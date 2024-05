Na nůž: Nádherný návrat klasického detektivního dramatu |.

Foto © Lionsgate

načítání… načítání…

Bohatý a velmi úspěšný autor kriminálních románů Harlan Thrombey (Christopher Plummer) spáchal sebevraždu ráno po svých 85. narozeninách. Její okolnosti však byly velmi podezřelé a ne všichni věřili, že šlo skutečně o sebevraždu. To jen podporuje zapojení soukromého detektiva Benoita Blanca (Daniel Craig), který je někým anonymně najat, aby prošetřil okolnosti sebevraždy. Na začátku jeho vyšetřování však vyjde najevo, že motiv k zabití spisovatele má několik členů rodiny…

Johnson se od začátku vrací (možná více než párkrát) ke své mantře udržet diváky v napětí a obrátit jejich očekávání směrem k němu.existovat Star Wars: Poslední z Jediů Tento přístup se mu ale do značné míry vyplatil a klasicky stylizovaná detektivka se k hraní tohoto druhu her s publikem ideálně hodí. To je vlastně hlavní předností filmu, protože si nikdy nejste úplně jisti odpověďmi na všechny otázky a je tu něco, co vám prostě nesedí od začátku do konce. Toto napětí zůstává i po několika dějových zvratech, kde by film normálně skončil.Lidé si pamatují, s jakou obratností vystupoval s publikem dokonalý trik Christopher Nolan.

Pro řezné nástroje – © 2020 Lionsgate/Vertikální zábava

Tomu rozhodně pomáhá herecké obsazení, které nemá slabá místa.V demu však perfektně zahranou postavu přesto vedl lehce excentrický vyšetřovatel Daniel Craig.Je trochu důvod ke smutku, že se herec neobjevoval více v jiných rolích, jelikož po roli ve filmu Loganovi přátelé Je to již jeho druhá lehká role, na kterou se jeho obsazení skvěle hodí a výkon sedí překvapivě dobře. Tím však neříkám, že zbytek hereckého obsazení není dobrý, ale spíše to, že detektiv Benoit Blanc dokáže zazářit v tak talentovaném obsazení.

I v této přehnané detektivce některé triky scénáře nefungují úplně podle představ, ale přešlapy nebo špatné momenty filmu Na nůž I přes použití moderních technologií si film po celou dobu zachovává atmosféru rané detektivky a co se týče samotných scén, je snadné vidět, že si někdo dal s podobně kvalitním filmem tolik záležet. Na nůž Ve skutečnosti to vypadá většinou jako něco, co se v posledních letech nefotilo. Jde o skvěle zvládnutý žánrový kousek, který sice připomíná (a místy i paroduje) největší literární hrdiny, kteří zdobili filmové plátno, ale přesto je dostatečně nápaditý, originální a zábavný, aby si zachoval své charakteristiky.

Pro řezné nástroje – © 2020 Lionsgate/Vertikální zábava

To je zajímavé. Nejenže je The Knife sympatickou podívanou pro fanoušky klasických detektivních románů, kromě bezvadného hereckého obsazení a postav nabízí i nápaditý a zábavný vražedný příběh, který vás zabaví na dvě hodiny, i když budete přemýšlet máte úplné pochopení celého případu. Navíc byl celý proces natočen v příjemném a intimním prostředí s velkým důrazem na detail.

Na nůž Poněkud netradiční doplněk současné nabídky kin a rozhodně stojí za návštěvu. Stručně řečeno, tyto druhy filmů se již obecně netočí (a rozhodně se už netočí pro kina, s výjimkou nového Orient Expressu) a začátkem roku 2020 je viděl s takovým obsazením a bez výrazných odchylek a změn. snahu nějak nesmyslně modernizovat. Zkrátka velmi povedené žánrové dílo, které se nikdy neztratí.

Rian Johnson se stará o údržbu. Tentokrát mají své místo jeho interakce s publikem a zápletky a díky tomu je toto drama klasické detektivky snad ještě účinnější. Jde o žánrový film s perfektním obsazením a hereckými výkony a Daniel Craig stále září jako výstřední detektiv. Přidejte k tomu nádherně intimní atmosféru, vynikající kulisy a špičkové řemeslné zpracování a máte knihu detektivního žánru, která rozhodně stojí za váš čas a která se rozhodně nevyrovná žánrové konkurenci za ta léta.

Podívejte se na recenze nožů na Kinoboxu.