Recept na štěstí: Kuchařská komedie plná chutí a vůní

Pokud jste nadšení pro jídlo a vaření, mohl by vás zajímat nový film ukrajinského režiséra Oleksandra Berezana „Recept na štěstí“, který se maskuje jako romantická komedie. Film získal hlavní cenu na francouzském festivalu gastronomických filmů Silence ça Touille Locronan (2023), festivalu filmu a gastronomie, a zahájil Festival ukrajinských filmů ve Varšavě. Film má 117 minut a je vhodný pro mladé, je tedy vhodný i pro mladé publikum a romantické publikum. Do českých kin bude film uveden 2. května 2024.

Alexandr Berezan Komedii natáčel v ukrajinských městech Lvov a Kyjev v létě 2021, ještě před vypuknutím války na Ukrajině.hráli hlavní roli Irina Kudashová, Pavlo Lee, Taťána Marková, Tomáš Sobzák, Irma Vitovská a více.Hrají s nimi i sami sebe ve filmech Alex JakutovNejlépe známý jako nemilosrdný šéfkuchař v ukrajinské verzi kuchařské reality show „Hell’s Kitchen“ a také jako zpěvák JamalaEurovision Song Contest 2016, ukrajinská modelka a influencerka – krásná bruneta Victoria Mamuha, Jen na Instagramu má přes 500 000 sledujících a ve filmu hraje sama sebe. Herec, který hrál šéfkuchaře Phila, byl tragicky zabit ve válce.

Hlavní myšlenka tvůrce Alexandr Berezan Vznikl obraz renesance ukrajinských hodnot, zejména pošlapané národní hrdosti na domácí ukrajinskou kuchyni, která do jisté míry Oleksandra Ignorována a dokonce odsuzována, její status do značné míry převzala francouzská nebo britská kuchyně.Podle režiséra a scénáristy Oleksandra Je to škoda, protože i v ukrajinské národní kuchyni se po staletí našly skvosty, které stojí za to oprášit a vstát z popela.tyto nápady Oleksandr Ilusturuje na příšehu mladické plavovlasé holky Různé druhy (Irina Kudashová), ačkoliv stále vypadá jako dítě, stále se vydává do velkého světa sám. Oleksandr vykresluje nelehkou a strasiplnou cestu miloučké a sympatické Různé druhy Když hledá vysněnou práci šéfkuchaře ve světoznámé kuchyni, náhodou v pronajatém bytě objeví knihu zapomenuté legendy ukrajinské kuchyně. Olga Franková (Elma Vitovská), která by jí navždy změnila život, protože spolu s touto knihou se jí vždy zhmotnila i sama Olga a radila jí, jak vařit a co dělat.Tento film je tedy inspirován skutečným příběhem Olga Frankováje slavná ukrajinská kuchařka a aktivistka, které za sovětských časů nebylo dovoleno věnovat se práci, kterou milovala. V roce 1928 vydala unikátní kuchařku, první sbírku ukrajinských, maďarských, polských, židovských a rakouských receptů, které ve své době představovaly revoluční, nový pohled na jídlo a zdravý životní styl.

Samotný film začíná pohledem do hospody u silnice, kde je mladý muž Varia Pracovala a vařila pro zaneprázdněné cestovatele různé lahůdky, které pro svou hlučnost absolutně nedokázali ocenit, a tak dostala výpověď.uražený, zklamaný a nešťastný Varia Zvedl hlavu, opustil rodné město a město a zamířil do Lvova hledat novou práci s vidinou úspěchu. Nejprve si našel ošuntělé ubytování v pronajatém bytě, který se téměř rozpadal, netekla mu voda, nefungoval vypínač a pokud chtěl rozsvítit, musel zašroubovat žárovku. Majitelka požaduje finanční obnos na podporu naprosto mizerného života, ale Varya nemá na výběr. Prostředí kolem bytu je také dost ošuntělé a nepříliš vyhovující.dík Varia Zahřeje svého souseda Tarase a setká se s malým chlapcem Různé druhy Začněte se více zajímat a poté se přihlaste.Děkujeme za potíže a problémy, se kterými jste se v práci setkali Varia Luxusní místní restaurace přijme jeho pozvání, ale na svou Taru nemá čas, a tak se rozhodne ji opustit.Na poslední chvíli si to ale rozmyslel a rozhodl se začít od je to rozmanité podnikat.Takže konečně, když ty Varia Konečně začal podnikat a příběh skončil šťastně.

Téma tohoto filmu je podle mého názoru jednoduché a divák nemůže čekat nic složitého, náročného či rafinovaného. I když je film do jisté míry romantický – nenazval bych ho primárně milostným příběhem kvůli stručnému nástinu zápletky Varyi a Tarase. Osobně se mi komedie moc nelíbily, naopak mě nepříjemně překvapil dezolátní stav města Lvov. Přestože je film barevný, veselý a krásný, náročnější diváky může po delším sledování nudit.

