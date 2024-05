Chimera recenze: Italský Indiana Jones nehledá poklad, ale ztracenou lásku

Stírání hranice mezi realitou a fantazií.

Italská filmařka Alice Rohrwacher film napsala a režírovala. Je sestrou Alby Rohrwacher, jedné z nejúspěšnějších italských hereček současnosti. Dílo vzdává hold neorealismu, který se v této zemi rozšířil na konci druhé světové války.

Arthur, Angličan, který byl právě propuštěn z vězení, se vrací na italský venkov. Tam se znovu sejde se svou starou partou komiků a vykradačů hrobů. Arthur má jedinečný talent nacházet místa starověkých etruských pokladů. Zatímco ostatní chtějí zbohatnout, on hledá ztracenou lásku. Tato touha ho ale zavede na hranici mezi živými a mrtvými.

Postavu Arthura hraje britský herec Josh O’Connor, jehož kariéra zažívá v posledních letech velmi rychlý vzestup. Největší pozornost upoutal svou rolí mladého prince Charlese v televizním seriálu “The Crown”. Není divu, že za svůj výkon získal cenu Emmy a Zlatý glóbus. Jeho nový film „Rivals“ se právě hraje v kinech. Talentovaná herečka a zpěvačka Zendaya ve filmu hraje bývalou tenisovou šampionku.

Josh O’Connor opět dokazuje svůj mimořádný herecký talent ve filmu “Chiméra”. Už jen proto, že dokáže vytvořit různorodé postavy. V tomto případě byste na první pohled nikdy nehádali, že jde o tohoto herce. Jeho ekonomický herecký styl je specifický a používá ho k tomu, aby si získal publikum, i když jsou jeho postavy ty nejnepodobnější.

Jak je pro neorealismus typické, zkoumá se drsná realita italského venkova.Jak je pro neorealismus typické, zkoumá se drsná realita italského venkova. Lidé se tam potýkají se špatnými sociálními podmínkami a chudobou. Velkým snem mnoha z nich je proto zbohatnout. Většina scén se odehrává v reálném prostředí. Vyprávění postupuje pomalu a k jednotlivým případům vlastně dochází náhodou.

Film používá všechny možné prostředky, aby divákům sdělil to, co chce sdělit. Během procesu se například mění velikost obrázku. Při několika příležitostech se hrdinové náhle ocitli vzhůru nohama, což naznačuje, že přešli do jiného světa. Oba odlišné světy navíc spojuje také červená čára, která jde přímo k zemi. Tyto snové pasáže jsou nejzajímavější.

Sám Arthur stojí na hranici dvou světů a prožívá existenciální krizi. Nejen, že byl bez domova, ale po smrti své milenky žil v dezolátním stavu. Škoda, že se o jejich vztahu nedozvíme víc. Zatímco to chvíli vypadalo, že našel další spřízněnou duši, šťastný konec se nekonal.

Film Chimera se pouští do opravdu těžkého tématu. Velký důraz je kladen na návrat k italské filmové tradici. Inspirací mu bylo především dílo oceňovaného režiséra Federica Felliniho. Naštěstí se je nesnaží za každou cenu napodobit, takže to nepůsobí jako parodie. Herec Josh O’Connor, jehož obliba v poslední době stoupá, by mohl do filmu přivést mladší generaci diváků. Jedinečný styl natáčení však ztěžuje osobní nápady a postavy dostat se k publiku. Podobné kouzlo se však na současných snímcích jen těžko hledá. Tato inscenace rozhodně není určena pro široké publikum, oslovuje především opravdové filmové fajnšmekry.

Výraz ve tváři vykradače hrobek, když si uvědomil, že byl okraden.

(Foto: Rai Cinema)

Komedianti vycházejí do ulic šířit radost.

(Foto: Rai Cinema)

Nepřiznání citů k jiné osobě je jen do určité míry.

(Foto: Rai Cinema)