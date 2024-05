Komentář: Příliš se přiklánět k Čechovovi. Havelka režíruje “Racek na zábradlí”

Po třiceti letech od slavné inscenace Petra Lébla se do pražského Divadla Na zábradlí vrátí klasická hra „Racek“. Jiří Havelka zde reinterpretuje Čechovovo mistrovské dílo. Březnová premiéra přinesla dvě překvapení.

Repertoár této scény obsahuje především klasické dramatické texty pod uměleckým vedením Dory Štědroňové, dosud zde byla inscenována buď vysoce originální díla, nebo vlastní adaptace literárních děl .

Zarážející na tak nečekaném kroku je jméno hostujícího režiséra. Jiří Havelka je zatím tvůrcem pouze spisovatelských her. Čechovova klasika proto představuje pro divadlo a režiséry nečekaný krok a experiment.

Havelka a Štědronová však Deco zvládají po svém a redukují drama na základní postavy. Vzhledem k tomu, že se to hraje neustále v jedné scéně, dává to smysl. Divák se dívá do jednolůžkového pokoje, zařízeného v nadčasovém ruském venkovském stylu. Právě zde se na malém prostoru odehrává teatrálnost Niny Zarechny, kouzlo Trigorina, Donneovo úsilí a Arkadinova nedbalost. Všechny postavy si proto většinu času zůstávají velmi blízké, což je v příkrém rozporu s tím, že se „čechovsky“ míjejí bez naslouchání.

racek 60 % divadlo na zábradlí Premiéra 20. března 2024 Režie: Jirihavelka Hrají: Johanna Matushkova / Vojtěch Vondraczek / Yana Prodkova / Jizhi Violálek / Jizhi Cherny / Jakub Zaczek / Kateřina Sisarová / Thomas Pospíšil

Silné téma poskytuje scéna Dada Němečka. Při předvádění se pomalu nakláněl na jednu stranu. To, co bylo v prvních minutách téměř nepostřehnutelné, se ve druhé polovině večera proměnilo v živý portrét promarněného života.

Nábytek zůstává na svém místě, stejně jako bříza v popředí (dramatická dekorace navržená Treplevem). Herci a jejich postavy se ale musí vypořádat s nakloněnou rovinou. Harvickova režie po nich navíc vyžaduje výrazná gesta a v určitých momentech hrají hodně sami sebe, možná dodávají celé „náklonové“ situaci více kulis.

Tak intenzivní režie však nenechává vyniknout silnému hereckému obsazení (Vojtěch Vondráček jako Treplev, Jiří Vyorálek jako Trigorin, Jakub Žáček jako Sorin, Jana Plodková jako Arkadinová, …), a přebíjí i samotné výpravné drama. Čechovův „Racek“ je přitom bohatě vrstvené, nadčasové dílo, které nevyžaduje žádné polovičaté naklánění letadla.

Jednoduchost této výpovědi podtrhuje působivé hudební sólo Tomáše Pospíšila. Jako by byl celý sál včetně publika na pomyslném Titaniku, a přestože se loď potápí, kapela nepřestává hrát…