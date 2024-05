Recenze: Starý dub

V roce 2016 byl život ve vesnici v severní Anglii klidný. To bylo do té doby, než sem zaplavili uprchlíci z válkou zničené Sýrie, když tam řádil Islámský stát a zničil zbytky chrámu v Palmýře, postaveného za vlády císaře Septimia Severa ve třetím století našeho letopočtu.Udělá to samé starý dub projevy a další podnětné úvahy a postřehy. Název odkazuje na místní hospodu, kterou provozuje Tommy Joe Ballantyne, jehož otec byl horníkem a doprovází ho hlavně jeho pes Marra, který ho našel v nejhorším. Jeho bar byl nabitý štamgasty – lidmi, kteří o pivu věděli všechno nejlépe a kteří se nijak netajili svými úzkoprsými předsudky, čímž představovali Ballantynův pravý protiklad.

Po příjezdu jedna místní rozbila kameru v syrské Yale, která pro ni byla velmi důležitá, protože patřil jejímu otci, který zůstal ve svém rodném městě, a její rodina neměla žádné zprávy. Mladá žena, respektive její představitelka, měla také v očích dobré úmysly, a tak není překvapením, že si s Ballantynem rozuměli tak dobře, že štamgasti – včetně jeho starých přátel – odcházeli s pubertálními komentáři. Noví přistěhovalci z Blízkého východu jsou vděční, že jim země nabízí útočiště. I když museli tušit, že ne každý bude jejich příchodu jásat.Protože, jak říká Yul Brenner ve své knize Kokosy na sněhu: “Jsme různí. Lidé se vždycky bojí různých věcí.





Bylo jen otázkou času, kdy to ve vesnici začne pořádně vřít. Nebo budou štamgasti patřit k lidem, kteří si jen povídají a krčí rameny, ale jakmile jde do tuhého, zalezou pod stůl a klepou se strachy?Hádka Apple tady Svým způsobem se z toho stala dávno opuštěná hala ve Starém dubu, kde jedna strana chtěla pořádat protestní protiimigrační setkání, zatímco druhá strana ji chtěla využít ke společnému stolování – jak to jde níže Část série fotografie visí na stěně tohoto sálu. Ballantyne to na jedné straně kontroluje a na druhé povoluje. Samozřejmě nelze očekávat, že situace bude tak špatná jako ve v. Belfast (komentář) nebo v Správná akce (Posouzení).

Jak je však asi zřejmé z předchozích řádků, I tentokrát Ballantyne, který hrál na společenské scéně Kena Loache, nebyl jediný, kdo se snažil vyjít s penězi. Tím, že jsem tucetkrát spolupracoval se scénáristou Paulem Raffertym, který je o dvacet let mladší, to rozhodně funguje. Slouží vlastně bez příkras aktuálnímu tématu imigrační krize. Čili až na jednu chvíli se nemůžete zbavit dojmu, že nejsou takoví, jací jsou, ale takoví, jací by být měli, a to není chyba. Opravdu není důvod nevěřit, že pokud ano, mohlo se něco takového v této vesnici snadno stát. obrázek Zcela založené na skutečných událostech, což není tento případ, i když je v některých ohledech inspirován skutečností. Větší obtíž představuje to, čemu Zdeněk Svěrák říká „sešívání“, způsob, jakým scénárista proplétá osudy postav a situace.





Až v závěrečné třetině začali trochu ztrácet na důvěryhodnosti Film, ve kterém režisér pomocí faderů staromódně mění čas, což je vlastně docela dobré. Co však nepomáhá, hlavní hrdina (výborný Dave Turner) se vlastně v jednu chvíli bezdůvodně zhroutí. Faktem zůstává, že na své poměry byl příliš dobrý. Vlastně doufáme, že se sblíží s citlivou Yarou (skvělá Ebra Mari), protože se k sobě očividně hodí, i když by mohl být jejím otcem. Musí se však začít ovládat, aby hned neztratil zájem, když se k němu přiblíží pravidelný piják piva s výslovným účelem, aby o něj ztratil zájem. Přitom jde o jedno z mála klišé, kterých se Paul Rafferty ve scénáři dopouští.

starý dub Jde o film, kde nic není černobílé, zabývá se aktuálním tématem, které by nemělo být marginalizováno. Planicovi přitom nevadí a nemělo by být směrodatné, že před rokem nezískal Zlatou palmu v Cannes, Ken Loach se tak samostatně nestal lídrem vítězů a nadále zůstává mezi vítězi. . Devět (nebo deset, protože bratři Dardennové jsou dva, ano) tvůrců toto prestižní ocenění vyhrálo dvakrát.Ve své kariéře, která začala v 60. letech, se z celkem 15 možností konkrétně zaměřil na titul vítr se zvedá A Ano, Daniel Blake (Posouzení).Tentokrát jsem nevyhrál, možná proto, že na rozdíl dopis Závěr se přiklání k optimistickému tónu.

Foto: European Films