Návrat do černé (2024)

Když vám Survivor přinese životopisný film o velkém umělci, který žil radikálním životem, stojí to za pozornost. To obvykle znamená, že výsledek bude pěkně vyžehlený, zabalený v dárkové krabičce a zahanbený. Takže dostáváme zacházení hodné vynikajícího zpěváka, nebo je to další podprůměrná hudební biografie, kterou tento subžánr, jak se zdá, vymyslel.

Oscarový dokument „Amy“ z roku 2015 ukázal Winehouse v její složitosti, talentu a tragédii. Back to Black zobrazuje Amy v mnohem jednodušším světle. Je to talentovaná dívka, která miluje svou babičku, od které si vypůjčila svůj účes ze šedesátých let, která se hluboce zamiluje do drzého britského šílence, který chce mít dítě a zpívat. Možná byl trochu alkoholik, ale co drogy? v žádném případě! Otec skutečně využívá drogové závislosti své dcery, aby získal více pozornosti? péče.

Dar Amy Winehouse, kromě jejího zpěvu, byla její spontánnost. Její fotka naopak vypadá, jako by se to nikdy nestalo. Ukazuje svět před a po pití, svět před a po sexu. Svět před a po havárii. Ale okamžik neexistuje a vy nikdy nejste jako divák v zážitku. Dostáváme jen krátkou scénu skládání písní. Nejoriginálnějším momentem je dlouhá úvodní sekvence při hraní kulečníku s Amyiným budoucím manželem. Na “Back to Black” je něco velmi falešného.

Hlavní herečka Marisa Abela je schopná herečka, jak potvrdí každý, kdo sledoval seriál HBO “Industry”. I přes posměšky online je tu v pořádku, ale její nevhodné chování ovlivnilo ty, kteří rozhodovali o obsazení. Marissa je fyzicky velmi podobná Amy, ale chybí jí hrana (jako celý obraz). Hereččina něžná tvář řekla: Jsem mladá žena se svěřeneckým fondem mého otce a doufám, že Amy nezpůsobí svou kariéru sebevraždu, to by byla škoda.

Vzhledem k tomu, že se jedná o životopisný film, stojí za to diskutovat také o snaze herců dokonale napodobit povrchové vlastnosti živých lidí spíše než jejich atmosféru a kouzlo. Tajemství herců, kteří přesně napodobují výrazy obličeje, spočívá v tom, že jakékoli výstřednosti a tiky, které lidé mají, jsou jejich vlastní a obvykle pro ně přirozené. Úplně stejná imitace, kterou předvádějí herci s odlišnými způsoby, hlasy a mimikou, často vede k poněkud umělým výsledkům, i když jde o zdánlivě věrnou kopii.

Back to Black, natočený bez invence, nabízí zjednodušený pohled na závislost, zkoumání prosté příčiny a následku a velmi kýčovitý závěr. Trpí také nedostatky mnoha nedávných biografií. Stejně jako Bohemian Rhapsody se nikdy nedotkne bílého prášku. Stejně jako mistr, umění a tvůrčí proces nejsou téměř nikde k nalezení. Toto zobrazení života Amy Winehouse si zaslouží návrat do neznáma.