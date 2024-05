Negentlemanské ministerstvo války – Guy Ritchie a Henry Cavill versus nacisté |.

Fotografie @Lionsgate

Guy Ritchie je velmi zaneprázdněný muž.Dva jeho filmy byly uvedeny v loňském roce, první Operace Fortune: Válečné triky S Jasonem Stathamem a Aubrey Plaza a brzy poté Smlouva V hlavní roli Jake Gyllenhaal, který letos poprvé debutoval sérií Esquire (kterou produkoval a částečně režíroval) a je zasazen do stejného světa jako jeho stejnojmenný film, nyní přichází tento film.Kromě toho je Ritchie zaneprázdněn a příští rok v lednu má vyjít film v šedé barvě Spolu s Henrym Cavillem, Jakem Gyllenhaalem a Eizou Gonzalez natáčejí film fontána mládíNatalie Portman a John Krasinski budou hrát jako bratr a sestra, v páru (opět) s Eizou Gonzalez. Ale vraťme se k tématu – Ministerstvo války negentlemanů je film volně inspirovaný skutečnými událostmi, ve kterém Winston Churchill shromáždil jednotku speciálních sil a vyslal je na neoficiální nebezpečné mise na nacistické území. V hlavní roli Henry Cavill (Superman: Muž z oceli, Zaklínač), Eiza Gonzalez (“Bay Driver”, “Godzilla vs. Kong”) Alan Ritchson (Rachel, Hunger Games).

Film má velmi zajímavou premisu – filmy o Sebevražedném oddílu nejsou žádnou novinkou, ale zajímavé je, že se něco takového skutečně stalo, tito lidé existovali, podílel se na tom Winston Churchill a inteligence tehdejších členů ikonická postava Iana Fleminga James Bond je prý částečně založen na postavě, kterou hraje Henry Cavill. Trailer navíc vypadá slibně, naznačuje akční zábavnou cestu a srážení nacistů. O to více mrzí, že konec tohoto filmu není stejný. Rozhodně to není špatné, už vůbec ne katastrofa, ale bohužel tomu něco chybí. Děj je rozdělen a obě linie jsou na konci spojeny. První z nich je akční film s Cavillem, Ritchsonem a dalšími. Sundají padouchy, druhý je více zaměřený na špionáž a infiltraci, sledujeme Eizu González a Babs Olusanmokun (duny, rozhněvaný muž). Spousta recenzentů si stěžuje, že průnikové linie jsou nudné a vždy se chtějí vrátit k akčním liniím, ale já osobně cítím opak. Zatímco Cavill a spol jsou všichni milí, jejich postavy na mě bohužel neudělaly dojem. Nikdo z nich skutečně nedostává žádné pořádné osobní příběhy, jejich postavy se nijak nevyvíjejí, šablona Jamese Bonda je jednorozměrná prkna a rychle se ukáže, že tyto postavy jsou fakticky nedotknutelné a diváci z nich nic necítí. nebezpečí nebo napětí. Tyto postavy by mohly fungovat v akčním filmu, pokud by film vynahradil jejich jednoduchost nějakou super akcí, zábavnými přestřelkami nebo primitivním zabíjením nepřátel. Věc, akce je trochu nezáživná a i když občas nabízí zajímavé momenty a je zábavné sledovat Alana Ritchsona, jak bojuje s lukem nebo nožem, je celkově dost nevýrazný. Také Henry Cavill má trochu herecké řízky, je vidět, že si to užívá a roli pasuje, ale není to žádný ohromující výkon a zbytek jeho týmu na tom není o moc lépe. Naproti tomu penetrační linie je vlastní věc. Gonzalezova Marjorie Stewart je na poměry scénáře velmi dobře napsaná postava, a co je nejdůležitější, hereččin výkon je vynikající, snad nejlepší ve filmu Performance. Je zde také přítomen hlavní záporák příběhu, Heinrich Luhr, děsivě ztvárněný dalším z vrcholů filmu, Til Schweiger (Hanebný pancharti, Jan Žižka). Naštěstí třetí třetina filmu to celé spojuje, spojuje linky a výrazně se zlepšuje. Akce se najednou stává zajímavější a lépe natočená, hudba (která byla vždy dobrá) začíná působivě doplňovat děj a závěrečná konfrontace je skvěle vystavěná a dokonale vrstvená. Vzhledem k tomu, že se příběh odehrává v noci, exploze a kulky působí o něco efektivněji.

Kromě toho jsem s filmem neměl žádné zásadní problémy, kromě dvou hlavních problémů – špatně napsané postavy a nejvíce zklamaná akce. Celkově je můj názor na tento film relativně kladný.Ve skutečnosti je to takhle hanebný panchati S Wishe, kteří dokážou zabavit, ale vyloženě nenadchnou.

skóre: 65 %