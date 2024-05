Promarněný potenciál: Lara Croft hraje dobrodružného hiphopového kluka |. (Lukáš Plaček)

Foto © Warner Bros.

Laura (Alicia Vikanderová) se snaží vyjít s penězi. Přestože je dědičkou obchodního impéria, aby získala peníze, musí oficiálně uznat svého otce Richarda (Dominik West) zemřel. Před sedmi lety se vydal za dobrodružstvím na tajemný ostrov a už se nevrátil. Když se Laura po letech rozhodne se svou situací smířit, dostane otcovu hádanku, která obsahuje stopy, které ji dovedou k odhalení tajného života jejího otce. Kromě toho, že byl schopný obchodník, byl také hledačem pokladů. Osudnou se mu stala věc na tomto ostrově a v jeho existenci věřili jen ti největší blázni. Má ukrývat zbraň, která v případě uvolnění povede ke zkáze lidstva…

Musím se přiznat, že se mi tento film moc chtěl líbit. Nejsem velkým fanouškem videoherní série, ale myslím si, že prequel z roku 2013, jehož filmová adaptace si vypůjčila obecné obrysy příběhu a některé klíčové momenty, je jedním z nejlepších videoherních zážitků posledních let. Zejména v této verzi už Lara Croft není jen sexsymbol se dvěma zbraněmi, ale v této verzi se stává mocnou hrdinkou na úrovni Johna McClanea. Žádná uměle obtěžovaná nevýrazná hrdinka, ale velmi vykulená postava, která si na tropickém ostrově prochází peklem a nikoho to vlastně nezajímá. V principu taková hloupá postava (i když po většinu hry člověk jen udiveně kouká, co udělali autoři názvu hry) Rhianna Pratchettová A Susan O’Connorová Ať to zažijí jejich hrdinky).Je to docela ideální výchozí pozice pro novou filmovou adaptaci, která kontrastuje s víceméně okouzlujícím konceptem Faces Angelina Jolie. Bohužel i ideální výchozí situace mohou vést k přetrénování.

Nechci tvrdit, že je nový Tomb Raider Škoda, že tomu tak není. Naopak v rámci videoherní adaptace jde o kompetentnějšího zástupce žánru.I přes více akce, napínavých momentů a působivých fyzických aspektů Alicia Vikanderová Po shlédnutí filmu mě napadl ne tak dobrý nápad –“Hm.„Není to tak, že by byl film nudný, ale to, co se v něm děje, diváky tak úplně neosloví a celý film tím trpí.

Protagonistka dostane na začátku hry docela dobré rady o vývoji své postavy, ale po úvodní honičce (která do značné míry připomíná akční sekvence ve filmech) expresní zásilka) jako by ustupovala do pozadí a kromě několika dojemných a příběhově zásadních momentů se svým otcem se z této Laury v podstatě stává jen člověk, který se pohybuje z jednoho místa příběhu do druhého.Ani přímá konfrontace s docela slušným padouchem, který se poddal Waltona Gogginsová To se moc nezlepšilo a výsledkem bylo, že z toho režisér dostal fiktivní nákupní seznam Vyjící Urthogg Odškrtávejte článek po článku. Tento seznam by se dal klidně nazvat dobrodružnými evergreeny, aniž by byl urážlivý nebo příliš konfliktní či provokativní. Snaha být novým Indym nebo vzorem jako Wonder Woman (i s pár mouchami ve tváři) vyznívá trochu dutě. Vynucené mrknutí na hrdinčino dědictví na konci mi přijde trochu nemístné.

Během necelých dvou hodin najdete spoustu akce, ale když se děj přesune na tropický ostrov, měl film vytáhnout své hlavní zbraně a ne vypadat, že se začíná trochu zadýchávat. Pozdější choreografie ve filmu nedosahují úrovně zahájení filmu a určitě by neškodilo zapojit při řešení konfliktu trochu fantazie. Stejně jako trochu originálnější a (nechce se mi věřit, že to říkám) feminističtější přístup k hlavní hrdince. Videohra s výrazně ženskou rukou na své předloze, která se nebojí postavit titulního hrdinu před nelítostné podmínky, až se dostává do říše mučícího porna, kterou provozuje již zmíněný John McClane ve svém díle The první případ. V důsledku toho je vám Laury líto, protože se jí dostává veškeré pozornosti. Částečně je to zde také prezentováno, ale nakonec je to koukatelnější žádný způsob, jak cestovat peklem. Větší pozornost si navíc zaslouží díla světových mýtů a legend, do nichž příběh zasahuje.

Zkrátka, ačkoli snaha tu je a je zřejmá Tomb Raider Jako takový je to „jen“ lehce nadprůměrný béčkový dobrodružný film, který vzhlíží k legendám žánru, ale zdaleka jim nedosahuje. Jednoduchá akční dobrodružná chuťovka, která příliš nehlučí, ale zároveň není tak špatná, aby vás mrzelo jednání se značkou (jak už to u filmů podle videoher bývá). Pokud se dostanete přes zjevné OCD, můžete se na to dívat v kině dvě hodiny a pak můžete vypnout. Ale tento restart značky neudělal mnohem víc. Možná vás to donutí zamyslet se nad tím, zda není lepší šablonu z roku 2013 neoprášit.

Promarněný potenciál aneb jak z dobře znějícího projektu udělat „pouhé“ snesitelné dobrodružné béčko s Alicií Vikander v hlavní roli nejoblíbenější archeoložky. Zjednodušení původního příběhu a neochota jít trochu hlouběji a dát hlavnímu hrdinovi křest ubližuje této adaptaci, která je jako stvořená pro prolomení kletby videoherních filmů a zároveň je jakousi „ženskou“ smrtící pastí. Snaha zůstat blízko dobrodružné klasice se jistě cení, ale nutkání zní trochu dutě. Je to zkrátka ucházející jednorázovka, která moc nenadchne, ale zároveň nedává na odiv svou značku jako jiné pokusy o přizpůsobení herní šablony. Takže vlastně proč ne.