10 Cloverfield Street |. Recenze retro filmu (sólo)

Mohl by vás bunkr ochránit před apokalypsou? Možná ano, ale zkuste se neukazovat před Johnem Goodmanem!

Po hádce se svým snoubencem měla Michelle autonehodu, když projížděla krajinou Louisiany. Po probuzení se ocitla v podzemním krytu jistého pana Howarda. Začne tvrdit, že těsně poté, co ji vytáhl z havarovaného auta a odvezl do svého bunkru, zasáhla celou Zemi apokalypsa, která kvůli kontaminovanému vzduchu zabila všechny na povrchu. Michelle však jeho příběhu nevěřila a myslela si, že se zbláznil. Jistý klid jí však dává zjev jiného muže, muže, který tvrdí, že sem přišel z vlastní vůle a na vlastní oči viděl začátek „konce“. Jednoho dne, když se pokoušel utéct, uviděl před svými dveřmi cizí ženu s tváří pokrytou hnisajícími boláky. Teprve v tuto chvíli věří, že příběh o katastrofě může být pravdivý. Během dalších dní se tito tři pomalu začali sbližovat, ale tato idylická scéna netrvala dlouho. Nesrovnalosti v Howardově chování a příběhu opět vyvolávají otázky, zda není skutečně jen nebezpečným psychopatem.

český název: Juris Cloverfield 10

Juris Cloverfield 10 režie: Pak Trachtenberg

Pak Trachtenberg Rok výroby: 2016

2016 délka: 104 minut

104 minut Země: USA

USA Alternativní jméno: sklep

sklep Hrají:

John Goodman… (Howard)

Mary Elizabeth Winstead… (Michelle)

John Gallagher Jr… (Emmett)

…Darcy

Jméno neznámého režiséra mi nedává dost sebevědomí, abych uvěřil, že tento film může být jednou z nejzajímavějších věcí, které letos vyjdou. Ale dost lidí v mém okolí mi to vřele doporučovalo, že jsem si ho nakonec koupil. Nejvíc se mi asi líbilo, že režisér udržoval diváky v napětí poměrně dlouho, zda se skutečně jedná o postapokalyptický film, nebo zda se dočkáme další psychopatické hry na kočku a myš. Těžká atmosféra nastává téměř okamžitě po úvodních titulcích. Trachtenberg (nebo spíše tým scénáristů zodpovědný za celou věc) se nechtěl příliš dlouho zdržovat chaosem a nudit diváky zbytečně zdlouhavým představením hlavních postav. To se jistě ukázalo jako dobrý tah.

Ponuré prostředí podzemního bunkru však nečekaně dlouho nevydrželo. Protože po pár minutách si uvědomíme, že ten prostor nakonec nevypadá tak špatně. Pohodlně zařízený přístřešek, dostatek jídla, filmů a hudby znamenaly slušný komfort s malými obtížemi. Ale nenechme se mýlit, protože hlavní oblastí tohoto filmu je psychologický aspekt filmu. Počáteční panika a strach se změnily v nejistotu a následně v zoufalý boj o přežití. Všichni tři zahráli líbeznou symfonii, plnou napětí a emocí, ale také plnou otazníků. Vše má vyvrcholit velkým finále, které mě osobně zrovna dvakrát nepotěšilo. Nechci zbytečně spoilerovat, protože jsem předem věděl, že tento film měl mít úzké vazby na Cloverfield (2008), ale tento sci-fi přídavek už byl trochu navíc.

Vím, že se mnou mnoho lidí nebude souhlasit, ale jsem ochoten přijmout „normální“ závěr. Je to odpověď na to, co se vlastně děje za zavřenými dveřmi, ale já ty emotikony prostě nemusím. Do té doby mě atmosféra, napětí a herecké výkony měly víceméně na své straně, ale ten konec mě opravdu zklamal. Když už jsme u těch vystoupení, tak ty byly velmi úspěšné. Nejlepší ze všeho je, že John Goodman ukazuje, že po tolika dobrých tatíncích umí velmi dobře zahrát šílence. Mary E. Winstead mu dala parádní ránu a já byl rád, že jsem ji po dlouhé době zase viděl ve filmu. I když se jí nějak podařilo rychle skočit přes stůl na tu bolavou nohu. Podobných problémů je ale mnoho. 10 Cloverfield Lane není špatný film a z větší části bych řekl, že je docela zábavný, ale můžete v něm narazit na pár kreativních zádrhelů, které mu trochu ubírají na kvalitě. Není to skvělý, ale ve skutečnosti je to lehce nadprůměrný film.

skóre: 65 %