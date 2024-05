Recenze filmu Kingdom for the Planet of the Apes

Série The War for the Planet of the Apes se do Hollywoodu vrací, víceméně s přestávkou, už téměř 60 let. Mezitím se točila kolem vlastních zápletek, až se v novém filmu režiséra “Labyrintu” Wese Balla zhruba vrátila tam, kde se poprvé objevila na plátně v roce 1968 s Charltonem Hestonem v hlavní roli.

Bez ohledu na to, v jaké době jste se setkali s příběhy o inteligentních primátech, Země byla jiná. Na první pohled vypadají podobně – zčásti je pokrývají deštné pralesy, hory a louky, zčásti jsou pokryty oceánem omývanými písečnými plážemi – ale při pohledu na rozpadající se města a zničené měsíce je jasné, že tam lidé nejsou. delší. Kvůli virové pandemii většina lidí ztratila schopnost mluvit a kriticky myslet, přičemž dominantním druhem se postupně staly opice.

Na rozdíl od filmu z roku 1968 však diváci vstupují do říše Války o planetu opic prostřednictvím trilogie, jejíž první díl uvedlo 20th Century Fox v roce 2011. Pozorujte obraz primáta Caesara žijícího na pozadí konce civilizace, jak ji známe. Kombinací náhody a experimentálních léků se toto kdysi obyčejné zvíře během let stalo nebojácným vůdcem opic. Jejich vývoj byl v průběhu tisíců let kvůli účinkům drogy pozměněn a stal se tak druhem přinejmenším rovnocenným lidem.

Pomineme-li konkrétní příběhy jednotlivých filmů, existují pouze tři Caesarovy myšlenky, které jsou pro Planetu opic zásadní: lidoopi jsou silní pouze společně, lidoopi neubližují svým bližním a lidoopi a lidé mohou žít v harmonii. V pokračování série nám ale tvůrci ukážou, že i ve světě filmů s nimi často mizí mysl těch, kteří vedou země a civilizace. Nebo ještě hůř – někdo je sobecky mění ve svůj vlastní prospěch.

Caesar je mrtvý. Ať žije Proximus Caesar.

Nový příběh ve známé době

Válka o planetu opic se odehrává generaci po Caesarově smrti a jeho odkaz si připomíná jen hrstka primátů. Opice už nežijí spolu, ale v samostatných kmenech nebo dokonce úplně samy. Nejprve se diváci seznámí s poklidnou skupinou žijící v pohádkovém údolí, která svou existenci spojuje s orlem. Choval je, staral se o ně, lovil s nimi a stavěl jim obydlí. Sbírá také vajíčka z hnízd dravců, stejně jako to lidé dělají s těmito kuřaty.

Přípravy skupiny na orlí hody však přeruší skupina primátů, kteří jsou jejich úplným opakem. Jezdili na koních a v maskách zaútočili na kmen pomocí paralyzérů, některé zabili a jiné odvlekli neznámo kam. Přes Caesarovo přání tedy mezi lidoopy nechybí násilí.

Šimpanz Noah v bojích přijde i o rodinu – jeho otec umírá a matku unesou útočníci. Vydá se tedy na cestu a na konci cesty najde rezavou loď, lidi, kteří umí mluvit, a tisíce primátů, všechny zotročené jedním vůdcem, Proximem Caesarem. Přestože hesla, která vykřikuje, jsou stejná, jaká používal původní Caesar, dává jim zcela nový význam. Podle něj jsou opice mocné společně, ale pod jeho porobou, jen když poslouchají rozkazy. K dosažení těchto cílů je možné ublížit opicím stejně jako lidem.

Země je téměř stejná jako v roce 1968, ale události na Zemi se zásadně liší. V šestapadesátiletém filmu přilétají lidé z vesmíru, opice drží soud a je odhalena postapokalyptická Socha svobody. Nic z toho se tentokrát nestane. Ale přesto v nejnovější epizodě série diváci uvidí drobné odkazy na kultovní film Franklina J. Schaffnera.

Režisér Války o planetu opic Weiss Ball tak čelil přirovnání k jednomu z opravdu ikonických filmů 60. let a možná i celého 20. století. Podle očekávání nebyly výsledky nejlepší.

Proměnila se válka o planetu opic v bezduchou slupku?

Válka o planetu opic od Charltona Hestona zaujala diváky poutavým příběhem a chytře načasovanými zvraty, zatímco válka o planetu opic Wese Balla se záměrně zříká malých originálních zvratů. Na rozdíl od tvůrců z 60. let mají dnešní tvůrci jednu nevýhodu – přinejmenším pochybují, že přijde pokračování. Planeta opic má otevřený konec. Nechtějí si odpovídat na některé základní otázky, které si položili, a tak bojují se všemi očekávanými „wow momenty“.

To, o co byli diváci na zápletce ochuzeni, se pak tvůrci snažili nahradit působivými počítačovými animacemi šimpanzů, goril a orangutanů čerpajících z mimiky skutečných herců. A nutno podotknout, že digitální grafika sice bezmála 60 let starý převlek opice poráží hlava nehlava, ale nestačí to. Rozhodně to není film na 2 hodiny a 25 minut. Některé z nejlepších momentů jsou nakonec nevýrazné kvůli nedostatku poselství, některé mají pocit, jako by byly do filmu vtaženy pozdě v produkci, a některé jsou dokonce nudné.

Po úspěchu nové trilogie v roce 2011 nepřinesla Válka o planetu opic království, ale pád. Vypadá to, že Caesarovy lepší časy jsou za ním a někdy tvoří trumfové látky. Namísto toho, aby se dnešní filmaři učili z odkazu, který Franklin J. Schaffner, Charlton Heston a další zanechali v kině před desítkami let, nechají příběh ustoupit a naplní ho pěknými obrázky, které diváky přesvědčí, že jejich peníze byly dobře vynaloženy. Stalo se tak navzdory jejich veřejnému varování, aby tak nečinili prostřednictvím postavy autokratického vůdce Proxima Caesara.