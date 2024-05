Komentář: Jedna noc je možná příliš pro diváky, kteří se nemohou zbavit její lenosti a nesmysluplnosti

Bude to dlouhá noc.

Jaká dlouhá noc. Řečeno slovy klasika (nebo Heleny Vondrákové): “Dlouhá noc – nikdo z nás nemohl spát Ano, to je popis nejnovějšího filmu režiséra a scenáristy Davida Ranky.” Vyprávíme v ní příběh dvou hrdinů (dá-li se jim tak říkat, protože z nich vůbec nesrší pozitivita), bývalého hudebníka Adama a jeho ženy Elišky. Jejich manželství pokazila tragická autonehoda, při které Adam zabil svou přítelkyni. Nyní je jejich finanční situace ve vážné tísni a Elishka je nucena vydělávat peníze formou sexu naživo, aby uživila svou rodinu a jejich malého syna. Jedné noci však trpělivost přeteče a dojde k neodvolatelnému chování, které jejich vztah navždy poznamená – dokážou s tím také žít? Kolik bolesti může vztah vydržet a co všechno vydržíme pro lásku? Kolik špatných rozhodnutí může udělat jeden člověk za jednu noc?

To si Laňka žádá ve svém vztahovém dramatu, ve kterém se také snaží nenápadně otevřít téma sex live chatu (který je sám o sobě zajímavý a může fungovat jako povedené téma), ale neříká nám Showing her k tomu jasný postoj. Jsou tyto živé chaty etické? Je v pořádku se jejich provozováním živit? Jak se liší od prostituce? Lanka to všechno jemně naznačuje, ale nikdy nám nedá přímou odpověď a my si musíme udělat vlastní závěry. Celá pointa filmu je stejně nejasná, totiž to, že balancuje mezi dvěma myšlenkami: 1) Špatná rozhodnutí nikam nevedou a karma si vás vždy najde. 2) Někteří lidé jsou prostě tak špatní, že s tím nemůžeme nic dělat. Nálada filmu je v tomto ohledu velmi nerozhodná, zmateně se vznáší na několika úrovních najednou.

Hlavním problémem je energie, respektive její nedostatek. I když má film pouhých 90 minut, měli jsme pocit, že trval dvakrát tak dlouho a noc nikdy neskončila. Diváka pomalu ukolébá k šílenství a mírné nespavosti. Zpočátku to vypadá jen jako pomalejší rozjezd, ale film se z této počáteční statiky nevytrhne a zůstává v ní po celou dobu.

Celé vyprávění se pohybuje v ospale pomalém tempu a neustálá temnota, v níž se akce odehrává, nijak nepřitahuje pozornost. Celkově scéna působí jako “náhodou” zůstat vzhůru až do svítání, což není v žádném případě příjemné. Nakonec máte po noci pocit, že už nikdy nebudete moci spát, stejně jako naši dva protagonisté.

Během této dlouhé noci učiní mnoho chybných rozhodnutí, dokonce i nemožných.A sotva vás lze nazvat hrdiny. Jsou tak nesympatičtí, že není jasné, zda bychom je měli podporovat (bez velkého důvodu). Ale to mohl být záměr. Žádná z postav (ani ty vedlejší) není ani vzdáleně sympatická, což nám nedává moc důvodů investovat do jejich osudů. Adam je sobecký alkoholik s 99 problémy, na které se snaží najít řešení, ale karma ho neustále dohání. Během té dlouhé noci udělal tolik špatných rozhodnutí, že to ani nebylo možné. Jeho chování je tak dráždivé, že někdy diváky unavuje ho sledovat. Nikdy se nepoučí ze svých chyb, takže nám ho vůbec není líto. Na druhou stranu je nám Elišky trochu líto, ale zároveň nechápeme, proč je s Adamem stále v toxickém vztahu (což není dobré ani pro jednoho z nich a už vůbec ne pro jejich děti) a stydí se jako sexuální pracovnice. Existovalo 100 jiných způsobů, jak mohla vyřešit svůj problém, a online sex chat byl ten poslední, ke kterému by se uchýlila. Nikdy však nebylo vysvětleno, proč dostala sebe a své děti do takové situace, kromě toho, že údajně milovala Adama.

Mezi vedlejšími postavami opravdu není nikdo zapamatovatelnější. Možná je to jen skupinka Adamových spolupracovníků, která vede klasickou sexistickou a misogynní diskusi v baru, která v publiku vyvolává zlé pocity. Ale vlastně to splnilo svůj účel, Laňka a spol. V tomto prvku dobře ilustrují realitu české barové scény, protože takové postavy existují i ​​v reálném životě.

Chyba však není v hercích, ale v jejich snaze. Nejplačící miminko, ač otravné, je přirozené, takže svého cíle úspěšně dosahuje. Člověk se diví, co mu udělali při natáčení, že takhle křičel. Nicméně na druhou stranu podává určitě nejnapínavější výkon z celého obsazení. Ne, že by na Wandě Chalupkové nebo Adamu Ernestovi bylo něco špatného, ​​ale svým nadějným juniorským kolegům se nevyrovnají. I když se snažili, všem chyběl určitý charakter. V představení Chalupkové nechybí vzteklý křik a sténání na kameru (občas se oba prvky překvapivě spojují) a Ernestovy opilecké výlevy. Oba dokážou postavit své postavy do kontrastu s námi, takže zjevně odvádí přesvědčivou práci při ztvárnění těchto lidí. Byla by však chyba, kdybychom se měli o jejich postavy nějak starat.

Co se týče dalších aspektů filmu, je jasné, že na něj neutratili velký rozpočet. I tak má ale stále působivý vizuál a zvuk. Úvodní scéna, kdy jsme na rockovém koncertu Adamovy kapely, kde Adam je hlavní zpěvák zpívá fanynce, je ta nejzábavnější věc. Intenzivní záběry na Adama a zvolený pohled z blízka v nás působí věrohodným dojmem, že nám/fanouškům zpívá. To je rozhodně nový prvek, který byl úspěšně použit.

Nakonec však „Jedna noc“ není nejžvýkavější film. Dlouhý a natahovaný děj (navzdory krátkým scénám) není příliš poutavý. Nekončící noci jsou vyčerpávající a protagonisté jsou hluboce nepodobní, zvláště s nesmyslnými rozhodnutími, která dělají. Je to škoda, protože se pokusili o zajímavé téma a herci se se svými výkony snažili, ale bohužel trochu chybělo provedení.

Adam začínal jako hlavní zpěvák rozvíjející se kapely.

(Foto: Bonton Films)

Alkohol však může také ublížit.

(Foto: Bonton Films)

S Eliškou už nepatřili k nejšťastnějším párům.

(Foto: Bonton Films)