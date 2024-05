Back to Black (2024) – recenze, galerie, videa a články

Premiéra v ČR: 16. května 2024

(filmové umění)

Souhrn:

Je zjevením a jedním z největších pěveckých talentů 21. století. Dokáže neuvěřitelné věci. Ale neuspěla. Ve filmu Back to Black zažijete krátký, ale intenzivnější životní příběh Amy Winehouse.



Dva lidé měli zásadní vliv na život a kariéru Amy Winehouse (Marissa Abela). První je její babička Cynthia (Lesley Manville), svérázná, oduševnělá, originální žena, která ji prodchla živočišnou povahou, láskou k jazzu a touhou jít vždy svou vlastní cestou bez kompromisů. Druhá osoba je její přítel Blake (Jack O’Connell). Život s ním byl pěkně divoká horská dráha, během které si Amy vytvořila ošklivé závislosti. Paradoxně se zrodila její zásadní deska Back to Black, když v nejtěžším životním období ztratila obě tyto kotvy (babička zemřela na rakovinu plic a ona se rozešla s Blakem), Toto je jedna z nejlepších desek. Amy se kvůli ní stala superstar a dala se zase dohromady s Blakem, ale při vší celosvětové pozornosti, které se jí dostalo, neměla tahle možná až příliš křehká dívka šanci obstát, i když se o to snažila a málem uspěla.

Posouzení:



