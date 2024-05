Krvavá nevěsta |. Retro recenze filmu (sólo)

Foto © Fox Searchlight Pictures

načítání… načítání…

Mladou nevěstu nečeká svatební noc, ale krvavá hra na schovávanou…

Dnes je šťastný den v rodinném sídle Le Domas. Jejich syn Alex se žení, s krásnou blondýnkou Grace. Svatba proběhne podle všech zvyklostí a mladý pár se již těší na svatební noc. Je tu ale ještě jedna formalita, kterou je potřeba dokončit. Podle místního zvyku jsou noví členové rodiny nuceni podstoupit další rodinnou tradici. O půlnoci měl hrát jednu z jejich tradičních her, kterou si sám nakreslil. Bohatá rodina zbohatla prodejem různých deskových a karetních her. Grace dostala tajemnou starodávnou krabici a zahrála si „hru na schovávanou“. Když zmatená Grace hledá po celém sídle vhodný úkryt, dostane pokyn, aby se schovala až do svítání (pokud chce vyhrát), zatímco se členové rodiny vyzbrojí různými starožitnými zbraněmi. Pravidla této hry jsou trochu jiná, než na která jsme zvyklí. Hra života může začít!

český název: krvavá nevěsta

režie: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillette

Rok výroby: 2019

délka: 95 minut

Země: USA

Hrají:

Samara Braid… (Grace)

Mark O’Brien… (Alex)

Adam Brody… (Daniel)

Andie MacDowell… (Becky)

Henry Czerny… (Tony)

…Darcy

Svatební den, krásné bílé šaty, spokojení svatebčané a vášnivý večer – to je jistě přání každého budoucího novomanžele. Naše hlavní hrdinka, Grace, si tím vším projde také, až na jednu poslední věc. Svatební noc si jistě představovala trochu jinak. Místo hraní v posteli se schovávají ve starém domě a hrají hloupé hry. Tedy, alespoň to tak na první pohled vypadá. Nemá to však být hororová komedie. Oba režiséři si pro nás připravili velmi zábavnou podívanou.

Tvůrci však nechtějí vymýšlet jen tuctovou (záludnou) zápletku, chystají se to okořenit nějakým krvavějším masakrem a postupnou likvidací většiny postav. Sázejí především na černý humor a různé „morbidní“ situace. Naší hrdinkou není ženská “Rambo” ale ustrašená dívka, která má v mnoha situacích velké štěstí a hlavně proti ní nepracuje vycvičený zabiják. Divák je tak na první pohled dokonce svědkem některých vtipných scén (ve kterých někdo zemře, což je samozřejmě záměr) a dokonce občas upadne do jakési parodie. Nicméně dobré je, že je to vlastně energické, zábavné, zajímavé a hlavně ne moc trapné.

Konečný konec a krvavý výbuch mi připadaly velmi trapné. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl výsledné hodnocení mírně snížit. Ale nakonec musím pochválit výkon Samary Weaving Její výkon je velmi dobrý a navíc se mi líbí i její vzhled Po dlouhé době jsem podpořila jednu z protagonistek, aby všechny zmasakrovala. Ani výkon Adama Brodyho není špatný a na vzhled Andie MacDowell je také radost se dívat.

Za všechny ty “kurva”, bolest, smích a vtipné scény bych dal určitě lehce nadprůměrné hodnocení. Jen mě trochu mrzí nepříliš vydařený konec, když ve skutečnosti si s historií her mystery box of choice games mohli vyhrát mnohem více.

skóre:

60 %