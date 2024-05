Da da da da da! (2023) |. Recenze moviezone.cz

Salvador Dalí si jednou vzal mravenečníka na procházku do Paříže. Salvador Dalí vytvořil se svou společnicí Galou vysoce stylizovanou knihu receptů. Salvador Dalí se hlásil pouze ve třetí osobě. Salvador Dalí… Jinými slovy, žádný film o Salvadoru Dalím není dost divný. Ale film Daaaaaali! se o to pokouší a již z názvu napovídá, že chápe egocentricitu a výstřednost umělcovy osobnosti a jeho potřebu mluvit do světa. Cítit Daaaaaa-li na dlouhou dobu!

Školní biografie umělců byly často jen o málo více než cestopisy, s nechvalně známým „Pracoval“ v horní části, za nímž následovalo shrnutí měst, kde se daný člověk narodil, žil a zemřel. Samozřejmě ignoruje skutečný význam a inovace zúčastněných umělců. Režisér filmu Quentin Dupieux tento přístup opustil a k částečnému odemknutí Dalího vnitřku zvolil zcela jiný klíč.

Film daaaaaaaaaaaaaaaaah! Tak to má k životopisu hodně daleko. V jistém smyslu sám Dalí není hvězdou filmu, bez ohledu na to, kolik filmů si pro sebe ukradl (doslova). Setkáváme se s Judith, mladou novinářkou v podání francouzské herečky Anaïs Demoustiers, která se objevila v softcore dramatu Threesome, odehrávajícím se před lety v Karlových Varech, s představením s poněkud nadšeným našeptávačem. Rozhodla se o Dalím natočit dokument, ale přesvědčit ho, aby to udělal, bylo těžké. Pro roli Dalího si Quentin vybral pět různých herců, aby zmátli diváky a dodali celému filmu snovou nejistotu. Jsou to Edward Bell, Gilles Lellouche, Jonathan Cohen, Pio Marmet a Didier Flemand.

Dalího vrtkavost poskytla režisérovi mnoho příležitostí k inscenování komediálních situací, ať už to byl malířův příkaz ukázat se pouze před obří kamerou (Dali požadoval IMAX), nebo jeho neústupnost při jízdě po silnici.Dali je zobrazen jako naivní a maniakální, dětinský a marnotratný

Quentin Dupieux je mimořádně originální a plodný francouzský režisér (jeho nový film Le Deuxième acte, režie Léa Seydoux a Louis Garrel) Garrel, který bude mít premiéru letos v Cannes) a autor komedií Jeana Dujardina „Smoking Makes You Cough“ a “Jelen”, stejně jako “Moucha v kufru,” To nikdy nepoleví ani na okamžik, odhodlaný dotáhnout tuto absurdní premisu až do konce. Proto měl Dupieux dostatečné podmínky pro kontakt s princem surrealismu.

Dupieux využívá proud vědomí a asociace k dosažení zřetelně surrealistických efektů s dlouhými, a tím myslím dlouhými, snovými pasážemi v nejasném chronologickém pořadí. Dalího ikonický vzor, ​​plynoucí hodiny, představuje určitou plynulost času, když Dalí procházel hotelovou chodbou a několik minut se nepřiblížil, zatímco ženy, které na něj čekaly, si stihly objednat vodu z pokojové služby a poté skočil na toaletu. . Prostřednictvím úprav je dosaženo efektů nekonečna a různé doby trvání.

Film se nesnaží znovu vytvořit „Jiný život“ nebo jednu z jeho částí, ale jako hlavní princip používá bohatou charakteristiku Dalího surrealistického díla. Všechno směřuje k surrealismu, od zacházení s časem přes záhadný spiknutí a zmatení identity až po snění ve snu, které zabírá velkou část záběru. Zejména nápad využít holuby jako cvičné terče, který Dalího asistenti natočili jako tréninkové CD.

Jedna ze slavných zápletek „The Destroying Angel“ Dalího spolupracovníka Luise Buñuela je o skupině lidí, kteří nejsou schopni opustit místnost. Pokud se ale ocitnete v kině s “Dáááááálím!”, nebudete chtít odejít.