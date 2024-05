Mrazivá recenze filmu na Netflixu

Jerry Seinfeld natočil příšerný film. Pokud jsou údaje a fakta rozhodující, pak máme plné právo to říci. Ano, legendární americký komik, který hrál a spoluvytvářel jeden z nejúspěšnějších sitcomů všech dob, se v 70. letech rozhodl pro svůj filmový debut, ale neuspěl.

Seriály „Seinfeld“ a „Přátelé“ se společně staly největšími televizními událostmi 90. let. Změnilo to způsob, jakým nahlížíme na televizní zábavu, a její dopad na nás. Nejméně ze dvou svých hlavních spoluautorů udělal miliardáře. Jerry Seinfeld je žijící legenda.

Google má toto jako svou první uživatelskou recenzi: “Usnul jsem při sledování tohoto filmu za bílého dne a nepamatuji si, že by se to stalo dříve.”

Pop-Tarts jsou jednou z nejoblíbenějších značek ve Spojených státech, a to nejen v oblasti potravin, ale jsou nejprodávanějším produktem potravinářského giganta Kellogg’s (nyní Kellanova). Mají slavnou historii, zrodily se v roce 1964 ze soutěže mezi dvěma nesmiřitelnými „snídaňovými“ rivaly: Kellogg’s a General Foods.

Tento příběh je tak bizarní, že by bylo zajímavé a fascinující zpracovat dokument. Nebo film, který věrně zobrazuje, jak poštovní služba poprvé přišla s myšlenkou trvanlivých sušenek a Kellogg se rozhodl překonat a vyvinout vlastní sušenky, na které najala chlápka jménem Post (jméno se shodovalo). Nakonec to fungovalo a Kellogg’s začali prodávat své sušenky brzy a bylo to tak úspěšné, že ani nemohli vyrobit dostatek sušenek. Díky tomu je úspěch ještě silnější.