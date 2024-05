Recenze: Na televizní obrazovku by se lépe hodil nevýrazný film o Amy Winehouse

Amy Winehouse a Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones Spolu s Brianem Jonesem, Jimem Morrisonem a dalšími vlivnými umělci představuje „Club 27“ první hudební krk, slávu, drogy, alkoholismus a brutální smrt ve věku 27 let. . V tomto věku končí svět.

Ze dne na den by se nedalo říct, že by se Amy Winehouse a její nejbližší nudili do konce života. Čím více se jeho život měnil, tím intenzivnější byl, často ho to sráželo přes okraj a ještě dál. Režisérka Sam Taylor-Johnson (natočila „Fifty Shades of Grey“ a „Nowhere Boy“, biografii mladého Johna Lennona) má velmi dobrý výchozí bod. Dokáže být náladová a divoká díky své složité osobnosti a hlasu, který do písní vlévá jednu po druhé.

Bohužel, není tomu tak, režie Tylera Johnsona je rafinovaná a možná i užitečná, rutinní a Back to Black hraje jako televizní show.Jistě, nemusíte být jako Elvis od Baze Luhrmanna v každém životopisném filmu, ale když se podíváte na tento, chcete všichni vědcům říct, kde mohla přišlápnout pedál na kov a zasáhnout pár ran, ale žádná závěrečná hra, zkrátka cokoliv, co přitáhne dívku na dno voru

zpátky k černé 50 % Francie/VB/USA, 2024, 122 minut Režie: Sam Taylor-Johnson Herec: Matt Greenhalgh Hrají: Marisa Abella, Eddie Marsan, Jack O’Connell, Leslie Manville, Juliet Cowan atd.

Například manažer Amy pozval zpěváka, aby šel na rehabilitaci s jeho otcem Mitchem, s tím, že by jeho pověstná těkavá žena měla jít na rehabilitaci, ale ten to odmítl a snažil se, aby se One day smíchal s tvorbou písně „Recovery “, stal se ještě slavnějším. To se nestane, píseň bude ve filmu nahrána, ale v jiném čase a v jiném kontextu.

Kromě toho jsou písně poměrně bohatě a plně využívány výzkumníky, kteří se dívají na použití „Back To Black“ k doslovnému a obraznému popisu vztahu s vysoce známým a falešným Blakem Federerem Seaverem (který hraje toxický vztah Jakea O’Connella .

Takhle to znít nemá. První pozornost se přirozeně soustředí na Marissa Abellu, která si nejprve osvojuje typické Amyiny pohyby a gesta, ale nedokáže do ní plně proniknout. Díváme se na jednoduchou fantasy herečku oblečenou, upravenou a oblečenou jako Amy Winehouse, to je ono. Není to tedy jen úplný dort, který lze bodovat nejen pro Marisu Abela, ale i pro všechny ostatní jemnou londýnskou angličtinu.

Snad nejkřiklavějším problémem Confessions of a Black Man je, že když se ohlédneme zpět a zeptáme se sami sebe, proč a pro koho vznikl, odpověď by pro filmaře nebyla povzbudivá.

Zná všechny fanoušky Amy Winehouse, aniž by rušil nafouklé, motýlí scény ze svého nespokojeného života, a dívku, která slyšela jednu z jejích písní, a jméno Amy Winehouse Amy Winehouse znal od vidění, ne z toho, že by ji kdy slyšel. zpívat.

Co pak? Dialog je často naplněn typicky britským sebepodceňujícím humorem. Mimochodem, kromě Nowhere Boy napsal Matt Greenhalgh také Control, životopisný film o indie rockové ikoně a frontmanovi Joy Division Ianu Curtisovi.

Umírněnou, ale elegantní atmosféru doplňuje partitura dvojice Nick Cave a Warren Ellis, založená na poměrně pracně rekonstruované partituře. Ani to se ale nestalo, a tak byla fólie opískována čirým lakem matného média.