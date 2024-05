Pest(2024) |. Moviezone.cz

Obchod s exotickými zvířaty je lukrativní byznys a pro mnoho obyvatel zemí třetího světa je to snadný způsob, jak si přivydělat. Stačí popadnout plechovku s plynem, najít pavoučí hnízdo a pomocí plastové krabičky chytit unikající škůdce. A jedovatí chlupatí tvorové lovili chovatele exotických zvířat po celém světě. Tentokrát to ale nešlo tak hladce. Pavouk, na kterého někde na Blízkém východě narazí místní lovci hmyzu, dokáže zabít člověka během několika sekund. Navíc vykazuje známky rychlého vývoje. Za příznivých okolností se může počet nových členů rodiny během pár generací až zdesetinásobit. Nebo stokrát. Může žít téměř kdekoli. Například v obrovském francouzském činžovním domě.

Hororů s členy pavoukovitého rodu (pavouků) není mnoho a francouzský film “Pest” vás nezaujme pouhým pohledem na jeho plakát. Může to připomenout to nejhorší, co se může někomu s arachnofobií v životě stát. Ale i když vás pohled na osminohého dravce nedožene k nekontrolovatelné panice, nebude příjemná ani představa, že po vás přeběhnou desítky smrtelně jedovatých pavouků. A přesně tento pocit sleduje nový režisér Sebastian Vanicek. Pokud vám to jméno zní česky, pak víte, že je to Francouz s českými kořeny a živým zájmem o fotografování hmyzu.

Loni svou fascinaci členovci přetavil do celovečerního filmu a řekl bych, že hororová komunita objevila slibného nadějného. Nejsem sám, Havěť budí pozornost i přes rybník, kde je Sébastien Vaniček oznámen jako režisér dalšího filmu ze série Evil Dead. Proč? Protože věděl, jak s Jeffem Danielsem (1990) přenést arachnofobii do jednadvacátého století a poskytnout divákům strach obsažený v mikroskopickém prostoru činžovního domu.

Existují přímá srovnání s útokem na věž ve Spojeném království z roku 2011, kdy skupina problémových teenagerů čelila mimozemské invazi v omezeném prostoru obří věže. Pokud se vám myšlenka pozorování UFO na předměstí zdá příliš přitažená za vlasy, myšlenka na smrtící hmyz pronikající do stoupaček a klimatizací bytových domů se zdá uvěřitelnější. Ostatně, v médiích je spousta senzačních zpráv o tom, jací roztodivní zabijáci k nám přicházejí v bednách od banánů. Někde v rezidenční čtvrti ve Francii se jeden takový bizarní pavouk úspěšně rozmnožil a s každou generací se zvětšoval a zvětšoval. A toxičtější. Musí se utkat se skupinou mladých mužů vedených místním šprýmařem Calebom (Theo Christian), který je částečně zodpovědný za celou tu věc s pavoučím hororem. V uzavřeném světě sociálního bydlení musí spolu s dalšími sousedy najít cestu ven, zatímco policie neúnavně drží jejich dům v karanténě.

Ač to tak na první pohled může vypadat, “Havěť” není alegorickým zobrazením třídního boje mezi chudými a potřebnými a bezohlednými státními orgány. Zatímco policie chýši zapečetila a nechala místní komunitu majitelů domů čelit nezvratnému osudu, Mirror neprovedl žádné úpravy. Jakkoli je název filmu vágní, škůdci nejsou společensky ostrakizovanou skupinou, ale přerostlým, vražedným a rozmnožujícím se hmyzem. Není pochyb o tom, že Pest je čistý horor bez nutnosti poukazovat na nešvary společnosti. Samozřejmě, že hlavními hrdiny jsou všelijakí lidé a policie při domovní prohlídce možná mnohé najde, ale nebojují za svá práva, ale o život.

Uzavřené, klaustrofobické prostory, jako jsou úzké chodby, sklepní kóje a malé byty, vytvářejí ideální prostředí pro horor o osminohém zabijákovi. Pro Čechy, kde téměř polovina obyvatel žije v nějaké vilové čtvrti, jde o velmi známé a snadno představitelné místo. Neříkejte, že jste se nikdy nedívali na koupelnový ventilátor s nedůvěrou a nedůvěrou. Vaníček obratně proměňuje známé prostory svého domova ve smrtící past, kde by smrt mohla číhat na každém kroku. Tam, kde jste se ještě před pár hodinami cítili bezpečně, paranoidně očekáváte smrtící útok. Tato hra na nervy diváků funguje spolehlivě, a přestože se film rozjíždí pomalu a dává příliš prostoru nezajímavému vztahu mezi hlavními hrdiny, jakmile se dům zamoří, děj se rozjede jako švýcarské hodinky. Dravý režijní styl, strhující beaty francouzského hip-hopu, všudypřítomný strach z pavouků a nekompromisní počet těl jsou Havrtyho hlavní předností.

Bohužel, Wanika není imunní vůči některým nepříjemným otázkám. Za prvé, není zcela jasné, jak funguje reprodukční cyklus pavouka. Celý děj filmu se odehrává během jednoho dne, odkud se tyto několikakilové příšery najednou objevily? Může se to zdát jako hnidopišství, ale takový spěch ubírá na rozkošné uvěřitelnosti (nebo nepříjemné představivosti) celé invaze.



Druhým problémem je porušování vlastních předpisů. Pavoučí fotofobie je fajn, takže jsme se kochali spoustou blikajících baterek a hemžení tmy ve stínech (a také letmými vzpomínkami na Froda a Alduru v Pánu prstenů), bohužel hlavně It is in the finále, že toto zavedené pravidlo hříchu je ignorováno, aniž by bylo logicky vysvětleno. To je tedy chyba. Celý konec nakonec nedával moc smysl a byl zbytečně uspěchaný. Vaníšek, který je spoluautorem scénáře, jako by najednou nevěděl, jak z toho ven, aniž by sestoupil do postapokalyptického vrcholu. Přesto je "Harvey" velmi kvalitním přírůstkem do řady hororových filmů zabalených do smrtící pavučiny.