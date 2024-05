Komentář: Fragmenty, Lano, Přehled.Tento moment je reklamou na šťastnou La Putyku

Je neuvěřitelné, že populární nový cirkus Cirk La Putyka letos slaví patnácté výročí. Zejména s ohledem na oslavu deseti let – mírně opožděnou kvůli pandemii koronaviru – teprve nedávno ukončenou. Tým kolem Rosti Nováka mladšího se ale rozhodl aktuální oslavy předat finskému režisérovi Maksimu Komarovi, spřízněnému kreativci, který s Putykou By dlouhodobě spolupracuje.

Odvedl skvělou práci. Komaro vytvořilo spolu se silným týmem lákavou show “Okamžik”. Taková je novinka, že letos vyplula a funguje markýza Azyl78.

Jak název i plakát napovídá, ústředním tématem Okamžik je mrknutí oka zachycující prchavý okamžik, který je přepsán okamžikem jiným. Celá čtyřicetihodinová show probíhá v podobném sledu, představení se střídají jako na běžícím pásu.

Putica Circus je známý svou hlubší filozofií, která klade důraz na skvělou akrobacii, sjednocující motivaci, která dalece přesahuje „pouhé“ napínání lana a koulení očí. V případě Okamzyka však výkon možná není potřeba nijak zvlášť posuzovat. Je to oslava pohybu. Radost z vystupování. Patřit do party, posílené léty společného úsilí. Ačkoli to zní příliš jednoduše, takové zdánlivě jednoduché linie jsou ve skutečnosti osvěžující.

Úvodní číslo poslouží jako připomínka historie kapely a všichni účinkující vyjdou na pódium, aby se představili publiku. Akrobati, kteří se účastní velkolepé show, jsou oblečeni do kostýmů z dřívějších inscenací. Jiří Kohout přivítá diváky jako pravidelný moderátor a pořádně se rozjede.

moment 75 % Cirkus Putika Premiéra 2. května 2024 Režisér Maxime Comaro Hrají: Adam Djura/Adela Miškova/Andrii Loshinov/Anna Novakova/Daniil Komarov/Denis Arazimova/Ethan Lowe/Philip Zahradny Key/Helena Nowackova/Ivan Sobchenko/Jakub Slovakia/Jana Smolikova/Jiri Kohut/Jiri Weisman/Cvinerová,· Katrin Lenka Nahodilová, Martin Kadrnožka, Michal Boltnar, Pavlína Podzimková, Rostislav Novák st., Šárka Fülep Bočková

Těžko vybrat okamžik, kdy Okamřík předvádí sérii choreografických akrobacií, které slouží jako reklama na nový cirkus. Kdo nezná díla hlavních představitelů našeho žánru, má v této novince ideální příležitost.

Kromě komplexních a perfektně zatančených výstupů budou zajímavé i zajímavé výstupy, jako je loutkové intermezzo manželů Novákových, parodie na Rosťu Nováka nebo vložení dervišské sekvence na fragment. První je fascinující a druhý poskytuje nádherný výhled na noc. Třetí možná lehce naruší rytmus večera, ale akrobaté za pomoci lan, kolovrátků nebo následných ohromujících čísel na houpačce to zase včas rozjedou.

Ostatně v tomto úkolu jim pomáhala živá kapela – deviza posledních skladeb Cirkusu La Putyka – v podání Jana Balcara a kapely CLPBND. Román „Okamžik“ s radostí a nadšením navazuje na předchozí Komarova díla „Smysly“ a „Kaleidoskop“. Představuje tvorbu Cirkusu La Putyka v odlehčeném a zábavném formátu, jehož hlavním cílem je pobavit diváky.