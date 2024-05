Kačer Donald 90 – Dávej si pozor, co si přeješ, Kačer Donald! |. Recenze knihy (Petra Borová)

20240514 071321

Tyto zbrusu nové komiksy vyšly také u příležitosti 90. narozenin legendárního Kačera Donalda.

Je to 90 let, co se kačer Donald poprvé objevil v animovaném filmu a u této příležitosti byla vytvořena nová várka komiksových příběhů, které potěší a překvapí všechny jeho fanoušky, malé i velké. Koneckonců, znáte Donalda a jeho synovce, udělají cokoliv, aby zůstali v dobré náladě. Kačer Donald vás pronásleduje svou nezměrnou energií a nadšením!

Komiks je rozdělen do 5 samostatných částí, z nichž každá má jiný obsah, ale stále je spojena s původním magickým džinem, který byl nainstalován jako aplikace na Donaldově telefonu. Na tomto komiksu se mi líbí, že se odehrává v současnosti, kdy si Donald omylem nainstaloval do telefonu aplikaci pro mobilního džina, která mu každý den splní jedno přání, dokud neprozradí svou existenci. Pokud jste někdy přemýšleli, jak dlouho Donald vydrží nebo co se s ním stane, kupte si tento nový komiks hned teď. Dle mého názoru tento komiks pobaví dospělé a hlavně děti. Fanouškům Kačera Donalda by tento krásně zpracovaný kousek rozhodně neměl v knihovně chybět.