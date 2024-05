Chimera: Trochu jiný film o lovci pokladů (recenze)

Hledejte starověké artefakty, vykrádejte pověrčivé hrobky, pronásledujte policii, a dokonce se pusťte do tajemna.Ale žádná z těchto základních vlastností není k dispozici chiméra Nechybí, ale jen těžko byste si představovali film byť jen vzdáleně blízký franšíze Indiana Jones nebo Lara Croft. Kontemplace určuje akci, intimita určuje příběh a to, co diváci nevidí, není velkolepý konec, ale postupná katarze. Chimera Je to velmi zajímavý mix žánrů, který má obrovský potenciál oslovit i přes svůj nevyrovnaný a roztříštěný příběh.

Základní příběh Chiméry je jednoduchý. Mladý Angličan jménem Arthur měl zvláštní dar, který mu pomohl určit přesnou polohu starověkých etruských hrobek. Jako takový se pohybuje na hraně zákona a spolupracuje s malou skupinou společníků na nočním vykrádání hrobek. Alice Rohrwach, režisérka a scénáristka filmu, jde však ještě dál a zdánlivě jednoduchému příběhu přidává další a další vrstvy.

Kromě hlavní dějové linky mohou diváci sledovat flashbacky z Artušovy minulosti, příběh staré ženy terorizované svými četnými potomky, která je zároveň matkou Arthurovy bývalé přítelkyně, nebo osud mladé ženy bez života. Mám střechu nad hlavou a musel jsem vychovávat dvě malé děti. Obě postavy však mají ve filmu docela vedlejší role, takže je docela překvapivé, že se jim autor rozhodl věnovat tolik prostoru.

Dvě ženské postavy jsou vyhrazeny především pro začátek a konec filmu, ve kterých je mnoho zdlouhavých a zcela nadbytečných scén a jsou tedy nejslabšími částmi toho, co film divákům nabízí. Tomu odpovídá i celková délka filmu, která je o deset minut delší než dvouhodinová hranice. Toto rozhodnutí je také překvapivé, protože sám režisér si možná uvědomil, že záběry jsou příliš dlouhé, a proto některé scény nejednou groteskně zrychlil.

pomalý start

Začátek filmu je velmi pomalý, což kameře neprospívá. Má sice pár zajímavých momentů, ale nastínit široké obrysy příběhu zabere minimálně celých 30 minut. Ale po tomto ambivalentním úvodu se film plně vzpamatuje a dává divákům řadu nových scenáristických a audiovizuálních nápadů. Navíc se zdá, že záměrně zpochybňují vše, co publikum kdy zažilo v dobrodružném filmu o lovci pokladů.

Tato kamera natočená Hélène Louvart je bohatá na detaily a intimní. To zcela zabraňuje použití exotické krásy a nevtíravých ohromujících záběrů. Ani nevyhledává složité kompozice, velmi přirozeně vplouvá do dění a vytváří tak věrný pocit nezúčastněného pozorovatele. Velmi důležitým tématem je také dynamická reverzace kamery, která úspěšně zdůrazňuje symbolický rozměr obrazu.

Zajímavé hudební ingredience

Co se týče hudební složky, Chimera kombinuje staré a nové, pop a folklór. Obrazem proudí tóny orchestru, opery, italského reggaetonu a country dechovek. Velmi zajímavé jsou sestřihy několika loupežných výprav za doprovodu zpěvu a kytary jednoho z členů dobrodružné kapely. Jeho písně však neslouží jen jako podklad pro montáž. Text písně vypráví příběh, který lépe představí kapelu jako celek, vypráví o jejím vnitřním fungování, ukazuje motivace jejích členů a celkově představí publiku příběh lépe než celý půlhodinový úvod.

Není pochyb o tom, že tento film je z hlediska psaní scénářů nejnáročnější pro dobrodružný žánr. A to i přesto, že se vůbec nebojí použít některá svá klišé. Rohrwacher velmi umně vytváří napětí a očekávání, které diváci cítí ve filmu o hledání pokladu. Nenabízí však klasická témata a jejich řešení, ale úvahy o životě, smrti, minulosti i budoucnosti a mnohá morální dilemata.

uvěřitelný herec

Kvalitní a osobité jsou i výkony hlavních představitelů. Každý z nich má navíc svůj styl, který odpovídá osobnosti zobrazené postavy a přidává tak na uvěřitelnosti postavy. Mlčenlivý Arthur Joshe O’Connora je hrán opatrně, sází převážně na jemnou mimiku, zatímco temperamentní Italia si hraje celým tělem. Projevy obou mužů byly navíc v ostrém kontrastu s hlasitými, hlučnými a chaotickými projevy ostatních členů strany.

V neposlední řadě si zmínku zaslouží pozadí, které jakoby přenáší celý film do naprosto abstraktního prostředí. Arthur žije v ošuntělé chalupě v centrální vesnici, kde se čas jakoby úplně zastavil a každý dům, který navštíví, ať už honosný nebo ne, očividně chátrá. Protože je film oddělen od scén každodenního života, lze jej interpretovat zcela novým způsobem.



hudba Chimera (2023) Chimera je velmi zajímavý žánrový experiment, který má v každém ohledu co nabídnout. Je poháněn vynikajícími výkony, nápaditým scénářem a neotřelými audiovizuálními koncepty. Film však začíná a končí velmi pomalu, s několika zbytečně zdlouhavými scénami a roztříštěným příběhem. Přesto se skutečně jedná o kvalitní dílo, které většinu nedostatků kompenzuje myšlenkovým přesahem.

Tomáš Souček, zástupce redakce

Foto/Video: © Aerofilms 2024

Dobrodružný / Komedie / Láska / Fantasy

Itálie/Francie/Švýcarsko, 2023, 130 minut

Premiéra: 16. května 2024 letecký film

režie: Alice Rohrwacher

Scénář: Alice Rohrwacher

Fotografie: Hélène Louvart

Hrají: Isabella Rossellini/Josh O’Connor/Alba Rohrwacher/Carol Duarte/Vincenzo Nemorato/Francesca Carrion/Milutin ·Dapcevic/Luca Chicovani/Giuliano Mantovani/Il Vianello/Chiara Pazzaglia