‘Strangers: Chapter 1: Remastered Filmed in Bratislava’ Is Unrelenting Terror Film Review (Jason Pirodski)

Vetřelec: Kapitola jedna, první ze tří nových filmů o Vetřelci v režii Rennyho Harlina, bude uveden v Bratislavě v roce 2022 a tento víkend bude uveden v kinech v Praze a po celém světě. Navzdory minimálním úrovním krve je film neúprosně bezútěšný a naprosto děsivý od začátku do konce, i když ve vyprávění je zřetelný nedostatek originality.

„Alien: Chapter One“ je v podstatě remakem filmu „Alien“ z roku 2008, režírovaného Bryanem Bertinem, a zachovává události originálu tak věrně, že to někdy působí jako předělávka. Je to zvláštní vzhledem k minimalistickému prostředí předchozího filmu, ale strašidelné děsy a dokonce i dialogy se zde přenášejí ve velkém.

V první kapitole Strangers se mladý pár Maya (Riverdale’s Madeleine Page) a Ryan (Cruel Summer’s Floy Gutierrez) ocitnou ve vzdálené Venuši v Oregonu (která je shodou okolností na slovenském venkově) a jejich auto se porouchá před místní tavernou. Jediný hotel ve městě je zavřený z důvodu rekonstrukce, ale koho by napadlo, že přes Airbnb najdete odlehlý starý lovecký zámeček v lese.

Místo je samo o sobě dost strašidelné, ale věci se začnou kazit, když se u vchodových dveří náhle objeví mladá dívka a zeptá se, zda je Tamara doma. Navzdory znepokojivé atmosféře jede Ryan na motorce do města na večeři a nechává Mayu ve sprše, kterou pronásleduje mocná postava s maskou strašáka z pytle brambor.

Příběhově jsou The Strangers vším: ve druhé polovině filmu jsou Ryan a Maya jednoduše vyděšení ze Strašáka a jeho dvou přisluhovačů v maskách panenek v kabině a kolem ní. Stejně jako film z roku 2008 se jedná o grindhouse verzi „Funny Game“ od Michaela Hanekeho a diváci, kteří očekávají multiplexový horor ve stylu „Noční plavby“ nebo „Imaginaria“, mohou přijít s pocitem… Nevolnost a znepokojující. Jinými slovy, funguje to.

Nicméně vzhledem k tomu, že film přitahuje tolik srovnání, je nevyhnutelné, že “Strangers: Chapter One” spadá trochu pod standard stanovený originálem. Ten má téměř tísnivý pocit zoufalství. Zde, zvláště ve vrcholné scéně, jako by si postavy čarovaly se svým osudem prostřednictvím série špatných rozhodnutí. Gutierrez a Page jsou ve svých ústředních rolích skvělí a jejich úkolem je nést film, ale Scott Speedman a (zejména) Liv Tyler vnášejí do role větší líbivost.

Nechybí ani scénická hrozba a úvodní scéna v krčmě představuje řadu vedlejších postav, včetně šerifa, kterého hraje Richard Blake. Ale The Stranger: V těchto filmech to funguje právě proto, že o vrazích víme tak málo: fungují jako náhradníci pro diváky, anonymní postavy, které sledují, jak jejich oběti trpí, jako zvrácená forma zábavy.

Nicméně vzhledem k tomu, že kapitola dvě a tři mají premiéru na konci roku (oficiální datum ještě nebylo potvrzeno), zdá se, že pocit anonymity je ohrožen, a The Strangers nás nenechají čekat na to, co přijde. . Závěrečné titulky přinášejí poslední strach, ale nenaznačují, jakým směrem se budou následující dva filmy ubírat.

Finský režisér Harlin byl kdysi jedním z hollywoodských áčkových akčních režisérů, natáčel filmy jako Deathtrap 2 a Cliffhanger, ale na počátku 21. století upadl v nemilost a už se nevzpamatoval. Vlastní značka anonymního obsahu, jako je Les Miserables s Piercem Brosnanem v hlavní roli. “Vetřelec: Kapitola 1” je jeho nejlepším filmem za více než deset let, což dokazuje, že po “Vymítač ďábla” a předchozích dílech série “Noční můra v Elm Street” a také po neuspokojivém “The Devil’s Passage” má stále v hororovém žánru má co nabídnout.

Vetřelec: Kapitola jedna nenabízí o mnoho víc než film z roku 2008 (který bude uveden v pokračování), ale mohl by získat nové fanoušky série a uspokojit náhodné diváky, kteří chtějí jen opakované zhlédnutí. Ale stylový a nedoceněný „Stranger Things“ zůstává nejlepším filmem série.

Zajímavost: Cizinec: V roce 2008 se film natáčel na sousedním Slovensku, ale má i české kořeny: natočil ho pražský kameraman Peter Sova, který pracoval i pro režiséra Barryho Levine Sen, natočil filmy „Večeře“ a „ Dobré ráno, Vietname.”

Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro Prague Report a do češtiny jej přeložil Jiří Borový