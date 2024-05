Stříbrný měsíc |. Recenze knihy (Andrea Bátovská)

Great Stribney Messick 69w 500466

Podtitul knihy “Stříbrný měsíc” zní “Padělané mince nepřinášejí bohatství, ale šíří smrt…” Příběh se odehrává v brněnské době ve středověku, kdy se objevili padělatelé kvalitních stříbrných mincí. Bohužel, místo aby přinesly svým majitelům bohatství, jak se zdálo, se mince staly temnými posly blížící se „násilné a kruté“ smrti.

Samotný příběh začíná zpackaným popravčím momentem, ve kterém se muži odsouzenému za padělání stříbrných mincí podaří uprchnout ze šibenice a způsobit zkázu. Uprchlý Martin Solin navíc pohrozil starostovi Aldrichu Bolzmacherovi, aby si na stříbro dával pozor. “Bude s tebou mluvit a povídat ti o smrti. Já jsem slunce. Vždycky tě uvidím…”

Bohužel tato zpráva byla brzy realizována a s každou novou objevenou stříbrnou mincí můžeme všichni hádat, kdo bude další obětí předem promyšlené složité vraždy…

Stopy a stopy zanechané vrahem naštěstí dovedou pronásledovatele na místo, pokud dorazí včas, mohou zachránit nešťastníkovi život, ale pokud se opozdí, stanou se svědky brutální vraždy a objeví mrtvolu.

Vyšetřovatel a zástupce Okresního soudu na Moravě Mojmír Mráz ze Žeřic se setkal s Miladou, dívkou s podobnou osobností a nezkrotnou povahou, aby společně vyřešili svůj třetí případ.

Jsou dokonalou vyšetřovací dvojkou, která se skvěle doplňují. Mojmír je ctihodný gentleman, který respektuje pravidla a vyšetřuje všechna čísla, zatímco Mirada je plná nespoutaného mládí, nebojí se porušovat pravidla a je ochotná i trochu riskovat.

Mezitím se příběh o uprchlících ze šibenice a jejich následné pomstě prolíná s příběhem „Sametového bandita“.

Velvet Bandit je právě jedním z těch bláznů, kteří kradou a nekradou. Vloupá se do domů bohatých lidí, ukradne nějaké hlouposti, nechá na místě posměšnou báseň a zase zmizí. Záměrně si vybírá ty nejarogantnější a nejješitnější gangstery ve městě, aby je naštval… Situace je prekérní a přítomnost banditů ve městě, kteří nekradou, je přeci jen vítanou změnou…

Moimir během vyšetřování postupně zjistil, že celý případ není tak jednoduchý, jak se na první pohled zdálo. Čím více se snaží případ vyřešit a dávat dohromady stopy, tím je jeho situace složitější a zamotanější. Dokáže Mojmír Mráz konečně vyřešit tento složitý případ? Nechte se překvapit…

Kniha “Stříbrný měsíc” je rozdělena do 24 přehledných kapitol, nabitých atmosférou středověkého historického období, a proto se stáváme němými svědky toho, jak se žilo v minulosti a jaký byl jejich život.

Autor v knize představuje dva spletité detektivky současně, které se v knize prolínají, postupem děje se pomalu a jistě zamotávají a nakonec chytře a chytře odhalují.

Zápletky dvou příběhů jsou rozhodně chytře zpracované a nechybí napětí a fantazie, téměř do poslední chvíle nevíte, jaké je pozadí obou případů. Pro mě dobře napsaná kniha vás nenudí, okamžitě vás vtáhne do děje a hlavní postavu si nemůžete nezamilovat, ať už je to ta, kterou hraje Moimir Maraz Wise old age, ale se objevuje stále nespoutané mládí v podobě krásné a rozpustilé Mirady.

Knížka “Stříbrný měsíc” se mi velmi líbí, protože barevný vypravěčský styl autora Ondřeje Nečase mi barvitě odvíjí příběh před očima. Za mě rozhodně skvělé čtení.

stříbrný měsíc

Scénář: Onder Genekas

Obálka a mapa: Lubomír Kupčík.

Grafická úprava obálky a mapy Lukáš Tuma

Střih: Jiří Popiolek

Jazyková korektura: Hana Malíková

Vydalo Mystery Press sro, vydání 133

Praha, 2023.

1. Elektronické zařízení

Počet stran: 263