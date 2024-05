Recenze All My Strangers (2023)

Filmy Andrewa Haigha (Víkend, 45 let, série Northern Waters) po úspěšném tažení na festivalech získaly řadu ocenění a byly loni nominovány na nejlepší nezávislý celovečerní film. Nyní je k dispozici ke shlédnutí na Disney+ a tato volná adaptace románu Yamady Taichi by neměla uniknout vaší pozornosti – není bez toho, aby byla považována za srdceryvný thriller s tajemným strašidelným podtextem.

Jedinečnou, až snovou atmosféru od počátku vytváří především mohutné prostředí London Tower, v současnosti obývané pouze dvěma lidmi. Hlavním hrdinou je scenárista Adam, který je uzavřen nejen ve svém bytě, ale i ve svém srdci. Když vstoupil do puberty, jeho rodiče zemřeli při autonehodě a on se s tímto desetiletím trvajícím traumatem stále nevyrovnal. Nyní jako osamělý čtyřicátník těžko navazuje přátelské a romantické vztahy – a jako gay je to pochopitelně ještě obtížnější.

Když se setká s charismatickým Harrym, druhým obyvatelem zřejmě nového činžovního domu, zaklepe jedné noci na Adamovy dveře s lahví whisky v ruce a shora to vypadá jako zázrak. Adam, který si není jistý potenciální intimitou, ho odmítne, ale brzy mezi nimi vznikne vztah, který je pro obě strany léčivý. Dozvíme se také něco o Harryho rodinných problémech, ale nikdy neopustíme Adamovu perspektivu, která je pro vyznění filmu klíčová.

Díky své nově nalezené lásce získává mlčenlivý, rezervovaný hrdina sílu čelit minulým zraněním, což ho vede k mnoha výletům do jeho rodiště, kde vede rozhovory s fantazijními verzemi svých zesnulých rodičů. Nyní jsou ve skutečnosti mladší než on, takže existuje zajímavá rivalita, která rozhodně není jen naše. Adam navíc v současné době píše scénář o svých vzpomínkách z dětství, takže dává smysl, že by s nimi trávil čas tímto imaginárním způsobem – a procházel by tak procesem bolesti a očisty. To, jak ho tito fiktivní rodiče přijmou, určí i jeho vztah k sobě samému.

Výsledkem je, že velká část sekvence zavede diváka předvídatelným melodramatickým směrem: romantický vztah v dospělosti pomáhá hrdinovi vyrovnat se s traumatem z minulosti, což zase umožňuje, aby se v přítomnosti vynořily hluboké emoce. Tento vágní, interpretačně provokativní závěr do jisté míry mění tuto perspektivu a vhodně využívá potenciál písně „The Power of Love“ od Frankieho Goes to Hollywood, jednoho z prvních otevřeně gay interpretů.

Haig se projevuje jako zkušený filmař a dojem chladnosti a nepřístupnosti hlavního hrdiny umocňuje použití čitelných prostředků, jako jsou odrazy ve skle, kontemplativní dálky nebo dezorientace diváka v čase Přechod. Všechna tato zařízení zdůrazňují impresionistický pocit z díla a vezmou nás přímo do Adamovy hlavy – a tato kombinace prvků z filmů jako Eternal Sunshine of the Spotless Mind a Give Me Your Name funguje tak dobře, že toto uznání za záměrné tempo .

To vše samozřejmě sází i na precizní herecké výkony. Claire Foy a Jamie Bell hrají Adamovy rodiče, kteří představují konzervativní, ale nekarikované britské postavy na konci 80. let (kdy je mladý Adam viděl naposledy). Jejich současným protivníkem je Harry s tváří Paula Mescala, který Adamovi po letech samoty otevírá náruč. V centru dění je nepřekvapivě spoton Andrew Scott a díky němu se snadno spojíme s emocionální smrští hlavního hrdiny. Je znát, že Haigh částečně vycházel z vlastních zkušeností, neboť zůstává dostatečně citlivý a zdvořilý i ve chvílích, kdy film nabírá předvídatelné spády.



Melancholický ponor do utrápené duše poskytuje několik silných katarzních momentů a uvažuje o tom, jak konfrontace s minulostí ovlivňuje přítomnost. Zároveň je každý z nás pro všechny ve skutečnosti cizinec, protože lidem kolem nás nikdy pořádně neporozumíme a můžeme je vidět pouze prostřednictvím svých vlastních myšlenek. Do tohoto psychologického dramatu je tak přidán prvek tajemna, který však jen umocňuje představy o síle lásky a různých způsobech vyrovnávání se s osamělostí.