Recenze představení Kateřiny Tučkové „Bílá Voda“.

Mezi současnými českými spisovateli je těžké najít tak populární osobnost, jakou je Kateřina Tuchková, která je oblíbená jak čtenáři, tak i kritikou. Brněnská rodačka vstoupila do širšího společenského povědomí koncem 20. století románem Gerty Schnirch “Vyhnání”. Cenu Magnesia Litera získala za zpracování odsunuté kapitoly českých dějin – nuceného exodu Němců z Brna. Nejen, že kniha vzbudila nebývalou pozornost, ale i následná divadelní adaptace v režii Marianne Amsler běžela v HaDivadle neuvěřitelnou dekádu. Totéž platí o její navazující knize Žítkovské bohyně a její jevištní interpretaci. Zcela doslova: co je titul, to je úspěch. Třiačtyřicetiletá spisovatelka získala také Národní cenu za literaturu za svůj nejnovější román Bílá Voda, čímž se stala teprve třetí ženou v historii, která tuto poctu získala. Po Městském divadle v Brně se adaptace bestselleru rozhodla uvést také v Zámeckém divadle v Praze.

Vystudovaná historička umění strávila psaním své poslední knihy deset let. Za tímto sedmisetstránkovým dílem stojí kromě samotného psaní detailní archivní rešerše a pobyt v klášteře. Tato kniha je věnována řeholním sestrám, které jako mnoho dalších představitelů církve trpěly po únoru 1948 pronásledováním. Počátkem 50. let byl v nejzazším podhůří Rehleb zřízen tábor, kde byly u jeptišek ubytovány politické vězeňkyně a odsouzené vražedkyně. Tuchková staví do centra svého vyprávění řeholní jeptišku Evaristu, která sleduje její těžký osud téměř půl století až do devadesátých let.

Kromě Bilawodova života je kniha věnována úředníkům a předním komunistickým politikům, kteří zajišťovali dohled nad dominantní katolickou církví naší země. Kromě skutečných lidí, jejichž jména byla změněna, byla státní moc zastoupena prostřednictvím přepsaných a případně autorsky upravených dekretů a nařízení, které nám umožňují pochopit, jak se v průběhu desetiletí měnil vztah mezi autoritářskými režimy a církví. Autorčino alter ego Lena v knize zkoumá tyto bolestné historické události, když se noří do zapomenuté historie pohraniční vesnice.

Porozumění nahrazují karikatury

Všechny předchozí hry podle knih Kateryny Tuchkové bez výjimky hrály muži a nejinak je tomu i u nejnovější inscenace v režii Michala Vajdičky. Malajsii má na starosti Daniel Majling, který s bývalým uměleckým šéfem Dejvického divadla spolupracoval na kriticky ceněné inscenaci Konec Rudého muže. Román, který napsala běloruská nositelka Nobelovy ceny Světlana Alekseevič, vnímal jako tragikomický příběh o třígenerační rodině v době Gorbačovovy perestrojky a s ní spojené proměny Sovětského svazu.

Mezi oběma hrami lze najít určité podobnosti, ale asi nejdůležitější je, že Magillin obě původní díla obohatil o specifický humor. Ten sice divákovi usnadňuje hutnou a poněkud monotónní inscenaci strávit, ale z některých postav dělá téměř karikatury nesnesitelných bytostí, které odporují hereckému ztvárnění. Postavu důstojnice Žofie Burdové ztvárnila herečka Magdalena Borová jako ukřičenou Slovenku s tlustým českým přízvukem, která byla komunistkou Nejhorší z protagonistů.

Jestliže se Mailinovi a Vajdychkovi podařilo v Konci Rudého muže zachytit složité životní zkušenosti generace po druhé světové válce, která lpěla na komunistických ideálech, u Bilavody tato jemnost chybí. Ministra zdravotnictví Leopolda Plojhara po většinu hry vidí Saša Rašilov spíše jako komiku než jako tragickou postavu, jejíž alkoholismus slouží pouze k traumatickým zážitkům z koncentračních táborů.

Vajdiczka dal přednost strohému civilnímu ztvárnění před nabízenou dramatickou symbolikou Marie. Ve svém výpravném konceptu využil především hypnotizujícího velkého prostoru jeviště, kam kromě několika menších rekvizit, jako je jednoduchá lavice, umístil dvě dobová vozidla – jeden rezavý A a nablýskaný GAZ 21.

Její řidič, herec Pavel Neškudla, hraje okresního církevního tajemníka Milana Maličkého, který vždy něžně a soucitně položí soše na čelo bílý kapesník, aby se nepoškrábal. Pro vězeňkyně bylo použití humoru nejen jemnější, ale také v menší míře, zejména proto, že nemělo za následek jejich zesměšňování. Římská vězeňkyně Bohdanka v podání Bereniky Anny Mikeschové se díky němu stává snad nejtvarovatelnější postavou celé inscenace.

osud ženy

Inscenační tým, ve kterém byla i dramaturgyně Ilona Smejkalová, se rozhodl zaměřit především na témata, jako je postavení žen v církevní hierarchii a vnitřní problémy křivd, nápravy a možného odpuštění. Oba prvky jsou soustředěny v hlavní postavě sestry Evaristy. Herečka Jana Pidrmanová si po celou dobu pořadu zachovala sošný výraz nezničitelné ženy, a to i poté, co si kvůli své víře prožila dvě obrovská životní traumata. Po incidentu také dokázala znovu najít smysl – znásilnění a ztrátu dítěte. Navíc její konflikt nejen se státem, ale i s mocí církve dodává dílu příjemnou ambivalenci, které v politických rovinách, které zmiňuje, nedosahuje.

Diváci, kteří nečetli scénář, mohou být překvapeni mírou násilí ve hře. To se však nikdy nevyjasní. Jsou to jakési vrcholné body, kterými končí několik scén a které do nich vnášejí energii. Vajdiczka se rozhodl drama zdůraznit hudebním doprovodem Michala Novinského. Poměrně přímým a nevlídným způsobem vytváří špičatá smyčka atmosféru fatalismu, kterou ostatní režijní zařízení podkopávají.

V pozadí je i historické období, ve kterém se příběh odehrává. Inscenační tým proškrtal konkrétní data typická pro umělecká díla, aby zdůraznil pomíjivost času, který symbolizovaly padající žluté listy. Toto malé téma, které se táhne celou tříhodinovou show, však rychle začíná být monotónní. Dramatická nadčasová volba diváky mate a historickou realitu zcela zatemňuje. Práce neukazuje, jak se za čtyřicetileté vlády měnil vztah státního aparátu a církve.

Bohužel pomalu se odvíjející děj a s tím spojená nuda charakterizuje celé dílo. Ať už kvůli komiksům, nebo kvůli tomu, že mnoho postav bylo tak emocionálně podchlazených, nenašel jsem dostatek prostoru prožít jejich drsné osudy. Stejně tak ani vrcholná scéna, kdy Evarista potká svého násilníka, mi nevadila ani s brutálním výkonem Simona Krupy. Nemluvě o posledním „bodu“ nalezeném v registračním formuláři, který byl již v návrhu a který měli ředitelé pro jeho svévoli smazat.

Takzvaný Trauma Fence není jen literárním trendem spjatým s konkrétním místem moderních českých dějin a periferií, ale dokáže poskytnout potřebnou autenticitu a bezprostřednost i divákům ze středu země. I když jsou oba v současnosti silnými kulturními měnami, stále je otázkou, jak velké publikum toto dílo dokáže zaujmout svým liknavým formátem.