztahy. Nejznámější z nich byla se svým bývalým manželem Blakem Fielderem-Civilem, kterého také veřejnost široce obviňovala ze svého tragického osudu. Toto spojení hraje v životopisných filmech snad nejdůležitější roli.

Toto nové britsko-americké drama nám chce vyprávět příběh, který už režisér Asif Kapadia dokázal na plátně lépe s jeho dokumentem Amy, za který získal Oscara. Sledovat Amy, jak se ledabyle prochází po bytě a zpívá vlastní písničky, je docela noblesní a dost neoriginální. Obraz je zároveň trochu nepřehledný, a pokud toho o umělci mnoho nevíme, není mnoho vodítek, které by nám daly směr, spoustu věcí neobjevíme a události ne přihodit se. Někdy nevíme, co se děje, a unikají nám důležité souvislosti.

Marisa Abela hraje Amy co nejlépe a je velmi okouzlující, stejně jako její romantický rival Jack O’Connell. Bohužel jsou příliš pohlední na to, aby uvěřili, že jsou to drogově závislí šmejdi. Pokud si na to období vzpomeneme nebo najdeme obrázky online, víme, že jejich závislost byla tak hrozná, jak jen to jde, a rozhodně to není hezký pohled. Film zobrazuje mnoho dobrých věcí, ale nedokáže zobrazit tvrdou realitu závislosti. Proč? Také Amyina otce Mitche vykresluje jako primárně starostlivého a milujícího, i když jde o kontroverzní postavu a čistota jeho úmyslů s dcerou je přinejmenším sporná.

Ale cítíme jen malou část jejího zoufalství a ztráty.Tato léčba nám nezpůsobuje nepříjemné pocity. Nevidíme ošklivou pravdu o tom, jak závislost a bolest mohou zničit velké dary, ale učíme se jen málo. Opravdu velmi málo. Konec života Amy Winehouse byl poznamenán skandálem, rozhořčením a šokujícím koncertem, kterého se nemohla zúčastnit. Ale cítíme jen malou část jejího zoufalství a ztráty. Je to její hudba, která nás chytne za srdce nejvíc, a k tomu si nemusíme hrát “Back to Black.”

Je zajímavé, že se tvůrci rozhodli vykreslit osud tak rozervané a utrápené postavy (nepochybně, pokud je vám sedmadvacet a chlastáte), a přitom se ho snažili uhladit, zromantizovat a udělat z něj příjemnou scénu. Ve většině životopisných filmů vidíme pravý opak, určitou dramatizaci, díky které je „na co se dívat“. Back to Black je sám o sobě celkem průměrný film, ale kromě pár písniček nemá nic společného s brilantními muzikanty, kteří mu posloužili jako inspirace. Film ukazuje divákům pouze povrch problému a nedokáže udělat to, čeho je Amy schopna: bez rozdílu se zařezávat do života.

V horním patře je obvykle jen jeden člověk.

A sáhnout si na dno je často snadné.

“Chci být tebou milován, jen ty…”

