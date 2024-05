Recenze Garfield ve filmech (2024)

Garfield je jednou z těch značek, která se občas nechá strhnout, protože zaručeně přitáhne diváky do kin. Známý svět postav a funkcí se snáze prodává stále náročnějšímu publiku, které se v posledních měsících nehrnulo do kin. Tak proč vymýšlet něco originálního, když do přívěsu stačí šoupnout oblíbenou rezavou tlustou kočku, pojídat lasagne, nenávidět pondělky a povalovat se u televize. Diváci přece jen přijdou.

Tentokrát budou sledovat Garfielda, jak se snaží obnovit svůj vztah se svým dávno ztraceným tlustým tátou. Pohnul se z minulosti, protože potřeboval pomoc svého syna, aby ukradl stovky litrů mléka pro svého nepřítele, bílou kočku Jinx, která si chtěla se starou kočkou vyrovnat. Takže až se otec po mnoha letech sejde se svým synem, dojde samozřejmě na spoustu vtipů a chutné jídlo.

Stojí za to odpovědět na otázku, která pravděpodobně přiměje většinu lidí kliknout na komentář – kdybyste šli do kina s přáteli, pravděpodobně by se bavili. Je to pestré, neškodné a zvířecí humor vždy pobaví, a pokud vaše děti milují Garfielda a jeho líný sebepodceňující humor, pravděpodobně budou pištět slastí. Ale pokud jde o zábavu pro dospělé, nedívejme se sem. V původní verzi tento film zní pravděpodobně zajímavěji, protože Chris Pratt ví, jak namluvit ducha, a za ním stojí Samuel L. Jackson nebo Ving Rhames v tak okouzlujícím obsazení Ghúlové by tento film určitě udělali přinejmenším dobrým. Český dabing je také dobrý, ale nedokáže animaci vytáhnout z šedé průměrné linie.

Pokud jste ale zarytým fanouškem kočky od dětství, tedy od doby, kdy se v minulém století objevila v černobílých komiksech, moc se nebojte. Klasický garfieldovský humor je zde zpracován velmi opatrně. S výjimkou úvodního sestřihu, který má představit archetypálního hrdinu, je ironické sebepodceňování pod tíhou klasické rodinné zábavy lehce opuštěno. Kromě Garfielda byste do filmu mohli dát téměř jakékoli mluvící zvíře a efekt by byl stejný, protože v průběhu dobrodružství zmizela jakákoliv z vlastností, díky kterým byla sarkastická kočka tak populární. Zatímco prolomení čtvrté zdi patří chlupatým hrdinům, filmové použití tohoto prvku je líné, rutinní a zapomnětlivé.

Někdy může vtipný vtip, který pomrkává i na dospělé, rozproudit neškodnou rodinnou zábavu. Jinak tento film nebude mít žádnou vlastní tvář a nebude zde nic, co by stálo za to sledovat a na co se těšit. Většina sekvencí sází na zaměnitelný humor, který lze nalézt v jiných výplňových animacích. Některé z vedlejších postav si zjevně daly hodně záležet, aby byly dostatečně zajímavé, aby vám na tváři vyvolaly ironický úsměv. Nevím však, jestli to opravdu souviselo se zajímavými postavami, nebo s mou zjevně násilnou snahou najít pozitiva za těch sto minut, které jsem strávil zíráním na projekci. To se nedaří potvrdit ani hlavní záporákovi, jelikož celá premisa založená na její pomstychtivosti působí příliš lacině i na poměry anime nedělního odpoledne. Nečekal jsem jemnou kritiku současné společnosti ani satirickou narážku na konzumismus, ale chtěl jsem alespoň nějaké žerty.



Přehrát trailer Nový Garfield je tedy stále jen výplňovou zábavou, která možná nadchne mladší diváky, ale dospělí na ni budou reagovat. I tak to ale není špatné, takže beru v úvahu i to, že nebýt příliš hlasitý může být relevantním kritériem pro hodnocení tohoto filmu, aby se čas strávený v kině dal vyplnit dřímoty inspirovanými hlavním hrdinou.