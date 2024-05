Recenze: Tajemství štěstí je srdcervoucí ukrajinská romantická komedie

No, po shlédnutí tohoto filmu budete mít určitě hlad.

Zvlášť, když je to film inspirovaný knihou receptů. Ano vskutku! Ale pojďme na to postupně. Varya je nadějný mladý kuchař, který chce dobýt svět. Pracovala však na autobusovém nádraží a její odvážné kulinářské výtvory nebyly náležitě oceněny. Jednoho dne se tedy rozhodl jít za svým snem a utéct do Lvova. Zde ji po zkušenostech s nejrůznějšími peripetiemi přijali do luxusní restaurace. Zdá se, že vše jde podle plánu. Varya však zjišťuje, že práce v prestižní společnosti má k jejímu snu daleko a že skutečná cesta ke štěstí je jinde. Kniha ukrajinské legendy Olgy Frankové by navždy změnila její život. Zvítězí tradiční receptura nebo moderní kuchyně? Která cesta vede ke štěstí?

To se Varya a diváci dozví v tomto neuvěřitelně soucitném, romantickém a dojemném příběhu, který je prostě radost sledovat. Charismatická hlavní hrdinka nás provází svými dobrodružstvími prostřednictvím vyprávění, které se někdy zdá trochu přehnané. Kromě toho je však vyprávění koherentní, místy trochu předvídatelné a naivní (ale my mu to promineme) a svižné, takže se diváci u filmu příliš nenudí.

Režisér Oleksandr Berezaň a scénárista Jevgenij Usanov však občas využívají poněkud zvláštní prvek Olgy Frankové, která ve filmu vystupuje pouze jako hlavní hrdinka. Nikdy se nevysvětlilo proč, jestli je to všechno v její hlavě, nebo jestli to má něco společného s tím, že jí květináč spadl na hlavu před prvním vystoupením. Příběh toho moc nezabírá a pokračuje, jako by se nic nestalo. Nakonec to nevadilo, diváci si na tento prvek tajemna rychle zvykli.

Nicméně kromě této maličkosti je scénář velmi dobrý a krásně předvádí divákům bohatou ukrajinskou kulturu a hlavně kuchyni. Jídlo a vaření jsou zde ústředními tématy, která dokonale odrážejí Varyin osobní myšlenkový proces. Střetává se zde moderní haute cuisine a tradiční ukrajinská jídla. Komentáře autora Je lepší být odvážný nebo odvážný? Jednoduchost a demonstrování toho, že jídlo je důležitou součástí národní identity a důležitosti zachování tradice v tomto ohledu.

To vše je navíc podpořeno unikátními a malebnými vizuály, takzvanými „ Instagram-worthy “. Vizuální zpracování je od začátku velmi líbivé a věrné hrdinčině osobnosti. Do hry vstupují pastelové barvy a pastelově barevné scény.

Není to skvělá podívaná jen co se scénáře týče. Iryna Kudašova podává skvělý výkon jako něžná Varia a dobře se nese s titulní postavou celým filmem. Je tak dobře podporována zbytkem hereckého obsazení, že bychom jen těžko hledali slabší článek.

Suma sumárum je to milá podívaná a zkrátka pohlazení po duši. Varya je milá hlavní hrdinka a její příběh, i když je občas trochu naivní, je zábavné sledovat. Příběh je poutavý a realistický v mnoha ohledech. Třešničkou na pomyslném dortu je prezentace ukrajinské kultury, která je dnes velmi potřebná a poutavá. Celkově si tento snímek zaslouží podporu!

Varya má velké sny.

(Foto: Ganzafilm Production)

Prvním krokem k dosažení tohoto cíle je práce ve vaší vysněné restauraci.

(Foto: Ganzafilm Production)

Na cestě se může objevit i nečekaná láska.

(Foto: Ganzafilm Production)