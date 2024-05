Jen řeka teče: Série bizarních vražd podle novely čínského autora Yu Hua

Foto © Lian Rui Universal Pictures

Poetické drama „Jen řeka teče“ je debutem čínského režiséra Wei Shujuna, který získal „United Nations Certain Attention Award“ na filmovém festivalu v Cannes (2023) za uvedení filmu v České republice a za „Odvahu“ Nominován. Toto drama je adaptováno podle románu čínského avantgardního spisovatele Yu Hua. hrají hlavní roli Yilong Zhu, Za roli Mo Sanmeie v celovečerním filmu “Starlight” získal cenu pro nejlepšího herce na 35. ročníku Zlatých kohoutů. Meihuizi ZengOna byla nominována za nejlepší herečku na 55. Golden Horse Awards za “Tři manželé”.

Premiéra filmu je v České republice naplánována na 23. května 2024.

Nadějní mladí režiséři a scenáristé Shujun Wei Tento policejní příběh se nečekaně odehrává v ponurých devadesátých letech minulého století na zbídačeném čínském venkově Banpo Town, odlehlém místě, kde jednoho nevlídného odpoledne byl zavražděn muž přezdívaný „čtyři“ babiččina stařenka, která byla podezřelá z „bláznivosti“. Stalo.tvůrce Shujun Wei Film začíná jako tradiční kriminální thriller, ale postupně se mění v rodinné drama mezi oběma protagonisty a nakonec v noir psychologický horor. Mnoho diváků by čekalo, že pod tak poetickým názvem uvidí stejně poetický film, ale ouha, není tomu tak. Film začíná bezútěšným záběrem dětí hrajících si ve zchátralém činžovním domě, který se chystá zbourat. Jednoho ponurého večera jedno z těchto špinavých dětí objeví na temném břehu řeky tělo staré ženy, ale žádný dospělý mu nevěří. Následně policisté výzvu přijali a zahájili běžné vyšetřování tohoto trestného činu.vrchní policejní důstojník Ma Zhe (Yilong Zhu) poté vyšetřuje sérii podivných vražd, které na první pohled nemají žádnou souvislost, protože druhou obětí je mladý muž Wang Zhong.tvůrce Shujun Wei Důstojník byl líčen jako zodpovědný, svědomitý a ohleduplný pracovník, který si vzal případ k srdci, což vedlo k neshodám doma s jeho manželkou, která měla porodit dítě.Údajného vraha se podařilo dopadnout překvapivě rychle a nadřízení vyšetřovatelů se rychle pochlubili úspěchem a Ma Zhe Ocenit vyznamenáním. Ma Zhe S rychlým vyřešením případu však nebyl spokojen a požádal, aby případ pokračoval.Hledá další stopy a stopy, noří se do podivných pozorování, podezřívá téměř každého podivného obyvatele města a na konci hry se zdá, Ma Zhe Jeho srdce se úplně zbláznilo. Ve srovnání s racionálním začátkem filmu působí závěr filmu poněkud iracionálně a diváci si nejsou jisti, zda si s hlavním hrdinou jen jdou za svými sny, nebo se příběh dostal do smyčky.

Na první pohled docela obyčejný kriminální film naplněný ponurou atmosférou šedého soumraku, kdy kamera natáčí v temných místech, která jsou vždy zahalena kouřem, mraky a deštěm. Kriminální příběh s policajtskou zápletkou se nakonec promění v nepochopitelnou snovou halucinaci, kdy divák neví, zda sní nebo bdí, zda je to realita nebo jen fantazie. Ve skutečnosti na tomto filmu není nic zvláštního, kromě ponuré atmosféry a nepochopitelného nejednoznačného konce je obehnán tajemstvím plným otazníků a zůstává na výkladu každého diváka. Z konce thrilleru jsem měl ambivalentní dojmy, jaksi upadající do dezorientace a nejistoty, takže jsem si z filmu neodnesl žádný ucelený zážitek a celkově mi to nedávalo úplně racionální smysl. Tvůrci si hrají s divákovou fantazií, vytvářejí pro něj příběh bez konkrétního konce, který si každý divák musí domyslet po svém. “Only One River” není vhodný pro všechny diváky a rozhodně nejde o obyčejné kriminální drama.

Film “Dajiang Dahe” patří do žánru noir kvůli své temné atmosféře a uměleckému prostředí. Tento film je zaměřen na náročnější publikum a je vhodný pro osoby od 15 let.

Teče jen řeka

Původní název: On bian de cuo wu

typ: Drama / Krimi / Thriller

Země: Čína

Rok: 2023

Objektiv: 101 minut

režie: Shujun Wei

šablona: Hua Yu (povídka)

skript: Shujun Wei, Chunlei Kang

Hrají: Yilong Zhu, Meihuizi Zeng, Tianlai Hou, Baisha Liu, Qi Zeng, Miyi Huang, You Zhou, Xiangliang Meng, Huajie Chubu, Chunlei Kang

Střih: Mathieu Laclau